64% off AI-managed VPS Hosting
Beste Black Friday VPS-deals 2025
Aangedreven door AMD EPYC-processors Betrouwbare NVMe SSD-opslag Gratis wekelijkse back-ups
30-dagen-geld-terug-garantie
Veilig, snel, betrouwbaar
Profiteer van razendsnelle prestaties met een netwerksnelheid van 1 Gbps, aangestuurd door AMD EPYC-processors en NVMe SSD-opslag.
Automatiseer en schaal met de Hostinger API – beheer implementaties, infrastructuur en AI-integraties eenvoudig. Bescherm je gegevens bovendien met gratis wekelijkse back-ups en handmatige snapshots wanneer jij ze nodig hebt.
Gemakkelijk te beheren
Beveilig je VPS met een beheerde firewall en DDoS-bescherming, en behoud volledige controle met root-toegang en een 1-klik-terminal in je browser.
Met Kodee, jouw AI-aangedreven VPS-agent, is serverbeheer een fluitje van een cent. Profiteer van dit alles tegen onverslaanbare Black Friday prijzen.
Ontdek meer Hostinger Black Friday deals
Veelgestelde vragen over Black Friday VPS-deals
Hier vind je antwoorden op veelgestelde vragen over onze VPS-hostingdeals voor Black Friday en Cyber Monday.