Beste Webhosting Deals 2025

Dat hangt af van of je al ervaring hebt met webontwikkeling, of dat je net begint. Als je je allereerste blog wilt opzetten, is het Single Shared-hostingplan perfect voor jou. Het wordt geleverd met de bronnen die je nodig hebt voor een kleine website voor een prijs van € 1,49/mnd.

Wil je echter een grote e-commercewinkel die al veel verkeer ontvangt naar Hostinger verhuizen, dan is het goed om te kijken naar de meer geavanceerde opties zoals cloud hosting, vanaf € 7,99/mnd. Wij bieden overigens ook een gratis website migratieservice aan.