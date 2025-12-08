Tot 80% korting op Website Bouwer
Beste Black Friday Website Bouwer deals 2025
Gratis domeinnaam Bouw je site snel met AI 24/7 live klantenondersteuning
30-dagen-geld-terug-garantie
Direct een website maken
Het bouwen van je droomsite hoeft niet moeilijk te zijn. Beschrijf simpelweg in een paar zinnen wat je nodig hebt, en AI maakt het. Of kies uit meer dan 170 door designers gemaakte templates. Pas ze vervolgens aan met onze drag-and-drop-editor voordat je op 'Lanceren' klikt.
Je kunt nu een Premium-plan krijgen tegen een nog lagere Black Friday-prijs en lanceer vandaag je website.
Begin vandaag nog met verkopen
Op zoek naar een reden om vandaag nog te beginnen? Onze Black Friday en Cyber Monday sale is het perfecte moment om jouw bedrijf online te lanceren.
Met ons Business plan krijg je een complete e-commerce website, gebouwd door AI. Je kunt betalingen en boekingen accepteren, producten presenteren, gebruikmaken van ingebouwde analyses, en beschrijvingen genereren op basis van jouw foto's.
Word ontdekt
Zet je merk in de spotlight met de perfecte domeinnaam en lanceer je gloednieuwe website met prestaties en beveiliging waarop je kunt vertrouwen. Domein en hosting zijn gratis inbegrepen.
Start AI-gestuurde e-mailcampagnes met Hostinger Reach, verbeter je zoekresultaten met AI SEO-assistent en verbind Google Ads, Meta Pixel en Analytics voor betere resultaten.
Ontdek meer Hostinger Black Friday deals
Veelgestelde vragen over Black Friday Website Bouwer deals
Hier vind je antwoorden op veelgestelde vragen over onze AI Website Bouwer aanbiedingen voor Black Friday en Cyber Monday.