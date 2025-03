Ja. Om je te helpen om een blogwebsite te maken die waar je geld mee kunt verdienen, bieden we een ingebouwde analysetool die verkeerstrends toont over de laatste 3, 7 en 30 dagen. Je kunt gegevens ook ordenen op sessies in de loop van de tijd, op land of op apparaat.

Daarnaast ondersteunt Hostinger Website Bouwer verschillende tools van derden, zoals Google Analytics. Google Analytics integreren in je website helpt je om te begrijpen welke van je artikelen de meeste bezoekers trekken en om je marketingstrategie vorm te geven.