Hasta un 67% off en hosting VPS
Las mejores Cyber Ofertas del 2025
Procesadores AMD EPYC Almacenamiento SSD NVMe Backups semanales gratis
Tenés 30 días de garantía de devolución
No te pierdas las Cyber Ofertas
60% OFF
KVM 1
AR$ 10.899,00 /mes
Se renueva a AR$ 18.699,00/mes por 2 años. Cancelá cuando quieras.
1 núcleos de CPU
4 GB de RAM
50 GB en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
Más vendido
60% OFF
KVM 2
AR$ 13.999,00 /mes
Se renueva a AR$ 27.199,00/mes por 2 años. Cancelá cuando quieras.
2 núcleos de CPU
8 GB de RAM
100 GB en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
66% OFF
KVM 4
AR$ 21.399,00 /mes
Se renueva a AR$ 50.499,00/mes por 2 años. Cancelá cuando quieras.
4 núcleos de CPU
16 GB de RAM
200 GB en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
67% OFF
KVM 8
AR$ 42.699,00 /mes
Se renueva a AR$ 100.899,00/mes por 2 años. Cancelá cuando quieras.
8 núcleos de CPU
32 GB de RAM
400 GB en disco NVMe
32 TB de ancho de banda
Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Data Centers en todo el mundo
Backups semanales gratis
Gestión de firewalls
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Asistente con IA potenciado por MCP
Dominio .cloud gratis por 1 año
Todos los planes se pagan por adelantado. El precio mensual refleja el total del plan dividido por la cantidad de meses contratados.
Podés pagar en hasta 12 cuotas
Seguro, rápido y confiable
Rendimiento ultrarrápido con velocidad de red de 1 Gbps gracias a procesadores AMD EPYC y almacenamiento SSD NVMe.
Automatizá y escalá con la API de Hostinger: gestioná implementaciones, infraestructura e integraciones de IA con facilidad. Además, protegé tus datos con backups semanales gratis y snapshots manuales.
Conocé más Cyber Ofertas de Hostinger
Cyber Ofertas: preguntas frecuentes sobre VPS con descuentos
Encontrá respuestas a las dudas comunes sobre nuestras Cyber Ofertas en hosting VPS.