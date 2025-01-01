2025 के सर्वश्रेष्ठ Black Friday VPS ऑफर्स

आप जो भी बना रहे हैं या टेस्ट कर रहे हैं, हमारी VPS होस्टिंग और व्यापक कस्टमाइज़ेशन विकल्प आपकी ज़रूरतों के अनुसार अनुकूलित किए जाते हैं।

VPS उन सभी वेब प्रोफेशनल्स के लिए उपयुक्त है जो भौतिक सर्वर के प्रबंधन की परेशानी के बिना एक उच्च-परफॉर्मेंस वाला होस्टिंग समाधान चाहते हैं। यह उपयोगकर्ता की कई ज़रूरतों को भी पूरा करता है, जैसे कि:

वेबसाइट होस्टिंग। PrestaShop, Magento या WordPress जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बनाए गए बड़े ऑनलाइन स्टोर्स सहित विभिन्न प्रकार की वेबसाइट्स होस्ट करें।

सॉफ्टवेयर ऐप्लिकेशन होस्टिंग। डेटाबेस, एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म, ग्राहक-संबंध प्रबंधन ऐप्स आदि जैसे विभिन्न ऐप्लिकेशंस डिप्लॉय करने के लिए एक कंट्रोल पैनल, कंटेनराइज़ेशन सॉफ्टवेयर या फ्रेमवर्क का उपयोग करें।

गेम सर्वर्स। Minecraft या Counter-Strike जैसे ऑनलाइन गेम्स के लिए एक प्राइवेट मल्टीप्लेयर सर्वर लॉन्च करें।

वर्कफ्लो ऑटोमेशन। विभिन्न ऐप्लिकेशंस कनेक्ट करने और स्वचालित डेटा प्रोसेसिंग के लिए एक कस्टम वर्कफ्लो बनाने के लिए n8n डिप्लॉय करें – सभी ऐप्लिकेशंस एक केंद्रीकृत डैशबोर्ड पर।

व्यक्तिगत LLMs या AI एजेंट्स। Ollama के साथ व्यक्तिगत LLMs रन और ट्यून करें, या विशिष्ट कार्यों में आपकी सहायता के लिए एक कस्टम ChatGPT इंस्टेंस होस्ट करें।

