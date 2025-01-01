VPS होस्टिंग पर 71% तक की छूट
2025 के सर्वश्रेष्ठ Black Friday VPS ऑफर्स
AMD EPYC प्रोसेसर्स की शक्ति के साथ विश्वसनीय NVMe SSD स्टोरेज मुफ्त साप्ताहिक बैकअप्स
30 दिन की मनी-बैक गारंटी
Black Friday ऑफर हाथ से न जाने दें
60% की छूट
KVM 1
₹ 399.00 /माह
2 वर्ष के लिए ₹739.00/माह की कीमत पर रिन्यू होगा। आप रिन्यूअल किसी भी समय रद्द कर सकते हैं।
1 vCPU कोर
4 GB RAM
50 GB NVMe डिस्क स्पेस
4 TB बैंडविड्थ
सबसे लोकप्रिय
69% की छूट
KVM 2
₹ 499.00 /माह
2 वर्ष के लिए ₹999.00/माह की कीमत पर रिन्यू होगा। आप रिन्यूअल किसी भी समय रद्द कर सकते हैं।
2 vCPU कोर
8 GB RAM
100 GB NVMe डिस्क स्पेस
8 TB बैंडविड्थ
71% की छूट
KVM 4
₹ 749.00 /माह
2 वर्ष के लिए ₹1,999.00/माह की कीमत पर रिन्यू होगा। आप रिन्यूअल किसी भी समय रद्द कर सकते हैं।
4 vCPU कोर
16 GB RAM
200 GB NVMe डिस्क स्पेस
16 TB बैंडविड्थ
70% की छूट
KVM 8
₹ 1,499.00 /माह
2 वर्ष के लिए ₹3,999.00/माह की कीमत पर रिन्यू होगा। आप रिन्यूअल किसी भी समय रद्द कर सकते हैं।
8 vCPU कोर
32 GB RAM
400 GB NVMe डिस्क स्पेस
32 TB बैंडविड्थ
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
AMD EPYC प्रोसेसर्स
NVMe SSD स्टोरेज
दुनिया भर में स्थित डेटा सेंटर
मुफ्त साप्ताहिक बैकअप्स
फायरवॉल प्रबंधन
1 Gbps की नेटवर्क गति
सार्वजनिक API
MCP द्वारा संचालित AI असिस्टेंट
1 वर्ष के लिए मुफ्त .cloud डोमेन
सभी प्लान्स का भुगतान एडवांस में किया जाता है। दिखाई गई राशि कुल कीमत है, जिसे प्लान की अवधि में मौजूद महीनों की संख्या से विभाजित किया गया है।
सुरक्षित, तेज़, विश्वसनीय सेवाएं
1 Gbps की नेटवर्क गति के साथ तीव्र परफॉर्मेंस का आनंद लें। इसके साथ AMD EPYC प्रोसेसर और NVMe SSD स्टोरेज भी प्राप्त करें।
Hostinger API के साथ ऑटोमेट और स्केल करें। आसानी से डिप्लॉयमेंट, इन्फ्रास्ट्रक्चर और AI एकीकरण प्रबंधित करें। साथ ही, ज़रूरत पड़ने पर मुफ्त साप्ताहिक बैकअप्स और मैन्युअल स्नैपशॉट्स के साथ अपना डेटा सुरक्षा बनाए रखें।
Black Friday VPS ऑफर्स के बारे में सामान्यत: पूछे जाने वाले प्रश्न
Black Friday और Cyber Monday के लिए हमारे VPS होस्टिंग ऑफर्स के बारे में सामान्यत: पूछे जाने वाले प्रश्नों के उत्तर जानें।