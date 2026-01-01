Tot 85% korting op Website Bouwer

Beste Black Friday Website Bouwer deals 2026

85% KORTING
Premium website bouwer
Krijg wat je nodig hebt om een website te maken
1,99  € /mnd

+3 mnd. gratis

Krijg 48 maanden voor 95,52 € (normale prijs 623,52 €). Verlengbaar voor 9,99 €/mnd.
Maak 1 website
5 website pagina's
2 GB opslagruimte voor je bestanden
1 mailbox per website - gratis gedurende 1 jaar

Premiumvoordelen:

Gratis domein voor 1 jaar
Bouw sites in enkele minuten met AI Website Bouwer
Kies uit meer dan 170 door ontwerpers gemaakte sjablonen
Maak en verstuur e-mailcampagnes met AI in een paar klikken
Laat je bedrijf sneller groeien met onze tools voor SEO, e-mail en marketing.
Update je site altijd en overal met mobiel bewerken
MEEST POPULAIR
84% KORTING
Business website bouwer
Groei met geavanceerde AI-tools en e-commerce functies
2,99  € /mnd

+3 mnd. gratis

Krijg 48 maanden voor 143,52 € (normale prijs 911,52 €). Verlengbaar voor 16,99 €/mnd.
Maak 50 websites
Onbeperkt webpagina's
50 GB opslagruimte voor je bestanden
5 mailboxen per website - gratis gedurende 1 jaar

Alles in Premium, plus:

Verkoop tot 1000 producten en beheer uw winkel eenvoudig
Behoud 100% van je winst, zonder transactiekosten
Bereik meer klanten door meer dan 100 betaalmethoden aan te bieden
Volg de prestaties met live analytics.
Verkoop gepersonaliseerde merchandise met de ingebouwde Printful-integratie
Geef je teksten de finishing touch met onze AI-teksteditor
Creëer opvallende visuals met de AI-afbeeldingen generator
Deel je verhaal met onze AI-blogpost generator
Upload afbeeldingen en genereer beschrijvingen met onze AI productgenerator
Ontwerp snel je merkidentiteit met de AI logo maker
Optimaliseer je content met de AI SEO-assistent
Verander klikken in klanten met een link in bio
Website Bouwer kortingen voor Black Friday en Cyber Monday

Het maken van je droomwebsite is eenvoudiger dan ooit met onze Black Friday Website Bouwer deals. Dezelfde geweldige functies, nu voor een nog scherpere prijs

Direct een website maken

Het bouwen van je droomsite hoeft niet moeilijk te zijn. Beschrijf simpelweg in een paar zinnen wat je nodig hebt, en AI maakt het. Of kies uit meer dan 170 door designers gemaakte templates. Pas ze vervolgens aan met onze drag-and-drop-editor voordat je op 'Lanceren' klikt.
Je kunt nu een Premium-plan krijgen tegen een nog lagere Black Friday-prijs en lanceer vandaag je website.
Direct een website maken

Begin vandaag nog met verkopen

Op zoek naar een reden om vandaag nog te beginnen? Onze Black Friday en Cyber Monday sale is het perfecte moment om jouw bedrijf online te lanceren.
Met ons Business plan krijg je een complete e-commerce website, gebouwd door AI. Je kunt betalingen en boekingen accepteren, producten presenteren, gebruikmaken van ingebouwde analyses, en beschrijvingen genereren op basis van jouw foto's.
Begin vandaag nog met verkopen

Word ontdekt

Zet je merk in de spotlight met de perfecte domeinnaam en lanceer je gloednieuwe website met prestaties en beveiliging waarop je kunt vertrouwen. Domein en hosting zijn gratis inbegrepen.
Start AI-gestuurde e-mailcampagnes met Hostinger Reach, verbeter je zoekresultaten met AI SEO-assistent en verbind Google Ads, Meta Pixel en Analytics voor betere resultaten.
Word ontdekt

Tijdelijke Black Friday en Cyber Monday aanbiedingen

Met de laagste prijzen van het jaar bij Hostinger krijg je alles wat je nodig hebt om online te starten of te groeien. Dit is het perfecte moment om je online avontuur te beginnen – of een upgrade uit te voeren.

Veelgestelde vragen over Black Friday Website Bouwer deals

Hier vind je antwoorden op veelgestelde vragen over onze AI Website Bouwer aanbiedingen voor Black Friday en Cyber Monday.

Hoe kan ik gebruikmaken van de Black Friday Website Bouwer deals

Hoe lang zijn de website bouwer voor Black Friday en Cyber Monday beschikbaar?

Is er een verschil tussen promotionele hosting en de volledige betaalde Website Bouwer van Hostinger?

Wat voor een soort websites kan ik maken?

Heeft Hostinger nog bijkomende kosten?

