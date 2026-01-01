Jusqu'à 67 % de remise sur l'hébergement VPS
Meilleures offres 2025 sur l'hébergement VPS
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe fiable
Sauvegardes hebdomadaires gratuites
Garantie satisfait ou remboursé de 30 jours
Choisissez votre pack
-64 %
KVM 1
CHF 4.69 /mois
Renouvellement au prix de CHF 9.29/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
1 cœur vCPU
4 Go de RAM
50 Go d'espace disque NVMe
4 To de bande passante
Le plus populaire
-61 %
KVM 2
CHF 6.49 /mois
Renouvellement au prix de CHF 12.09/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
100 Go d'espace disque NVMe
8 To de bande passante
-67 %
KVM 4
CHF 9.29 /mois
Renouvellement au prix de CHF 23.29/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
16 To de bande passante
-67 %
KVM 8
CHF 18.59 /mois
Renouvellement au prix de CHF 46.49/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
32 To de bande passante
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Data centers situés dans le monde entier
Sauvegardes hebdomadaires gratuites
Gestion du pare-feu
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Assistant IA alimenté par MCP
Domaine .cloud gratuit pendant 1 an
Tous les plans sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du plan divisé par le nombre de mois.
Sécurité, rapidité, fiabilité
Profitez de performances ultrarapides grâce à une vitesse réseau de 1 Gb/s, assurée par des processeurs AMD EPYC et un stockage SSD NVMe.
Automatisez et développez vos projets avec l'API Hostinger. Gérez facilement les déploiements, l'infrastructure et les intégrations IA. Protégez également vos données grâce à des sauvegardes hebdomadaires gratuites et à des snapshots manuels disponibles à tout moment.
Déploiement instantané
Accédez aux distributions Linux, control panels et applications populaires. Lancez votre projet en quelques minutes grâce à l'installation en un clic.
Déployez et exécutez facilement vos outils préférés, y compris des applications comme Grafana, n8n, WordPress, Docker et bien d'autres.
Gestion facile
Le pare-feu géré et la protection contre les attaques DDoS garantissent la sécurité de votre VPS, tandis que l'accès root et le terminal en un clic depuis votre navigateur vous offrent un contrôle total.
Avec Kodee, votre agent VPS alimenté par IA, gérez votre serveur en toute simplicité. Profitez de toutes ces fonctionnalités à un prix imbattable à l'occasion du Black Friday.
FAQ concernant les offres Black Friday sur les VPS
Trouvez les réponses aux questions fréquemment posées concernant nos offres Black Friday et Cyber Monday sur l'hébergement VPS.