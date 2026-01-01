Installeer Fleetbase met één klik.
Open-source logistiek platform voor fleet operations, dispatch, routing en last-mile delivery management.
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Wat je met Fleetbase kunt bouwen
Fleetbase is een open-source logistiek en transportbeheerplatform dat een enkele implementatie omzet in een complete operationele backend — orderbeheer, chauffeursplanning, routeplanning, live voertuigvolgsysteem en klantmeldingen. De modulaire architectuur, gebouwd rond installeerbare extensies zoals Fleet-Ops, Storefront en Pallet, laat teams leverings-, on-demand-, opslag- en buitendienstworkflows uitvoeren op één gedeelde identiteits-, permissie- en API-laag.
Fleetbase zelf hosten op uw eigen VPS houdt klantadressen, chauffeurslocaties en ordergeschiedenis binnen de infrastructuur die u beheert, vermijdt prijzen per gebruiker naarmate wagenparken groeien, en geeft ontwikkelaars directe toegang tot de REST API, socket-events en webhooks die nodig zijn om aangepaste chauffeurs- of klantapps te bouwen.
Key features van Fleetbase
Vlootbeheerconsole
Beheer orders, chauffeurs, voertuigen, servicegebieden en tarieven vanuit één dashboard dat is gebouwd voor dispatchteams.
Live voertuig tracking
Volg chauffeurs en voertuigen op een live kaart met socket-driven positie updates en volledige activiteitengeschiedenis.
Routeplanning
Plan multi-stop routes en schat levertijden met behulp van OSRM-aangedreven afstands- en duurgegevens.
Extensieregister
Installeer extensies zoals Fleet-Ops, Storefront en Pallet om verzend-, commerce- en warehousingmogelijkheden toe te voegen.
Ontwikkelaarsgerichte API
Bouw aangepaste driver- en klantapps tegen een gedocumenteerde REST API met webhooks en realtime socketgebeurtenissen.
Waarom zou je Fleetbase op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
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