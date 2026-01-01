Fleetbase is een open-source logistiek en transportbeheerplatform dat een enkele implementatie omzet in een complete operationele backend — orderbeheer, chauffeursplanning, routeplanning, live voertuigvolgsysteem en klantmeldingen. De modulaire architectuur, gebouwd rond installeerbare extensies zoals Fleet-Ops, Storefront en Pallet, laat teams leverings-, on-demand-, opslag- en buitendienstworkflows uitvoeren op één gedeelde identiteits-, permissie- en API-laag.

Fleetbase zelf hosten op uw eigen VPS houdt klantadressen, chauffeurslocaties en ordergeschiedenis binnen de infrastructuur die u beheert, vermijdt prijzen per gebruiker naarmate wagenparken groeien, en geeft ontwikkelaars directe toegang tot de REST API, socket-events en webhooks die nodig zijn om aangepaste chauffeurs- of klantapps te bouwen.