Cognee is een open-source AI-geheugenengine die broze RAG-pijplijnen vervangt door een echte semantische laag. Het neemt documenten, gesprekken, afbeeldingen, audio en databaserecords op, gebruikt uw gekozen LLM om entiteiten en relaties te extraheren en slaat ze op als een verbonden kennisgrafiek naast vectorembedden, zodat agenten vragen beantwoorden van gekoppelde feiten in plaats van geïsoleerde tekstfragmenten.

Een enkele API-aanroep zorgt voor ingestie en zoekopdrachten geven grafiekbewuste resultaten die uw applicaties en agentframeworks direct kunnen consumeren.Het uitvoeren van Cognee op uw eigen VPS houdt propriëtaire documenten, inbeddingen en de resulterende grafiek bij over de infrastructuur die u beheert, met PostgreSQL die relationele metadata en persistente volumes bevat die de vector- en grafiekopslagplaatsen bevatten.