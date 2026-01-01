Ja. Je kunt websitetemplates aanpassen door tekst, afbeeldingen, kleuren, lay-outs en functies te wijzigen zodat ze aansluiten bij je merk en doelstellingen. Je kunt ook pagina's en secties toevoegen of verwijderen wanneer je maar wilt. Alle templates zijn volledig bewerkbaar en vereisen geen codeer- of ontwerpervaring.

Afhankelijk van de template die je kiest, kan de bewerkingservaring verschillen. Sommige templates zijn gemaakt met Hostinger Website Builder, terwijl andere zijn gebouwd met Hostinger Horizons.

Templates die zijn gebouwd met Hostinger Website Builder gebruiken een drag-and-drop-editor met ingebouwde AI-tools waarmee je snel content kunt maken en lay-outs kunt aanpassen.

Horizons-templates volgen een vibe-coding-aanpak. In plaats van elementen handmatig te slepen en neer te zetten, beschrijf je de gewenste wijzigingen en chat je met AI, die de updates vervolgens voor je uitvoert.

Beide editors zijn gebruiksvriendelijk voor beginners, dus je kunt eenvoudig het sjabloonontwerp kiezen dat je mooi vindt en dit aanpassen aan je eigen wensen.