Website templates voor kapperszaken

Wat is een websitetemplate?
Wat zijn de verschillende soorten websitetemplates?
De websitetemplates van Hostinger zijn ontworpen voor diverse doeleinden en branches. Afhankelijk van de niche variëren de ontwerpen van strak en minimalistisch tot levendig en gedurfd.
Enkele van de populairste templatecategorieën zijn e-commerce, portfolio, zakelijk, cv, blog, marketing en mode. Er is ook een selectie van blanco templates beschikbaar als u al een specifieke visie heeft die u wilt realiseren.
Hoe kies ik een sjabloon voor mijn website?
Begin met na te denken over wat je met je website wilt bereiken. Afhankelijk van je doelen heb je misschien verschillende soorten websites nodig. Je kunt bijvoorbeeld het volgende gebruiken:
- een zakelijke website template voor een bedrijfssite
- een portfolio template om je werk te laten zien
- een e-commerce template om online producten te verkopen.
Zodra je weet welk type site je nodig hebt, kun je het volgende overwegen:
- Vereiste functies en functionaliteit. E-commerce-sites hebben bijvoorbeeld productpagina's en afrekenopties nodig, terwijl influencers of creators misschien de voorkeur geven aan blog-stijl lay-outs om verhalen en foto's te delen.
- Lay-out en ontwerpstijl. Kies een lay-out die bij je content past, zoals een minimalistisch ontwerp voor portfolio's of een meer dynamische lay-out voor bedrijven.
- Merkafstemming. De look-and-feel van de template moet aansluiten bij de stijl van je merk, zodat je deze eenvoudig kunt aanpassen aan je eigen identiteit.
Wat maakt een goede webdesigntemplate?
Hoe maak ik een website met behulp van een sjabloon?
Kies het websiteontwerp dat je mooi vindt – je kunt een voorbeeld bekijken voordat je met bewerken begint.
Hostinger biedt twee soorten website templates aan: Hostinger Website Bouwer en Horizons templates. Beide zijn mobielvriendelijk, SEO-geoptimaliseerd en gemakkelijk aan te passen en te lanceren. Het verschil zit in de manier waarop je ze bewerkt.
Hostinger Website Bouwer templates gebruiken een traditionele drag-and-drop editor, waarmee je lettertypen kunt wijzigen, kleuren kunt aanpassen en afbeeldingen en tekst handmatig kunt bijwerken. AI-tools, zoals AI Writer, zijn ook beschikbaar om het proces te versnellen.
Horizons templates volgen een vibe coding-aanpak. Je kunt tekst en afbeeldingen direct bijwerken en lettertypen of kleurschema's aanpassen door wijzigingen te beschrijven aan een AI-agent, die deze vervolgens voor je toepast.
Beide methoden zijn gebruiksvriendelijk voor beginners en het snel doorvoeren van wijzigingen is eenvoudig – kies dus de template die het beste bij jou past.
Zodra je tevreden bent met het uiterlijk van je website, klik je op Publiceren en de site wordt direct live gezet.
Zijn de websitetemplates van Hostinger gratis?
Je kunt gratis beginnen met het bouwen van je project met behulp van een Hostinger-template, zonder creditcard. Je moet echter upgraden naar een betaald abonnement wanneer je klaar bent om je project online te publiceren.
Afhankelijk van de template die je kiest, beginnen de abonnementen bij 2,99 €/mnd voor templates die zijn gebouwd met de drag-and-drop websitebuilder, of 6,99 €/mnd voor templates die gebruikmaken van de vibe-coding editor.
Hostinger-abonnementen zijn inclusief hosting en een aangepaste domeinnaam, dus je hoeft geen extra kosten te betalen of diensten van derden te gebruiken.
Kan ik meer pagina's toevoegen aan het thema dat ik heb gekozen?
Heb ik programmeervaardigheden nodig om een sjabloon te gebruiken?
Zijn de websitetemplates van Hostinger goed voor SEO?
Zijn websitetemplates geschikt voor mobiele apparaten?
Kan ik mijn website nog wijzigen nadat ik hem heb gepubliceerd?
Kan ik de code van mijn website wijzigen?
Afhankelijk van de editor die u gebruikt, kan de mate van toegang tot de code van uw website variëren.
Met Hostinger Website Builder kunt u de broncode van een op sjablonen gebaseerde site niet rechtstreeks bewerken, maar u kunt wel aangepaste codefragmenten aan uw pagina's toevoegen. Hiermee kunt u uw website uitbreiden met extra functionaliteit, zoals widgets, infographics, interactieve kaarten, formulieren, animaties en meer.
Met Hostinger Horizons hebt u volledige toegang tot de code van uw project, wat u meer flexibiliteit biedt en het een goede optie maakt voor meer geavanceerde gebruikers die diepere aanpassingsmogelijkheden willen.