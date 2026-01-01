Ja. Je kunt websitetemplates aanpassen door tekst, afbeeldingen, kleuren, lay-outs en functies te wijzigen zodat ze aansluiten bij je merk en doelstellingen. Je kunt ook op elk moment pagina’s en secties toevoegen of verwijderen. Alle templates zijn volledig bewerkbaar en vereisen geen programmeer- of ontwerpervaring.

Afhankelijk van de template die je kiest, kan de bewerkingservaring verschillen. Sommige templates zijn gemaakt met de Hostinger Website Builder, terwijl andere zijn gebouwd met Hostinger Horizons.

Templates die zijn gemaakt met Hostinger Website Builder maken gebruik van een drag-and-drop editor met ingebouwde AI-tools die je helpen om snel content te creëren en lay-outs aan te passen.

Horizons-templates volgen een vibe-coding-aanpak. In plaats van elementen handmatig te verslepen, beschrijf je de wijzigingen die je wilt en chat je met AI, die de aanpassingen voor jou doorvoert.

Beide editors zijn gebruiksvriendelijk voor beginners, zodat je eenvoudig het templateontwerp kunt kiezen dat je aanspreekt en het kunt aanpassen aan je behoeften.