Websitetemplates voor non-profitorganisaties
Vergroot uw steun en werf donaties met impactvolle websiteontwerpen voor non-profitorganisaties.
Veelgestelde vragen over websitetemplates voor non-profitorganisaties
Wat is een websitetemplate?
Wat zijn de verschillende soorten websitetemplates?
De websitetemplates van Hostinger zijn ontworpen voor diverse doeleinden en branches. Afhankelijk van de niche variëren de ontwerpen van strak en minimalistisch tot levendig en gedurfd.
Enkele van de populairste templatecategorieën zijn e-commerce, portfolio, zakelijk, cv, blog, marketing en mode. Er is ook een selectie van blanco templates beschikbaar als u al een specifieke visie heeft die u wilt realiseren.
Hoe kies ik een sjabloon voor mijn website?
Start by thinking about what you want to achieve with your website. Depending on your goals, you may need different types of websites. For example, you might use:
- a business website template for a company site
- a portfolio template to showcase your work
- an ecommerce template to sell products online.
Once you’ve identified the type of site you need, consider the following:
- Required features and functionality. For example, ecommerce sites need product pages and checkout options, while influencers or creators may prefer blog-style layouts to share stories and photos.
- Layout and design style. Choose a layout that suits your content, such as a minimalist design for portfolios or a more dynamic layout for businesses.
- Brand alignment. The template’s look and feel should be close to your brand’s style so it can be easily customized to match your identity.
Wat maakt een goede webdesigntemplate?
Hoe maak ik een website met behulp van een sjabloon?
Simply choose the website design you like – you can preview it before you start editing.
Hostinger offers two types of website templates – Hostinger Website Builder and Horizons templates. Both are mobile-friendly, SEO-ready, and easy to customize and launch. The difference lies in how you edit them.
Hostinger Website Builder templates use a traditional drag-and-drop editor, allowing you to change fonts, adjust colors, and update images and text manually. AI tools, such as AI Writer, are also available to help speed things up.
Horizons templates follow a vibe coding approach. You can update text and images directly, and adjust fonts or color schemes by describing the changes to an AI agent, which will apply them for you.
Both approaches are beginner-friendly and make it easy to apply changes quickly – so simply choose the template that suits you best.
Once you’re happy with how your website looks, click Publish, and it will go live immediately.
Zijn de websitetemplates van Hostinger gratis?
Je kunt gratis beginnen met het bouwen van je project met behulp van een Hostinger-template, zonder creditcard. Je moet echter upgraden naar een betaald abonnement wanneer je klaar bent om je project online te publiceren.
Afhankelijk van de template die je kiest, beginnen de abonnementen bij 1,99 €/mnd voor templates die zijn gebouwd met de drag-and-drop websitebuilder, of 6,99 €/mnd voor templates die gebruikmaken van de vibe-coding editor.
Hostinger-abonnementen zijn inclusief hosting en een aangepaste domeinnaam, dus je hoeft geen extra kosten te betalen of diensten van derden te gebruiken.
Kan ik meer pagina's toevoegen aan het thema dat ik heb gekozen?
Heb ik programmeervaardigheden nodig om een sjabloon te gebruiken?
Zijn de websitetemplates van Hostinger goed voor SEO?
Zijn websitetemplates geschikt voor mobiele apparaten?
Kan ik mijn website nog wijzigen nadat ik hem heb gepubliceerd?
Kan ik de code van mijn website wijzigen?
Afhankelijk van de editor die u gebruikt, kan de mate van toegang tot de code van uw website variëren.
Met Hostinger Website Builder kunt u de broncode van een op sjablonen gebaseerde site niet rechtstreeks bewerken, maar u kunt wel aangepaste codefragmenten aan uw pagina's toevoegen. Hiermee kunt u uw website uitbreiden met extra functionaliteit, zoals widgets, infographics, interactieve kaarten, formulieren, animaties en meer.
Met Hostinger Horizons hebt u volledige toegang tot de code van uw project, wat u meer flexibiliteit biedt en het een goede optie maakt voor meer geavanceerde gebruikers die diepere aanpassingsmogelijkheden willen.