เทมเพลตเว็บไซต์สำหรับองค์กรไม่แสวงผลกำไร
ระดมการสนับสนุนและเงินบริจาคด้วยการออกแบบเว็บไซต์องค์กรไม่แสวงผลกำไรที่มีประสิทธิภาพ
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับเทมเพลตเว็บไซต์สำหรับองค์กรไม่แสวงผลกำไร
เทมเพลตเว็บไซต์คืออะไร?
เทมเพลตเว็บไซต์ หรือธีมเว็บไซต์ คือเค้าโครงที่ออกแบบไว้ล่วงหน้าสำหรับเว็บไซต์ ซึ่งประกอบด้วยโครงสร้าง องค์ประกอบการออกแบบ และเนื้อหาตัวอย่างที่พร้อมใช้งาน มันทำหน้าที่เป็นจุดเริ่มต้นที่คุณสามารถปรับแต่งด้วยข้อความ รูปภาพ แบรนด์ และคุณสมบัติของคุณเอง เพื่อสร้างเว็บไซต์ที่สมบูรณ์ได้อย่างรวดเร็ว
เทมเพลตเว็บไซต์ของ Hostinger โดยทั่วไปจะประกอบด้วย:
- เค้าโครงหน้าเว็บ (หน้าแรก เกี่ยวกับ ติดต่อเรา ฯลฯ)
- องค์ประกอบการออกแบบ เช่น ฟอนต์ สี และส่วนต่างๆ
- โครงสร้างการนำทาง
- การออกแบบที่ตอบสนองต่อทุกอุปกรณ์ เพื่อให้เว็บไซต์ใช้งานได้ทั้งบนมือถือและเดสก์ท็อป
การใช้เทมเพลตหมายความว่าคุณไม่จำเป็นต้องออกแบบหรือเขียนโค้ดเว็บไซต์ตั้งแต่เริ่มต้น แต่คุณเลือกเทมเพลตที่ตรงกับความต้องการของคุณและแก้ไขให้เข้ากับแบรนด์หรือโครงการของคุณ
เทมเพลตเว็บไซต์มีกี่ประเภท?
เทมเพลตเว็บไซต์ของ Hostinger ออกแบบมาเพื่อวัตถุประสงค์และอุตสาหกรรมที่หลากหลาย ขึ้นอยู่กับกลุ่มเป้าหมาย การออกแบบจะมีตั้งแต่เรียบง่ายและมินิมอลไปจนถึงมีสีสันสดใสและโดดเด่น
หมวดหมู่เทมเพลตยอดนิยม ได้แก่ อีคอมเมิร์ซ พอร์ตโฟลิโอ ธุรกิจ ประวัติย่อ บล็อก การตลาด และแฟชั่น นอกจากนี้ยังมีเทมเพลตเปล่าให้เลือกใช้หากคุณมีวิสัยทัศน์ที่ต้องการทำให้เป็นจริงอยู่แล้ว
ฉันจะเลือกเทมเพลตสำหรับเว็บไซต์ของฉันได้อย่างไร?
เริ่มต้นด้วยการคิดถึงสิ่งที่คุณต้องการบรรลุด้วยเว็บไซต์ของคุณ ขึ้นอยู่กับเป้าหมายของคุณ คุณอาจต้องการเว็บไซต์ประเภทต่างๆ ตัวอย่างเช่น คุณอาจใช้:
- เทมเพลตเว็บไซต์ธุรกิจสำหรับเว็บไซต์บริษัท
- เทมเพลตพอร์ตโฟลิโอเพื่อแสดงผลงานของคุณ
- เทมเพลตอีคอมเมิร์ซเพื่อขายสินค้าออนไลน์
เมื่อคุณระบุประเภทของเว็บไซต์ที่คุณต้องการแล้ว ให้พิจารณาสิ่งต่อไปนี้:
- คุณสมบัติและฟังก์ชันการทำงานที่จำเป็น ตัวอย่างเช่น เว็บไซต์อีคอมเมิร์ซต้องการหน้าสินค้าและตัวเลือกการชำระเงิน ในขณะที่อินฟลูเอนเซอร์หรือครีเอเตอร์อาจชอบเลย์เอาต์แบบบล็อกเพื่อแบ่งปันเรื่องราวและรูปภาพ
- รูปแบบและสไตล์การออกแบบ เลือกเลย์เอาต์ที่เหมาะสมกับเนื้อหาของคุณ เช่น การออกแบบแบบมินิมอลสำหรับพอร์ตโฟลิโอ หรือเลย์เอาต์แบบไดนามิกมากขึ้นสำหรับธุรกิจ
- ความสอดคล้องกับแบรนด์ รูปลักษณ์และความรู้สึกของเทมเพลตควรใกล้เคียงกับสไตล์ของแบรนด์ของคุณ เพื่อให้สามารถปรับแต่งให้เข้ากับเอกลักษณ์ของคุณได้อย่างง่ายดาย
อะไรคือคุณสมบัติของเทมเพลตออกแบบเว็บไซต์ที่ดี?
แม้จะไม่มีคำตอบที่แน่ชัด แต่เทมเพลตการออกแบบเว็บไซต์ที่ดีควรแสดงผลได้เต็มประสิทธิภาพบนอุปกรณ์พกพา สร้างด้วย HTML5 และเป็นไปตามหลักการและเทรนด์การออกแบบที่ทันสมัย
ยิ่งไปกว่านั้น เทมเพลตเค้าโครงเว็บไซต์ที่ดีควรใช้งานได้หลากหลายวัตถุประสงค์ ตัวอย่างเช่น การออกแบบเว็บไซต์แบบหน้าเดียวควรเปลี่ยนเป็นร้านค้าออนไลน์ได้ง่ายโดยการเพิ่มฟังก์ชันอีคอมเมิร์ซและหน้าเว็บเพิ่มเติม
ฉันจะสร้างเว็บไซต์โดยใช้เทมเพลตได้อย่างไร?
Simply choose the website design you like – you can preview it before you start editing.
Hostinger offers two types of website templates – Hostinger Website Builder and Horizons templates. Both are mobile-friendly, SEO-ready, and easy to customize and launch. The difference lies in how you edit them.
Hostinger Website Builder templates use a traditional drag-and-drop editor, allowing you to change fonts, adjust colors, and update images and text manually. AI tools, such as AI Writer, are also available to help speed things up.
Horizons templates follow a vibe coding approach. You can update text and images directly, and adjust fonts or color schemes by describing the changes to an AI agent, which will apply them for you.
Both approaches are beginner-friendly and make it easy to apply changes quickly – so simply choose the template that suits you best.
Once you’re happy with how your website looks, click Publish, and it will go live immediately.
เทมเพลตเว็บไซต์ของ Hostinger ฟรีหรือไม่?
คุณสามารถเริ่มต้นสร้างโปรเจ็กต์ของคุณโดยใช้เทมเพลต Hostinger ใดก็ได้ฟรี โดยไม่ต้องใช้บัตรเครดิต อย่างไรก็ตาม คุณจะต้องอัปเกรดเป็นแพ็กเกจแบบชำระเงินเมื่อคุณพร้อมที่จะเผยแพร่โปรเจ็กต์ของคุณทางออนไลน์
แพ็กเกจเริ่มต้นที่ ฿49.00/เดือน สำหรับเทมเพลตที่สร้างด้วยเครื่องมือสร้างเว็บไซต์แบบลากและวาง หรือ ฿229.00/เดือน สำหรับเทมเพลตที่ใช้ตัวแก้ไขโค้ด vibe ขึ้นอยู่กับเทมเพลตที่คุณเลือก
แพ็กเกจของ Hostinger รวมโฮสติ้งและชื่อโดเมนแบบกำหนดเองไว้แล้ว ดังนั้นคุณไม่จำเป็นต้องจ่ายเงินเพิ่มหรือใช้บริการจากบุคคลที่สาม
ฉันสามารถเพิ่มหน้าเว็บเพิ่มเติมลงในธีมที่เลือกได้หรือไม่?
แน่นอนค่ะ – ลองคิดว่าเทมเพลตออกแบบเว็บไซต์เป็นตัวอย่างสร้างสรรค์ว่าเว็บไซต์ควรมีหน้าตาอย่างไร คุณสามารถปรับแต่งได้อย่างอิสระและเพิ่มหน้าหรือส่วนใหม่ๆ ได้ทุกเมื่อที่ต้องการขณะแก้ไขโปรเจ็กต์ของคุณ
ฉันจำเป็นต้องมีทักษะการเขียนโค้ดเพื่อใช้เทมเพลตหรือไม่?
ไม่จำเป็นเลย เทมเพลตเว็บไซต์ของ Hostinger ถูกสร้างขึ้นมาให้ปรับแต่งได้ง่ายโดยไม่ต้องเขียนโค้ด คุณสามารถแก้ไขเค้าโครง ข้อความ รูปภาพ และองค์ประกอบอื่นๆ ได้ในขณะที่สร้างโปรเจ็กต์ ทำให้คุณสามารถสร้างเว็บไซต์ระดับมืออาชีพได้โดยไม่ต้องมีทักษะทางเทคนิค
เทมเพลตเว็บไซต์ของ Hostinger เหมาะสำหรับ SEO หรือไม่?
ใช่แล้ว เว็บไซต์ที่สร้างจากเทมเพลตของ Hostinger ทุกเว็บไซต์ได้รับการปรับแต่งให้เหมาะสมกับเครื่องมือค้นหา ไม่ว่าคุณจะสร้างหน้า Landing Page, Portfolio หรือร้านค้าออนไลน์ เว็บไซต์ของคุณจะได้รับประโยชน์จากความเร็วในการโหลดที่รวดเร็ว โครงสร้างที่เป็นระเบียบ และคุณสมบัติ SEO ในตัว
เทมเพลตเว็บไซต์นั้นใช้งานได้ดีบนมือถือหรือไม่?
เทมเพลตเว็บไซต์ทั้งหมดของ Hostinger ออกแบบมาให้แสดงผลได้อย่างสมบูรณ์แบบบนอุปกรณ์พกพา ซึ่งหมายความว่าไม่ว่าผู้ชมของคุณจะใช้อุปกรณ์ใด เว็บไซต์ของคุณก็จะแสดงผลได้อย่างสมบูรณ์แบบตลอดเวลา
ฉันสามารถแก้ไขเว็บไซต์ของฉันหลังจากเผยแพร่ไปแล้วได้หรือไม่?
แน่นอน เว็บไซต์ที่ดีที่สุดก็ยังได้รับประโยชน์จากการอัปเดตเป็นประจำ คุณอาจต้องการสร้างหน้าเว็บใหม่ อัปเดตเนื้อหาที่มีอยู่ หรือเพิ่มฟังก์ชันการทำงานใหม่ๆ ตามการเติบโตของเว็บไซต์ของคุณ ข้อมูลติดต่อของคุณอาจเปลี่ยนแปลง หรือโครงการของคุณอาจพัฒนาไปสู่ธุรกิจอีคอมเมิร์ซเต็มรูปแบบ เมื่อใดก็ตามที่ต้องการ เพียงกลับไปที่โครงการของคุณ ทำการอัปเดต และเผยแพร่การเปลี่ยนแปลง
ฉันสามารถแก้ไขโค้ดของเว็บไซต์ได้หรือไม่?
ระดับการเข้าถึงโค้ดของเว็บไซต์ของคุณอาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับโปรแกรมแก้ไขที่คุณใช้
ด้วย Hostinger Website Builder คุณไม่สามารถแก้ไขซอร์สโค้ดของเว็บไซต์ที่ใช้เทมเพลตได้โดยตรง แต่คุณสามารถ เพิ่มโค้ดที่กำหนดเองลงในหน้าเว็บของคุณได้ ซึ่งช่วยให้คุณสามารถขยายเว็บไซต์ของคุณด้วยฟังก์ชันการทำงานเพิ่มเติม เช่น วิดเจ็ต อินโฟกราฟิก แผนที่แบบโต้ตอบ แบบฟอร์ม แอนิเมชัน และอื่นๆ
ด้วย Hostinger Horizons คุณสามารถเข้าถึงโค้ดของโปรเจ็กต์ได้อย่างเต็มที่ ทำให้คุณมีความยืดหยุ่นมากขึ้น และเป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับผู้ใช้ขั้นสูงที่ต้องการการปรับแต่งที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น