Joomla hosting

Bouw de website die je altijd al wilde, met snelle en betrouwbare hosting die geoptimaliseerd is voor Joomla.
30-dagen-geld-terug-garantie

Webhostingplannen geoptimaliseerd voor Joomla

Wist je dit? Bij onze jaarlijkse Premium & Business webhostingplannen ontvang je een gratis persoonlijk domein!
81% KORTING
Single
Het beste voor solo ondernemers
1,49  € /mnd
Krijg 48 maanden voor 71,52 € (normale prijs 383,52 €). Verlengbaar voor 6,99 €/mnd.
Maak 1 website
Geen Node.js web apps
10 GB opslagruimte voor je bestanden (SSD)
1 mailbox per website - gratis gedurende 1 jaar

Wat je krijgt:

Bescherm elke site met gratis SSL
Ontvang wekelijks automatische back-ups voor eenvoudig gegevensherstel
Migreer je site gratis en zonder downtime
MEEST POPULAIR
85% KORTING
Premium
Alles wat je nodig hebt om te beginnen
1,99  € /mnd
Krijg 48 maanden voor 95,52 € (normale prijs 623,52 €). Verlengbaar voor 9,99 €/mnd.
Maak maximaal 3 websites aan
Geen Node.js web apps
20 GB opslagruimte voor je bestanden (SSD)
2 mailboxen per website - gratis gedurende 1 jaar

Alle voordelen van Single, plus:

Gratis domein voor 1 jaar
Geniet van het onderhoud van jouw WordPress-sites
Gratis e-mailmarketing voor 1 jaar
Bouw sites in enkele minuten met AI Website Bouwer
84% KORTING
Business
Meer tools en kracht om te groeien
2,99  € /mnd
Krijg 48 maanden voor 143,52 € (normale prijs 911,52 €). Verlengbaar voor 16,99 €/mnd.
Maak maximaal 50 websites aan
5 Node.js web apps
NIEUW
50 GB van 's werelds snelste NVMe-opslag
5 mailboxen per website - gratis gedurende 1 jaar

Alles in Premium, plus:

Dagelijkse en on-demand back-ups om gegevensverlies te voorkomen
Bouw een e-commerce site met AI
AI-agent voor WordPress
GRATIS
Maak in enkele minuten kant-en-klare WordPress sites met AI
Geniet van maximale websitesnelheid met gratis CDN
Beheer sites eenvoudiger met WordPress Multisite
81% KORTING
Single
Het beste voor solo ondernemers
1,49  € /mnd
Krijg 48 maanden voor 71,52 € (normale prijs 383,52 €). Verlengbaar voor 6,99 €/mnd.
Maak 1 website
Geen Node.js web apps
10 GB opslagruimte voor je bestanden (SSD)
1 mailbox per website - gratis gedurende 1 jaar

Wat je krijgt:

Bescherm elke site met gratis SSL
Ontvang wekelijks automatische back-ups voor eenvoudig gegevensherstel
Migreer je site gratis en zonder downtime
MEEST POPULAIR
85% KORTING
Premium
Alles wat je nodig hebt om te beginnen
1,99  € /mnd
Krijg 48 maanden voor 95,52 € (normale prijs 623,52 €). Verlengbaar voor 9,99 €/mnd.
Maak maximaal 3 websites aan
Geen Node.js web apps
20 GB opslagruimte voor je bestanden (SSD)
2 mailboxen per website - gratis gedurende 1 jaar

Alle voordelen van Single, plus:

Gratis domein voor 1 jaar
Geniet van het onderhoud van jouw WordPress-sites
Gratis e-mailmarketing voor 1 jaar
Bouw sites in enkele minuten met AI Website Bouwer
84% KORTING
Business
Meer tools en kracht om te groeien
2,99  € /mnd
Krijg 48 maanden voor 143,52 € (normale prijs 911,52 €). Verlengbaar voor 16,99 €/mnd.
Maak maximaal 50 websites aan
5 Node.js web apps
NIEUW
50 GB van 's werelds snelste NVMe-opslag
5 mailboxen per website - gratis gedurende 1 jaar

Alles in Premium, plus:

Dagelijkse en on-demand back-ups om gegevensverlies te voorkomen
Bouw een e-commerce site met AI
AI-agent voor WordPress
GRATIS
Maak in enkele minuten kant-en-klare WordPress sites met AI
Geniet van maximale websitesnelheid met gratis CDN
Beheer sites eenvoudiger met WordPress Multisite

Joomla webhosting waarvan je versteld zult staan

Door de jaren heen hebben we onze serverinfrastructuur geperfectioneerd, zodat elke bit aan vermogen zo efficiënt mogelijk wordt benut. Krijg alles wat je nodig hebt om een succesvolle Joomla website te lanceren!
Bouw nu je website
Joomla webhosting waarvan je versteld zult staan

De beste ondersteuning voor Joomla

Hulp nodig bij het instellen of migreren van je site? Wij helpen je! Een toegewijd team van experts gespecialiseerd in Joomla staat 24/7 klaar om je te helpen met al je vragen of verzoeken.

Joomla geoptimaliseerde servers

Profiteer van razendsnelle laadtijden en eersteklas prestaties. Al onze servers zijn geoptimaliseerd om de beste Joomla-hostingervaring te bieden, ongeacht het type website dat je gebruikt.

Gratis domeinnaam

Elk project heeft een goede naam nodig. Sla twee vliegen in één klap met Hostinger en ontvang een gratis domeinnaam bij al onze Joomla-hostingplannen van een jaar of langer.

Waarom zou ik Joomla CMS kiezen?

Joomla is het op-één-na-populairste CMS ter wereld. Met Joomla wordt contentmanagement supereenvoudig! Wat voor soort website je ook wilt, bij Joomla vind je alle mogelijkheden voor het maken van prachtige pagina’s en het creëren van een sterke online aanwezigheid.
Waarom zou ik Joomla CMS kiezen?

Simpel en flexibel

Ook al bouw je voor het eerst je eigen website, door de eenvoud van Joomla is dat een eitje. Nadat je Joomla hebt ingesteld met een enkele muisklik, kun je zonder kennis van coderen een professionele website maken.

Grote community

Door de jaren heen heeft Joomla een enorm gebruikersbestand verzameld vanuit iedere hoek van het internet. Joomla vervult al je websitebehoeften en biedt oplossingen voor elk obstakel dat je onderweg tegenkomt!

Thema's en extensies

Met een enorme bibliotheek aan gratis thema's en plug-ins geeft Joomla je de ultieme vrijheid. Voeg in een oogwenk nieuwe functies toe en maak indruk op je bezoekers met mooie en functionele ontwerpen!

Ga vandaag nog online met Joomla hosting

Lanceer je Joomla website in 3 simpele stappen!
01

Kies je Joomla hostingplan

Kies een van de drie oplossingen en bekijk je winkelwagen. Als je gaat voor een 12-maanden plan, dan ontvang je een gratis domein en SSL-certificaat!

02

Voltooi het betaalproces

Voltooi de transactie om toegang te krijgen tot het ledengedeelte en start met het instellen van je bestellingen.

03

Lanceer je Joomla website

Nu begint het echte werk! Installeer Joomla met de 1-klik-installer en begin meteen met het bouwen van je website.

Wij hebben alles wat je nodig hebt om succesvol te worden met Joomla

Met Hostinger kun je je concentreren op wat écht belangrijk is. Alle servers zijn geoptimaliseerd met geavanceerde technologie zodat je optimaal kunt profiteren van Joomla-hosting. We hebben een aangepast bedieningspaneel ontwikkeld met tal van functies om de beveiliging en prestaties te verbeteren!
Wij hebben alles wat je nodig hebt om succesvol te worden met Joomla

Cache-accelerator

Geef je Joomla website extra snelheid met server-side caching en houd je bezoekers bezig, ongeacht hoeveel het er zijn!

Nieuwste PHP-versie

Onze servers zijn altijd up-to-date met de nieuwste PHP- en MySQL-versies. Zo zorgen we ervoor dat ze altijd topprestaties kunnen leveren en een onfeilbare beveiliging hebben.

SSL-/TLS-Certificaat

Aangezien HTTPS de nieuwe standaard wordt op het hele web, bevatten alle jaarlijkse Joomla-hostingplannen een levenslang SSL-certificaat om de betrouwbaarheid van je site en de SEO te vergroten!

Verbeterde beveiliging

Veiligheid staat altijd voorop, en dat geldt ook voor je website. Al onze webhostingplannen worden geleverd met SSL-certificaten en DDoS-bescherming om ervoor te zorgen dat jij en jouw bezoekers een veilige browse-ervaring kunnen hebben.

99,9% uptime

Toegewijde teams van ontwikkelaars en engineers monitoren onze servers non-stop, om ervoor te zorgen dat je website altijd blijft draaien.

Toegangsbeheer

Bouw je met meerdere mensen aan een site? Geen probleem! Met ons Toegangsbeheer hou je belangrijke gegevens privé en kun je met een gerust hart samenwerken.
Joomla hosting

30-dagen-geld-terug-garantie

Ben je niet 100% tevreden? Dan kun je binnen een periode van 30 dagen na aankoop je betaling terugvragen. Zonder gedoe en risicovrij. Raadpleeg ons restitutiebeleid voor meer informatie (uitsluitingen kunnen van toepassing zijn).

Joomla hosting FAQ

Vind antwoorden op veelgestelde vragen over Joomla hosting

Wat is Joomla?

Wat maakt Joomla hosting anders?

Hoe kan ik mijn bestaande Joomla website migreren?

Wat voor soorten websites kan ik maken met Joomla?

Kan ik Joomla gebruiken voor e-commerce?

Hoe veilig is Joomla hosting?

Is Joomla beter dan WordPress?

Wij geven om jouw privacy

Deze website maakt gebruik van cookies die nodig zijn om de site goed te laten werken en om gegevens te verkrijgen over jouw interactie met de site en voor marketingdoeleinden. Als je hiermee akkoord gaat, ga je ermee akkoord dat er cookies op je apparaat worden opgeslagen voor advertentietargeting, personalisatie en analyse, zoals beschreven in ons Cookiebeleid.