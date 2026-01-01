Joomla hosting
Webhostingplannen geoptimaliseerd voor Joomla
Joomla webhosting waarvan je versteld zult staan
De beste ondersteuning voor Joomla
Hulp nodig bij het instellen of migreren van je site? Wij helpen je! Een toegewijd team van experts gespecialiseerd in Joomla staat 24/7 klaar om je te helpen met al je vragen of verzoeken.
Joomla geoptimaliseerde servers
Profiteer van razendsnelle laadtijden en eersteklas prestaties. Al onze servers zijn geoptimaliseerd om de beste Joomla-hostingervaring te bieden, ongeacht het type website dat je gebruikt.
Gratis domeinnaam
Elk project heeft een goede naam nodig. Sla twee vliegen in één klap met Hostinger en ontvang een gratis domeinnaam bij al onze Joomla-hostingplannen van een jaar of langer.
Waarom zou ik Joomla CMS kiezen?
Simpel en flexibel
Ook al bouw je voor het eerst je eigen website, door de eenvoud van Joomla is dat een eitje. Nadat je Joomla hebt ingesteld met een enkele muisklik, kun je zonder kennis van coderen een professionele website maken.
Grote community
Door de jaren heen heeft Joomla een enorm gebruikersbestand verzameld vanuit iedere hoek van het internet. Joomla vervult al je websitebehoeften en biedt oplossingen voor elk obstakel dat je onderweg tegenkomt!
Thema's en extensies
Met een enorme bibliotheek aan gratis thema's en plug-ins geeft Joomla je de ultieme vrijheid. Voeg in een oogwenk nieuwe functies toe en maak indruk op je bezoekers met mooie en functionele ontwerpen!
Ga vandaag nog online met Joomla hosting
Kies je Joomla hostingplan
Kies een van de drie oplossingen en bekijk je winkelwagen. Als je gaat voor een 12-maanden plan, dan ontvang je een gratis domein en SSL-certificaat!
Voltooi het betaalproces
Voltooi de transactie om toegang te krijgen tot het ledengedeelte en start met het instellen van je bestellingen.
Lanceer je Joomla website
Nu begint het echte werk! Installeer Joomla met de 1-klik-installer en begin meteen met het bouwen van je website.
Wij hebben alles wat je nodig hebt om succesvol te worden met Joomla
Cache-accelerator
Geef je Joomla website extra snelheid met server-side caching en houd je bezoekers bezig, ongeacht hoeveel het er zijn!
Nieuwste PHP-versie
Onze servers zijn altijd up-to-date met de nieuwste PHP- en MySQL-versies. Zo zorgen we ervoor dat ze altijd topprestaties kunnen leveren en een onfeilbare beveiliging hebben.
SSL-/TLS-Certificaat
Aangezien HTTPS de nieuwe standaard wordt op het hele web, bevatten alle jaarlijkse Joomla-hostingplannen een levenslang SSL-certificaat om de betrouwbaarheid van je site en de SEO te vergroten!