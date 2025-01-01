Hébergement Joomla

En tant que système de gestion de contenu, Joomla vous offre beaucoup de flexibilité et de liberté. Vous avez ainsi la possibilité de créer différents types de site, notamment :

Des blogs spécialisés ;

Des sites de révision ;

Des sites d'offres d'emploi ;

Des sites affiliés ;

Des portfolios personnels ;

Des boutiques en ligne ;

Et bien plus encore grâce à l'énorme bibliothèque d'extensions gratuites que Joomla propose directement.