Joomla 目前被誉为世界第二大最受欢迎的内容管理系统 (CMS)，它是一个灵活的平台，你可以用它制作任何类型的网站。自 2005 年首次发布以来，它为全球数百万网站管理员、博主和企业主提供了建立在线形象的机会。