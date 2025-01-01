Joomla主机

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30天退款保证

专为 Joomla 优化的网络主机套餐

你知道吗？个人免费域名已包含在年度Premium 和 Business 网络托管套餐中！

付款须知

让你大开眼界的 Joomla 虚拟主机

多年来，我们不断完善服务器基础设施，旨在充分发挥其最大潜力。获取所有功能，立即启动 Joomla 网站吧！
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热爱 Joomla 的专家团队

需要在设置或转移网站时获取帮助吗？我们随时都在！ Joomla 的专家团队将随时准备为你提供全天候 24小时应援！

Joomla 优化服务器

体验快如闪电的加载时间和一流的性能。我们所有的服务器都经过调整和优化，无论你准备运行何种类型的网站，都能获得最佳的 Joomla 主机体验。

免费域名

选个好名字为项目开个好头。你可以一石二鸟，在 Hostinger 免费获取吧！所有年度或长期 Joomla 托管主机都包含了第一年免费域名。

为什么选择 Joomla CMS？

作为世界上第二受欢迎的内容管理系统，Joomla 让内容管理变得轻而易举！无论你准备创建什么网站，它都能提供所有必要工具，让你制作出令人惊艳的网页，保持强大的在线形象。
为什么选择 Joomla CMS？

简单灵活

即使这是你第一次创建网站，Joomla 的简单性也会让你大吃一惊。只需点点鼠标即可成功设置，无需任何编码知识即可制作专业网站！

庞大的社区

多年来，Joomla 在互联网的各个角落聚集了庞大的用户群。满足你的所有网站需求，并在建站过程中为你答疑解惑！

主题和扩展

Joomla 拥有大量免费主题和插件库，为你提供了绝佳的建站自由。分分钟添加新功能，并以美观实用的设计给你的访客留下深刻印象！

立即通过 Joomla 主机上线

只需 3 个简单步骤即可启动你的 Joomla 网站！

01

选择你的 Joomla 主机套餐

在三种解决方案当中进行选择，然后查看购物车中的项目。获取免费域名和 SSL，仅需选择时长为12 个月的套餐！

02

完成付款流程

完成交易后即可进入会员区，开始设置你的订单。

03

启动你的 Joomla 网站

现在，真正的工作开始了！使用一键安装程序设置 Joomla，然后开始创建网站！

我们拥有 Joomla 成功所需的一切

借助 Hostinger，你可以更专注于真正重要的事情。所有服务器都采用了尖端技术进行优化，让你充分利用 Joomla 主机。同时，我们开发了一个具有大量功能的自定义控制面板，增强了安全性和性能！
我们拥有 Joomla 成功所需的一切

缓存加速器

利用服务器端缓存加速你的 Joomla 网站，无论有多少访客来访，都能保持访客的参与度！

最新 PHP 版本

我们的服务器始终采用最新的 PHP 和 MySQL 版本，确保了巅峰表现以及坚不可摧的安全性能。

SSL/TLS 证书

由于 HTTPS 正在成为整个网络的新标准，所有 Joomla 年度主机套餐都包含终身 SSL 证书，以提高信任度和搜索引擎优化！

增强安全性

安全永远是第一位的，对于你的网站来说，安全至关重要。我们所有的虚拟主机套餐都配有 SSL 证书和 DDoS 保护，确保你以及访问网站的用户都能获得安全的浏览体验。

99.9% 正常运行时间

专门的开发团队和工程师全天候监控服务器，确保你的网站始终正常运行。

访问管理器

与多人一起建立网站？没问题！管理你的账户信息，并通过自定义访问管理器与他人进行合作。
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30天退款保证

如果你对我们的服务没有达到 100% 满意，可以在购买后 30 天内申请退款。退款过程无缝且无风险。如需了解更多信息，请查看我们的退款政策（除外条款可能适用）。

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