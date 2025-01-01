Joomla主机
通过针对 Joomla 优化的快速可靠的托管创建您一直想要的网站。
专为 Joomla 优化的网络主机套餐
你知道吗？个人免费域名已包含在年度Premium 和 Business 网络托管套餐中！
热爱 Joomla 的专家团队
需要在设置或转移网站时获取帮助吗？我们随时都在！ Joomla 的专家团队将随时准备为你提供全天候 24小时应援！
Joomla 优化服务器
体验快如闪电的加载时间和一流的性能。我们所有的服务器都经过调整和优化，无论你准备运行何种类型的网站，都能获得最佳的 Joomla 主机体验。
免费域名
选个好名字为项目开个好头。你可以一石二鸟，在 Hostinger 免费获取吧！所有年度或长期 Joomla 托管主机都包含了第一年免费域名。
为什么选择 Joomla CMS？
简单灵活
即使这是你第一次创建网站，Joomla 的简单性也会让你大吃一惊。只需点点鼠标即可成功设置，无需任何编码知识即可制作专业网站！
庞大的社区
多年来，Joomla 在互联网的各个角落聚集了庞大的用户群。满足你的所有网站需求，并在建站过程中为你答疑解惑！
主题和扩展
Joomla 拥有大量免费主题和插件库，为你提供了绝佳的建站自由。分分钟添加新功能，并以美观实用的设计给你的访客留下深刻印象！
立即通过 Joomla 主机上线
只需 3 个简单步骤即可启动你的 Joomla 网站！
选择你的 Joomla 主机套餐
在三种解决方案当中进行选择，然后查看购物车中的项目。获取免费域名和 SSL，仅需选择时长为12 个月的套餐！
完成付款流程
完成交易后即可进入会员区，开始设置你的订单。
启动你的 Joomla 网站
现在，真正的工作开始了！使用一键安装程序设置 Joomla，然后开始创建网站！
我们拥有 Joomla 成功所需的一切
缓存加速器
利用服务器端缓存加速你的 Joomla 网站，无论有多少访客来访，都能保持访客的参与度！
最新 PHP 版本
我们的服务器始终采用最新的 PHP 和 MySQL 版本，确保了巅峰表现以及坚不可摧的安全性能。
SSL/TLS 证书
由于 HTTPS 正在成为整个网络的新标准，所有 Joomla 年度主机套餐都包含终身 SSL 证书，以提高信任度和搜索引擎优化！