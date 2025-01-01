استضافة Joomla

يمكنك ذلك بكل تأكيد، وهناك أكثر من طريقة لفعل ذلك! ستجد في دليل إضافات Joomla المجاني العديد من الإضافات التي تتيح لك تحويل موقعك إلى متجر إلكتروني. تحتوي كل واحدة على مجموعة فريدة من الميزات ويمكنك اختبارها كلها قبل تحديد الخيار الأنسب لاحتياجاتك.