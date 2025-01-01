استضافة Joomla

أنشئ الموقع الإلكتروني الذي طالما أردته باستضافة سريعة وموثوقة محسّنة لـ Joomla.
ضمان استرداد رسوم التسجيل لمدة 30 يومًا

خطط استضافة مواقع محسّنة لـ Joomla

هل تعلم أنه يتم تضمين دومينات شخصية مجانية في خطط استضافة Premium وBusiness Web Hosting السنوية!
82% خصم
Single
الأفضل لأصحاب المشاريع الفردية
E£  39.00 /الشهر
احصل على 48 شهرًا مقابل E£1,872.00 (السعر العادي E£10,512.00). يتم التجديد بسعر E£159.00/الشهر.
أنشئ 1 موقع
تطبيقات ويب بدون Node.js
ساحة تخزين 10GB (SSD) لملفاتك
1 صندوق بريد لكل موقع إلكتروني، مجانًا لمدة سنة

ما الذي ستحصل عليه:

حافظ على أمان كل موقع باستخدام SSL المجاني
احصل على نسخ احتياطية تلقائية أسبوعية لاستعادة البيانات بسهولة
انقل موقعك مجانًا ودون توقف
الأكثر شهرة
75% خصم
Premium
كل ما تحتاج للبدء
E£  79.00 /الشهر
احصل على 48 شهرًا مقابل E£3,792.00 (السعر العادي E£15,312.00). يتم التجديد بسعر E£239.00/الشهر.
أنشئ إلى غاية 3 موقع إلكتروني
تطبيقات ويب بدون Node.js
مساحة تخزين SSD تبلغ 20GB لملفاتك
2 صناديق بريد لكل موقع إلكتروني مجانًا لمدة سنة

جميع مزايا Single، بالإضافة إلى:

دومين مجاني لمدة سنة
استمتع بصيانة مواقع ووردبريس الخاصة بك
التسويق عبر البريد الإلكتروني مجانًا لمدة سنة كاملة
إنشاء مواقع إلكترونية في دقائق مع منشئ المواقع الإلكترونية AI
63% خصم
Business
المزيد من الأدوات والقوة للنمو
E£  139.00 /الشهر
احصل على 48 شهرًا مقابل E£6,672.00 (السعر العادي E£18,192.00). يتم التجديد بسعر E£349.00/الشهر.
أنشئ إلى غاية 50 موقع إلكتروني
5 تطبيقات ويب Node.js
جديد
50GB من أسرع وحدة تخزين NVMe في العالم
5 صناديق بريد لكل موقع إلكتروني مجانًا لمدة سنة

كل شيء في Premium، بالإضافة إلى:

نسخ احتياطية يومية وعند الطلب لمنع أي فقدان للبيانات
إنشاء موقع للتجارة الإلكترونية باستخدام AI
وكيل AI لووردبريس
مجاني
إنشاء مواقع ووردبريس جاهزة للاستخدام في دقائق باستخدام AI
استمتع بأقصى سرعة لموقعك الإلكتروني مع شبكة CDN المجانية
إدارة المواقع بشكل أسهل مع مواقع ووردبريس المتعددة
82% خصم
Single
الأفضل لأصحاب المشاريع الفردية
E£  39.00 /الشهر
احصل على 48 شهرًا مقابل E£1,872.00 (السعر العادي E£10,512.00). يتم التجديد بسعر E£159.00/الشهر.
أنشئ 1 موقع
تطبيقات ويب بدون Node.js
ساحة تخزين 10GB (SSD) لملفاتك
1 صندوق بريد لكل موقع إلكتروني، مجانًا لمدة سنة

ما الذي ستحصل عليه:

حافظ على أمان كل موقع باستخدام SSL المجاني
احصل على نسخ احتياطية تلقائية أسبوعية لاستعادة البيانات بسهولة
انقل موقعك مجانًا ودون توقف
الأكثر شهرة
75% خصم
Premium
كل ما تحتاج للبدء
E£  79.00 /الشهر
احصل على 48 شهرًا مقابل E£3,792.00 (السعر العادي E£15,312.00). يتم التجديد بسعر E£239.00/الشهر.
أنشئ إلى غاية 3 موقع إلكتروني
تطبيقات ويب بدون Node.js
مساحة تخزين SSD تبلغ 20GB لملفاتك
2 صناديق بريد لكل موقع إلكتروني مجانًا لمدة سنة

جميع مزايا Single، بالإضافة إلى:

دومين مجاني لمدة سنة
استمتع بصيانة مواقع ووردبريس الخاصة بك
التسويق عبر البريد الإلكتروني مجانًا لمدة سنة كاملة
إنشاء مواقع إلكترونية في دقائق مع منشئ المواقع الإلكترونية AI
63% خصم
Business
المزيد من الأدوات والقوة للنمو
E£  139.00 /الشهر
احصل على 48 شهرًا مقابل E£6,672.00 (السعر العادي E£18,192.00). يتم التجديد بسعر E£349.00/الشهر.
أنشئ إلى غاية 50 موقع إلكتروني
5 تطبيقات ويب Node.js
جديد
50GB من أسرع وحدة تخزين NVMe في العالم
5 صناديق بريد لكل موقع إلكتروني مجانًا لمدة سنة

كل شيء في Premium، بالإضافة إلى:

نسخ احتياطية يومية وعند الطلب لمنع أي فقدان للبيانات
إنشاء موقع للتجارة الإلكترونية باستخدام AI
وكيل AI لووردبريس
مجاني
إنشاء مواقع ووردبريس جاهزة للاستخدام في دقائق باستخدام AI
استمتع بأقصى سرعة لموقعك الإلكتروني مع شبكة CDN المجانية
إدارة المواقع بشكل أسهل مع مواقع ووردبريس المتعددة

استضافة مواقع Joomla ستُذهلك

لقد طورنا البنية التحتية لخادمنا على مدار السنين لاستخدام كل طاقته بأقصى قدر من الكفاءة. احصل على كل ما تحتاجه لإطلاق موقع Joomla ناجح!
ابدأ موقعك الإلكتروني الآن
استضافة مواقع Joomla ستُذهلك

فريق دعم يُحب Joomla

هل تحتاج إلى مساعدة أثناء إعداد موقعك أو نقله؟ نحن هنا للمساعدة! سيكون فريق متخصص من خبراء الدعم المتخصصين في Joomla جاهزين لمساعدتك والإجابة عن أي أسئلة أو طلبات 24/7!

خوادم محسّنة لـ Joomla

استمتع بتجربة أوقات التحميل السريعة والأداء المتميز. تم تعديل جميع خوادمنا وتحسينها لتوفير أفضل تجربة استضافة لـ Joomla مهما كان نوع الموقع الإلكتروني الذي تشغّله.

اسم دومين مجاني

يحتاج كل مشروع إلى اسم جيد. اضرب عصفورين بحجر واحد واحصل عليه بالمجان على Hostinger! تتضمن جميع خطط استضافة Joomla السنوية أو أطول اسم دومين مجاني للسنة الأولى.

لماذا يجب أن أختار نظام Joomla لإدارة المحتوى ؟

كونه ثاني أكثر أنظمة إدارة المحتوى شيوعًا في العالم، يجعل Joomla إدارة المحتوى بمثابة نزهة في الحديقة! مهما كان نوع الموقع الإلكتروني الذي تستهدفه، سيمنحك Joomla جميع الأدوات اللازمة لإنتاج صفحات مذهلة مع الحفاظ على تواجد قوي عبر الإنترنت.
لماذا يجب أن أختار نظام Joomla لإدارة المحتوى ؟

بسيط ومرن

حتى ولو كنت تنشئ موقعك الإلكتروني الأول، فإن بساطة Joomla ستفاجئك. قم بإعداده بنقرة واحدة وأنشئ موقعا إلكترونيا احترافيا دون أي معرفة بالتعليمات البرمجية!

مجتمع ضخم

جمعت Joomla على مدى سنوات قاعدة مستخدمين ضخمة في كل ركن من أركان الإنترنت. لبِّ جميع احتياجات موقعك الإلكتروني وابحث عن حلول لأي عائق قد تواجهه!

القوالب والملحقات

مع مكتبة ضخمة من القوالب والإضافات المجانية، تمنحك Joomla الحرية المطلقة. أضف ميزات جديدة في رمشة عين وأبهر زوارك بتصميمات جميلة وعملية!

ابدأ اليوم مع استضافة Joomla

أطلقْ موقعك الإلكتروني القائم على Joomla في 3 خطوات بسيطة فقط!
01

اختر خطة استضافة Joomla المناسبة لك

اختر واحداً من الحلول الثلاثة ثم تفقد سلة مشترياتك. اختر اشتراك 12 شهرا للحصول على دومين وSSL مجاناً!

02

أنهِ إجراءات الدفع

أكمل معاملتك للوصول إلى منطقة الأعضاء والبدء في إعداد طلباتك.

03

أطلِق موقع Joomla الخاص بك

الآن يبدأ العمل الحقيقي! قم بإعداد Joomla مع المثبت بنقرة واحدة وابدأ في بناء موقعك الإلكتروني!

لدينا كل ما تحتاجه للنجاح مع Joomla

مع Hostinger، يمكنك التركيز على ما يهم حقًا. تم تحسين جميع الخوادم بأحدث التقنيات لمنحك أقصى استفادة من استضافة Joomla. لقد طورنا لوحة تحكم مخصصة وأضفنا الكثير من الميزات لتعزيز الأمان والأداء!
لدينا كل ما تحتاجه للنجاح مع Joomla

مٌسرِّع ذاكرة التخزين المؤقت

سرِّع موقع Joomla الخاص بك باستخدام ذاكرات تخزين مؤقت من جانب الخادم وحافظ على مشاركة زوارك مهما كان عددهم!

أحدث إصدار PHP

يتم تحديث خوادمنا دائما بآخر إصدارات PHP و MySQL لضمان أعلى أداء وأمان لا يمكن اختراقه.

شهادة SSL/TLS

نظرًا لأن HTTPS أصبح المعيار الجديد على الويب عامةً، فإن جميع خطط استضافة Joomla السنوية تتضمن شهادة SSL مدى الحياة لتعزيز الثقة وتحسين محركات البحث!

أمان معزّز

تأتي السلامة دائمًا في المقام الأول، وهذا ينطبق أيضًا على موقعك الإلكتروني. تأتي جميع خطط استضافة المواقع لدينا مع شهادات SSL وحماية DDoS لضمان تمتعك أنت ومن يزورون موقعك الإلكتروني بتجربة تصفح آمنة.

وقت تشغيل 99.9%

تقوم فرق مخصصة من المطورين والمهندسين بمراقبة الخادم على مدار الساعة للتأكد من أن موقعك الإلكتروني يعمل على الدوام.

مدير الوصول

هل أنت بصدد إنشاء موقع مع عدة أشخاص؟ لا مشكلة! احتفظ بتفاصيل حسابك تحت الفحص واعمل بالتعاون مع مدير الوصول المخصص.
استضافة Joomla

ضمان استرداد الرسوم لمدة 30 يومًا

إذا لم تكن راضيًا بنسبة 100%، فيمكنك طلب استرداد رسوم التسجيل خلال فترة 30 يومًا بعد الشراء. العملية سلسة وخالية من المخاطر. لمزيد من المعلومات، يرجى مراجعة سياسة الاسترداد (قد تنطبق استثناءات).

الأسئلة الشائعة حول استضافة Joomla

اعثر على إجابات للأسئلة المتداولة حول استضافة Joomla

ما هو Joomla؟

كيف تختلف استضافة Joomla؟

كيف يمكنني ترحيل موقعي الإلكتروني Joomla الحالي؟

ما نوع المواقع التي يمكنني إنشاؤها باستخدام Joomla؟

هل يمكن استخدام Joomla للتجارة الإلكترونية؟

ما مدى أمان استضافة Joomla؟

هل Joomla أفضل من WordPress؟

نحن نولي أهمية قصوى لخصوصيتك

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط الضرورية لعمل الموقع بشكل صحيح ولتجميع بيانات حول كيفية تفاعلك معه، وكذلك لأغراض تسويقية. بقبولك، فإنك توافق على استخدام ملفات تعريف الارتباط للإعلانات والتحليلات كما هو موضح في سياسة ملفات تعريف الارتباط لدينا.