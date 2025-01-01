استضافة Joomla
خطط استضافة مواقع محسّنة لـ Joomla
استضافة مواقع Joomla ستُذهلك
فريق دعم يُحب Joomla
هل تحتاج إلى مساعدة أثناء إعداد موقعك أو نقله؟ نحن هنا للمساعدة! سيكون فريق متخصص من خبراء الدعم المتخصصين في Joomla جاهزين لمساعدتك والإجابة عن أي أسئلة أو طلبات 24/7!
خوادم محسّنة لـ Joomla
استمتع بتجربة أوقات التحميل السريعة والأداء المتميز. تم تعديل جميع خوادمنا وتحسينها لتوفير أفضل تجربة استضافة لـ Joomla مهما كان نوع الموقع الإلكتروني الذي تشغّله.
اسم دومين مجاني
يحتاج كل مشروع إلى اسم جيد. اضرب عصفورين بحجر واحد واحصل عليه بالمجان على Hostinger! تتضمن جميع خطط استضافة Joomla السنوية أو أطول اسم دومين مجاني للسنة الأولى.
لماذا يجب أن أختار نظام Joomla لإدارة المحتوى ؟
بسيط ومرن
حتى ولو كنت تنشئ موقعك الإلكتروني الأول، فإن بساطة Joomla ستفاجئك. قم بإعداده بنقرة واحدة وأنشئ موقعا إلكترونيا احترافيا دون أي معرفة بالتعليمات البرمجية!
مجتمع ضخم
جمعت Joomla على مدى سنوات قاعدة مستخدمين ضخمة في كل ركن من أركان الإنترنت. لبِّ جميع احتياجات موقعك الإلكتروني وابحث عن حلول لأي عائق قد تواجهه!
القوالب والملحقات
مع مكتبة ضخمة من القوالب والإضافات المجانية، تمنحك Joomla الحرية المطلقة. أضف ميزات جديدة في رمشة عين وأبهر زوارك بتصميمات جميلة وعملية!
ابدأ اليوم مع استضافة Joomla
لدينا كل ما تحتاجه للنجاح مع Joomla
مٌسرِّع ذاكرة التخزين المؤقت
سرِّع موقع Joomla الخاص بك باستخدام ذاكرات تخزين مؤقت من جانب الخادم وحافظ على مشاركة زوارك مهما كان عددهم!
أحدث إصدار PHP
يتم تحديث خوادمنا دائما بآخر إصدارات PHP و MySQL لضمان أعلى أداء وأمان لا يمكن اختراقه.
شهادة SSL/TLS
نظرًا لأن HTTPS أصبح المعيار الجديد على الويب عامةً، فإن جميع خطط استضافة Joomla السنوية تتضمن شهادة SSL مدى الحياة لتعزيز الثقة وتحسين محركات البحث!