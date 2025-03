Joomla-webhotelli

Joomla on tällä hetkellä maailman toiseksi suosituin sisällönhallintajärjestelmä (CMS). Se on joustava alusta, jolla voit luoda minkä tyyppisen verkkosivuston tahansa. Vuoden 2005 ensijulkaisustaan lähtien se on tarjonnut mahdollisuuden verkkoidentiteetin rakentamiseen miljoonille webmasterille, bloggaajille ja yrittäjille ympäri maailman.