Joomla Hosting

Joomla, der i øjeblikket har titlen som verdens næstmest populære indholdsstyringssystem (CMS), er en fleksibel platform, som du kan bruge til at lave enhver form for hjemmeside. Siden den første udgivelse i 2005 har det givet mulighed for at opbygge en online tilstedeværelse for millioner af webmastere, bloggere og virksomhedsejere over hele kloden.