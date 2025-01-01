Joomla Hosting
Joomla uyumlu hosting ile hız ve güvenlik sorunu yaşamadan hayalinizdeki web sitesini kurun.
Joomla Uyumlu Web Hosting Planları
Dikkat dikkat! Kişisel ücretsiz domain adları, yıllık Premium ve Business web hosting paketlerine dahildir!
Joomla hosting çok hoşunuza gidecek
Joomla'yı Seven Destek
Sitenizin kurulum veya transfer sürecinde yardıma mı ihtiyacınız var? Sizin için buradayız! Joomla konusunda özel eğitimli uzmanlardan oluşan destek ekibimiz 7/24 yardımınıza hazır!
Joomla Uyumlu Sunucular
Birinci sınıf performans ile ışık hızında yüklenme sürelerinin tadını çıkarın. Bütün sunucularımız yapılandırılarak, ne tür bir site çalıştırdığınızın önemi olmaksızın en iyi Joomla tecrübesi yaşayabilmeniz için optimize edilmiştir.
Ücretsiz Domain
Bütün projelerin iyi bir isme ihtiyacı vardır. Hostinger'da ücretsiz domain edinerek bir taşla iki kuş vurun! Bir yıllık ve üzeri Joomla hosting planlarına ilk yıl için ücretsiz domain dahildir.
Neden Joomla CMS'yi seçmelisiniz?
Sade ve Esnek
İlk web sitenizi kuruyor olsanız da, Joomla'nın sadeliği sizi şaşırtacak. Tek tıkla kurulum yapın ve yazılım bilgisi olmaksızın profesyonel bir web sitesi sahibi olun.
Devasa Topluluk
Yıllar boyunca, Joomla internetin her köşesinde devasa bir kullanıcı tabanı edindi. Web sitenizin bütün ihtiyaçlarını karşılayarak karşınıza çıkan engeller için doğru çözümler uygulayın!
Temalar ve Uzantılar
Devasa ücretsiz tema ve eklenti kütüphanesi sayesinde Joomla size tam özgürlük sunuyor. Saniyeler içerisinde yeni özellikler ekleyerek ziyaretçilerinizi güzel ve işlevsel tasarımlarla etkileyin!
Joomla alışveriş sitesi ile bugün çevrimiçi olun
3 basit adımda Joomla web sitesi kurun!
Joomla hosting planınızı seçin
Üç çözümden birini seçin ve ardından sepetteki ürünleri düzenleyin. 12 aylık bir plan seçerek ücretsiz domain ve SSL alabilirsiniz!
Sipariş işlemini tamamlayın
Ödemenizi yaptıktan sonra kullanıcı bölümüne geçip sitenizi kurmaya başlayabilirsiniz.
Joomla web sitenizi yayınlayın
Asıl iş şimdi başlıyor! Tek tıkla Joomla kurulumu yapın ve web sitenizi kurmaya başlayın!
Joomla ile başarılı olmanız için ihtiyacınız olan her şey
Önbellek Hızlandırma
Joomla web sitenizi sunucu taraflı önbellek ile hızlandırın ve ziyaretçilerinize akıcı ve aralıksız bir kullanıcı tecrübesi sunun.
Güncel PHP Sürümü
Sunucularımız en güncel PHP ve MySQL sürümleriyle güncellenerek üstün performans ve aşılamayan güvenlik sağlar.
SSL/TLS Sertifikası
HTTPS web üzerinde yeni standart olma yolunda olduğundan bütün Joomla hosting planları güvenlik ve SEO güçlendirmesi için ücretsiz SSL sertifikası içerir!