Joomla Hosting

Joomla uyumlu hosting ile hız ve güvenlik sorunu yaşamadan hayalinizdeki web sitesini kurun.

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30 gün para iade garantili

Joomla Uyumlu Web Hosting Planları

Dikkat dikkat! Kişisel ücretsiz domain adları, yıllık Premium ve Business web hosting paketlerine dahildir!

Ödeme Şartları

Joomla hosting çok hoşunuza gidecek

Yıllar boyunca, her bir güç damlasını maksimum verimlilikle kullanabilmek için sunucu altyapımızı kusursuzlaştırdık. Başarılı bir Joomla sitesi kurmak için ihtiyacınız olan her şey burada!
Web Sitenizi Şimdi Kurun
Joomla hosting çok hoşunuza gidecek

Joomla'yı Seven Destek

Sitenizin kurulum veya transfer sürecinde yardıma mı ihtiyacınız var? Sizin için buradayız! Joomla konusunda özel eğitimli uzmanlardan oluşan destek ekibimiz 7/24 yardımınıza hazır!

Joomla Uyumlu Sunucular

Birinci sınıf performans ile ışık hızında yüklenme sürelerinin tadını çıkarın. Bütün sunucularımız yapılandırılarak, ne tür bir site çalıştırdığınızın önemi olmaksızın en iyi Joomla tecrübesi yaşayabilmeniz için optimize edilmiştir.

Ücretsiz Domain

Bütün projelerin iyi bir isme ihtiyacı vardır. Hostinger'da ücretsiz domain edinerek bir taşla iki kuş vurun! Bir yıllık ve üzeri Joomla hosting planlarına ilk yıl için ücretsiz domain dahildir.

Neden Joomla CMS'yi seçmelisiniz?

Dünyadaki en popüler ikinci CMS olarak Joomla içerik yönetiminde büyük kolaylıklar sağlıyor! Hedefinizde nasıl bir site olduğunun önemi yok, güçlü bir görünürlüğün yanında göz alıcı sayfalar oluşturabilmeniz için gerekli bütün araçlara sahip bir platform.
Neden Joomla CMS'yi seçmelisiniz?

Sade ve Esnek

İlk web sitenizi kuruyor olsanız da, Joomla'nın sadeliği sizi şaşırtacak. Tek tıkla kurulum yapın ve yazılım bilgisi olmaksızın profesyonel bir web sitesi sahibi olun.

Devasa Topluluk

Yıllar boyunca, Joomla internetin her köşesinde devasa bir kullanıcı tabanı edindi. Web sitenizin bütün ihtiyaçlarını karşılayarak karşınıza çıkan engeller için doğru çözümler uygulayın!

Temalar ve Uzantılar

Devasa ücretsiz tema ve eklenti kütüphanesi sayesinde Joomla size tam özgürlük sunuyor. Saniyeler içerisinde yeni özellikler ekleyerek ziyaretçilerinizi güzel ve işlevsel tasarımlarla etkileyin!

Joomla alışveriş sitesi ile bugün çevrimiçi olun

3 basit adımda Joomla web sitesi kurun!

01

Joomla hosting planınızı seçin

Üç çözümden birini seçin ve ardından sepetteki ürünleri düzenleyin. 12 aylık bir plan seçerek ücretsiz domain ve SSL alabilirsiniz!

02

Sipariş işlemini tamamlayın

Ödemenizi yaptıktan sonra kullanıcı bölümüne geçip sitenizi kurmaya başlayabilirsiniz.

03

Joomla web sitenizi yayınlayın

Asıl iş şimdi başlıyor! Tek tıkla Joomla kurulumu yapın ve web sitenizi kurmaya başlayın!

Joomla ile başarılı olmanız için ihtiyacınız olan her şey

Hostinger sayesinde sizin için önemli olan şeylere odaklanabilirsiniz. Bütün sunucular son teknoloji ile optimize edilerek Joomla hosting için kusursuzlaştırıldı. Çeşitli özelliklerle donatarak tasarladığımız özel kontrol paneli sayesinde artık daha yüksek performans ve güvenliğe sahipsiniz.
Joomla ile başarılı olmanız için ihtiyacınız olan her şey

Önbellek Hızlandırma

Joomla web sitenizi sunucu taraflı önbellek ile hızlandırın ve ziyaretçilerinize akıcı ve aralıksız bir kullanıcı tecrübesi sunun.

Güncel PHP Sürümü

Sunucularımız en güncel PHP ve MySQL sürümleriyle güncellenerek üstün performans ve aşılamayan güvenlik sağlar.

SSL/TLS Sertifikası

HTTPS web üzerinde yeni standart olma yolunda olduğundan bütün Joomla hosting planları güvenlik ve SEO güçlendirmesi için ücretsiz SSL sertifikası içerir!

Gelişmiş Güvenlik

Önce güvenlik! Bu web siteniz için de geçerli. Tüm web hosting planlarımız, sizin ve web sitenizi ziyaret edenlerin güvenliği için SSL sertifikaları ve DDoS koruması ile birlikte gelir.

%99,9 Çalışma Süresi Garantisi

Geliştiriciler ve mühendislerden oluşan özel ekiplerimiz sunucuları anlık olarak kontrol ederek sitenizin her zaman açık olması için çalışıyorlar.

Erişim Yöneticisi

Birden fazla kişiyle mi site kuruyorsunuz? Sorun değil! Hesap bilgilerinizi kontrol ederek özel erişim yöneticisini kullanarak işbirliği yapabilirsiniz.
Joomla Hosting

30 gün para iade garantili

%100 memnun kalmadığınız takdirde satın alma işleminizi takip eden 30 gün içerisinde ödemenizin iadesini talep edebilirsiniz. Süreç kolay ve risksizdir. Daha fazla bilgi için lütfen ücret iade politikamızı inceleyin (istisnalar geçerli olabilir).

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Joomla Hosting SSS

Joomla Hosting hakkında sıkça sorulan soruların yanıtlarını bulun

Joomla Nedir?

Joomla Web Hosting Neden Farklı?

Mevcut Joomla Hosting Kullanan Web Sitemi Nasıl Taşıyabilirim?

Joomla ile Ne Tür Web Siteler Kurabilirim?

Joomla Hosting, E-ticaret için Kullanılabilir Mi?

Joomla Hosting Ne Kadar Güvenlidir?

Joomla Hosting, WordPress'den İyi Mi?