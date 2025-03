Joomla Hosting

Joomla is een flexibel platform voor het bouwen van elk type website, en het is momenteel het op één na populairste contentmanagementsysteem (CMS) ter wereld. Sinds zijn release in 2005 biedt het de mogelijkheid om een ​​online aanwezigheid op te bouwen voor miljoenen webmasters, bloggers en bedrijfseigenaren over de hele wereld.