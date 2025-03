Per trasferire il tuo sito Joomla esistente, è necessario prima creare un backup completo. Il modo più semplice per farlo è utilizzando un plugin come Akeeba Backup, che consente di eseguire facilmente il backup e il ripristino di siti basati su Joomla. In caso di incidente, il nostro team di supporto sarà pronto ad aiutarti giorno e notte!