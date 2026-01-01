Joomla Hosting

Das können Sie sicherlich, und es gibt mehr als eine Möglichkeit, dies zu tun! Im Verzeichnis der gratis Joomla-Plugins finden Sie verschiedene Erweiterungen, mit denen Sie Ihre Website in einen Online-Shop umgestalten können. Jede hat eine einzigartige Reihe von Funktionen und Sie können sie alle testen, bevor Sie entscheiden, welche für Ihre Bedürfnisse am besten geeignet ist.