Joomla Hosting

Erstellen Sie die Website, die Sie schon immer wollten, mit schnellem und zuverlässigem Hosting optimiert für Joomla
30 Tage Geld-zurück-Garantie

Webhosting-Angebote optimiert für Joomla

Wussten Sie schon, dass persönliche kostenlose Domains in den jährlichen Premium und Business Webhosting-Plänen enthalten sind?
81 % Rabatt
Single
Ideal für Einzelunternehmer
CHF  1.39 /Mon.
Erhalten Sie 48 Monate für CHF 66.72 (regulärer Preis CHF 359.52). Verlängerungspreis: CHF 6.49/Mon.
1 Website erstellen
Keine Node.js Web-Apps
10 GB Speicher für Ihre Dateien (SSD)
1 Postfach pro Website – 1 Jahr lang kostenlos

Was Sie erhalten:

Schützen Sie jede Website mit kostenlosem SSL
Erhalten Sie wöchentliche automatische Backups zur einfachen Datenwiederherstellung
Übertragen Sie Ihre Website kostenlos und ohne Ausfallzeiten
BESTSELLER
84 % Rabatt
Premium
Alles, was Sie für den Einstieg benötigen
CHF  1.89 /Mon.
Erhalten Sie 48 Monate für CHF 90.72 (regulärer Preis CHF 580.32). Verlängerungspreis: CHF 9.29/Mon.
Erstellen Sie bis zu 3 Websites
Keine Node.js Web-Apps
20 GB Speicherplatz für Ihre Dateien (SSD)
2 Postfächer pro Website – 1 Jahr lang kostenlos

Alle Vorteile von Single, plus:

Kostenlose Domain für 1 Jahr
Genießen Sie die Wartung Ihrer WordPress-Websites
Kostenloses E-Mail-Marketing für 1 Jahr
Erstellen Sie Websites mit KI Website-Baukasten in Minuten
84 % Rabatt
Business
Mehr Tools und Leistung für Wachstum
CHF  2.79 /Mon.
Erhalten Sie 48 Monate für CHF 133.92 (regulärer Preis CHF 849.12). Verlängerungspreis: CHF 15.79/Mon.
Erstellen Sie bis zu 50 Websites
5 Node.js Web-Apps
NEU
50 GB des weltweit schnellsten NVMe-Speichers
5 Postfächer pro Website – 1 Jahr lang kostenlos

Alles aus Premium, plus:

Tägliche und On-Demand-Backups zur Vermeidung von Datenverlust
E-Commerce-Website mit KI erstellen
KI-Agent für WordPress
KOSTENLOS
Erstellen Sie mit KI einsatzbereite WordPress-Websites in Minuten
Maximale Website-Geschwindigkeit mit kostenlosem CDN genießen
Websites einfacher mit WordPress Multisite verwalten
Joomla Webhosting, das Ihnen den Atem rauben wird!

Im Laufe der Jahre haben wir unsere Server-Infrastruktur perfektioniert, um jeden Funken Strom mit maximaler Effizienz zu nutzen. Holen Sie sich alles, was Sie brauchen, um eine erfolgreiche Joomla-Website zu starten!
Website jetzt starten
Joomla Webhosting, das Ihnen den Atem rauben wird!

Experten, die Joomla lieben

Benötigen Sie Hilfe beim Einrichten oder Übertragen Ihrer Website? Wir sind für Sie da! Ein engagiertes Team von Support-Experten, die auf Joomla spezialisiert sind, steht Ihnen bei Fragen und Wünschen rund um die Uhr zur Verfügung!

Joomla optimierte Server

Erleben Sie blitzschnelle Ladezeiten und beste Leistung. Alle unsere Server sind optimiert, um das beste Joomla-Hosting-Erlebnis zu bieten, egal welche Art von Website Sie betreiben. Damit sorgen Sie für das beste Nutzererlebnis Ihrer Besucher.

Kostenlose Domain-Registrierung

Jedes Projekt braucht einen guten Namen. Schlagen Sie zwei Fliegen mit einer Klappe und bekommen Sie ihn kostenlos bei Hostinger! Alle jährlichen oder längeren Hosting-Pläne beinhalten einen kostenlosen Domainnamen für das erste Jahr und zum Teil mehrere E-Mail-Adressen.

Warum Joomla CMS?

Als das zweitbeliebteste Open Source CMS der Welt macht Joomla Content-Management zum Kinderspiel! Egal, welche Website Sie anstreben, es gibt Ihnen alle Werkzeuge an die Hand, um atemberaubende Seiten zu erstellen und gleichzeitig eine starke Online-Präsenz aufrechtzuerhalten.
Warum Joomla CMS?

Einfach und flexibel

Selbst wenn Sie Ihre erste Webseite erstellen, wird Sie die Einfachheit von Joomla überraschen. Richten Sie es mit einem einzigen Mausklick ein und erstellen Sie eine professionelle Website ohne Programmierkenntnisse!

Riesige Gemeinschaft

Im Laufe der Jahre hat Joomla eine riesige Nutzerbasis in jeder Ecke des Internets gesammelt. Erfüllen Sie alle Ihre Website-Bedürfnisse und finden Sie Lösungen für jedes Hindernis, auf das Sie unterwegs stoßen!

Themes und Erweiterungen

Mit einer riesigen Bibliothek von kostenlosen Themes und Plugins gibt Ihnen Joomla Hosting die ultimative Freiheit. Fügen Sie im Handumdrehen neue Funktionen hinzu und beeindrucken Sie Ihre Besucher mit schönen und funktionalen Designs!

Gehen Sie noch heute online mit Joomla

Starten Sie Ihre Joomla Website in nur 3 einfachen Schritten!
01

Wählen Sie Ihr Hosting-Angebot aus

Wählen Sie eine von drei Lösungen und überprüfen Sie Ihren Warenkorb. Wählen Sie einen 12-monatigen Plan, um eine kostenlose Domain und SSL zu erhalten!

02

Schließen Sie den Bestellvorgang ab

Schließen Sie Ihre Transaktion ab, um in den Mitgliederbereich zu gelangen und mit der Einrichtung Ihrer Einstellungen zu beginnen.

03

Starten Sie Ihre Joomla Website

Jetzt beginnt die eigentliche Arbeit! Richten Sie Joomla mit dem 1-Klick-Installer ein und beginnen Sie mit dem Aufbau Ihrer Website - privat oder für Ihr Unternehmen!

Wir haben alles, was Sie brauchen, um mit Joomla erfolgreich zu sein.

Mit Hostinger können Sie sich auf das Wesentliche konzentrieren. Alle Server sind mit modernster Technologie optimiert, um Ihnen das Beste aus dem CMS-Hosting herauszuholen. Wir haben ein kundenspezifisches Control Panel mit einer Vielzahl von Funktionen entwickelt, um die Sicherheit und Leistung zu erhöhen!
Wir haben alles, was Sie brauchen, um mit Joomla erfolgreich zu sein.

Cache-Beschleuniger

Beschleunigen Sie Ihre Joomla-Website mit Server-seitigen Caches und halten Sie Ihre Besucher interessiert, egal wie viele von ihnen kommen!

Aktuelle PHP-Version

Unsere Server sind immer auf dem neuesten Stand der PHP- und MySQL-Versionen, um höchste Leistung und unübertroffene Sicherheit zu gewährleisten.

SSL/TLS-Zertifikat

Da HTTPS der neue Standard im gesamten Web wird, enthalten alle jährlichen Joomla-Hosting-Pläne ein lebenslanges SSL-Zertifikat zur Stärkung von Vertrauen und SEO!

Verbesserte Sicherheit

Sicherheit steht immer an erster Stelle, und das gilt auch für Ihren Webspace. Alle Webhosting-Pläne beinhalten SSL-Zertifikate und DDoS-Schutz, um sicherzustellen, dass Sie und Ihre Website-Besucher die beste Erfahrung beim Surfen haben.

99,9 % Uptime

Engagierte Teams von Entwicklern und Ingenieuren überwachen den Server rund um die Uhr, um sicherzustellen, dass Ihre Website immer erreichbar ist, wenn es darauf ankommt.

Zugriffsmanager

Sie erstellen eine Website mit mehreren Personen? Kein Problem! Behalten Sie Ihre Kontodaten im Auge und arbeiten Sie mit dem Custom Access Manager zusammen.
Joomla Hosting

30 Tage Geld-zurück-Garantie

Wenn Sie nicht zu 100 % zufrieden sind, können Sie innerhalb von 30 Tagen nach dem Kauf eine Rückerstattung Ihrer Zahlung beantragen. Der Prozess ist unkompliziert und risikofrei. Weitere Informationen finden Sie in unserer Rückerstattungsrichtlinie (ggf. gibt es Ausnahmen).

Joomla Hosting: Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Antworten auf häufig gestellte Fragen zum Thema Joomla Hosting

Was ist Joomla?

Was ist das Besondere an Joomla Hosting?

Wie kann ich meine bestehende Joomla-Website übertragen?

Welche Art von Websites kann ich mit Joomla erstellen?

Kann ich Joomla für E-Commerce verwenden?

Wie sicher ist Joomla-Hosting?

Ist Joomla besser als WordPress?

Ihre Privatsphäre ist uns wichtig

