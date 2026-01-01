Joomla Hosting
Webhosting-Angebote optimiert für Joomla
Joomla Webhosting, das Ihnen den Atem rauben wird!
Experten, die Joomla lieben
Benötigen Sie Hilfe beim Einrichten oder Übertragen Ihrer Website? Wir sind für Sie da! Ein engagiertes Team von Support-Experten, die auf Joomla spezialisiert sind, steht Ihnen bei Fragen und Wünschen rund um die Uhr zur Verfügung!
Joomla optimierte Server
Erleben Sie blitzschnelle Ladezeiten und beste Leistung. Alle unsere Server sind optimiert, um das beste Joomla-Hosting-Erlebnis zu bieten, egal welche Art von Website Sie betreiben. Damit sorgen Sie für das beste Nutzererlebnis Ihrer Besucher.
Kostenlose Domain-Registrierung
Jedes Projekt braucht einen guten Namen. Schlagen Sie zwei Fliegen mit einer Klappe und bekommen Sie ihn kostenlos bei Hostinger! Alle jährlichen oder längeren Hosting-Pläne beinhalten einen kostenlosen Domainnamen für das erste Jahr und zum Teil mehrere E-Mail-Adressen.
Warum Joomla CMS?
Einfach und flexibel
Selbst wenn Sie Ihre erste Webseite erstellen, wird Sie die Einfachheit von Joomla überraschen. Richten Sie es mit einem einzigen Mausklick ein und erstellen Sie eine professionelle Website ohne Programmierkenntnisse!
Riesige Gemeinschaft
Im Laufe der Jahre hat Joomla eine riesige Nutzerbasis in jeder Ecke des Internets gesammelt. Erfüllen Sie alle Ihre Website-Bedürfnisse und finden Sie Lösungen für jedes Hindernis, auf das Sie unterwegs stoßen!
Themes und Erweiterungen
Mit einer riesigen Bibliothek von kostenlosen Themes und Plugins gibt Ihnen Joomla Hosting die ultimative Freiheit. Fügen Sie im Handumdrehen neue Funktionen hinzu und beeindrucken Sie Ihre Besucher mit schönen und funktionalen Designs!
Gehen Sie noch heute online mit Joomla
Wählen Sie Ihr Hosting-Angebot aus
Wählen Sie eine von drei Lösungen und überprüfen Sie Ihren Warenkorb. Wählen Sie einen 12-monatigen Plan, um eine kostenlose Domain und SSL zu erhalten!
Schließen Sie den Bestellvorgang ab
Schließen Sie Ihre Transaktion ab, um in den Mitgliederbereich zu gelangen und mit der Einrichtung Ihrer Einstellungen zu beginnen.
Starten Sie Ihre Joomla Website
Jetzt beginnt die eigentliche Arbeit! Richten Sie Joomla mit dem 1-Klick-Installer ein und beginnen Sie mit dem Aufbau Ihrer Website - privat oder für Ihr Unternehmen!
Wir haben alles, was Sie brauchen, um mit Joomla erfolgreich zu sein.
Cache-Beschleuniger
Beschleunigen Sie Ihre Joomla-Website mit Server-seitigen Caches und halten Sie Ihre Besucher interessiert, egal wie viele von ihnen kommen!
Aktuelle PHP-Version
Unsere Server sind immer auf dem neuesten Stand der PHP- und MySQL-Versionen, um höchste Leistung und unübertroffene Sicherheit zu gewährleisten.
SSL/TLS-Zertifikat
Da HTTPS der neue Standard im gesamten Web wird, enthalten alle jährlichen Joomla-Hosting-Pläne ein lebenslanges SSL-Zertifikat zur Stärkung von Vertrauen und SEO!