Hébergement Joomla

Créez le site dont vous rêvez grâce à un hébergement rapide et fiable, optimisé pour Joomla.
Garantie satisfait ou remboursé de 30 jours

Plans d'hébergement optimisés pour Joomla

Le saviez-vous ? Les noms de domaine personnels gratuits sont inclus dans les plans annuels d'hébergement Premium et Business !
-81 %
Single
Parfait pour les autoentrepreneurs
1,49  € /mois
Obtenez 48 mois pour 71,52 € (prix d'origine : 383,52 €). Renouvellement au prix de 6,99 €/mois.
Créez 1 site web
Aucune application web Node.js
10 Go de stockage pour vos fichiers (SSD)
1 boîte mail par site, gratuite pendant 1 an

Vous obtenez :

Protégez chacun de vos sites avec un certificat SSL gratuit
Profitez de sauvegardes automatiques hebdomadaires pour une récupération facile des données
Migrez votre site gratuitement et sans interruption
Le plus populaire
-85 %
Premium
Tout ce dont vous avez besoin pour vous lancer
1,99  € /mois
Obtenez 48 mois pour 95,52 € (prix d'origine : 623,52 €). Renouvellement au prix de 9,99 €/mois.
Créez jusqu'à 3 sites web
Aucune application web Node.js
20 Go de stockage pour vos fichiers (SSD)
2 boîtes mail par site, gratuites pendant 1 an

Toutes les fonctionnalités du plan Single et :

Nom de domaine gratuit pendant 1 an
Maintenance automatique de vos sites WordPress
Marketing par email gratuit pendant 1 an
Créez des sites en quelques minutes avec le créateur de sites internet IA
-84 %
Business
Plus d'outils et de puissance pour faire évoluer votre entreprise
2,99  € /mois
Obtenez 48 mois pour 143,52 € (prix d'origine : 911,52 €). Renouvellement au prix de 16,99 €/mois.
Créez jusqu'à 50 sites web
5 applications web Node.js
Inédit
50 Go de stockage NVMe le plus rapide au monde
5 boîtes mail par site, gratuites pendant 1 an

Toutes les fonctionnalités du plan Premium et :

Sauvegardes quotidiennes et à la demande pour éviter toute perte de données
Créez un site d'e-commerce avec l'IA
Agent IA pour WordPress
GRATUIT
Créez des sites WordPress prêts à l'emploi en quelques minutes avec l'IA
Boostez la vitesse de votre site grâce à un CDN gratuit
Gérez plus facilement vos sites avec WordPress multisite
L'hébergement Joomla qui va vous surprendre

Au fil des ans, nous avons perfectionné notre infrastructure de serveurs afin d'utiliser chaque goutte d'énergie avec une efficacité maximale. Obtenez tout ce dont vous avez besoin pour lancer un site Joomla réussi !
Lancer mon site
Le meilleur support pour Joomla

Besoin d'aide lors de l'installation ou du transfert de votre site ? Nous sommes là pour vous aider ! Une équipe spécialisés dans Joomla sera prête à vous aider pour toute question ou demande 24h/24, 7j/7, 365 jours par an !

Serveurs optimisés pour Joomla

Expérimentez des temps de chargement rapides comme l'éclair et des performances au top. Tous nos serveurs sont réglés et optimisés pour fournir la meilleure expérience d'hébergement Joomla, quel que soit le type de site que vous utilisez.

Nom de domaine gratuit

Tout projet a besoin d'un bon nom. Réalisez deux choses en un et obtenez-le gratuitement chez Hostinger ! Tous les plans d'hébergement Joomla annuels ou plus longs comprennent un nom de domaine gratuit la première année.

Pourquoi choisir le CMS Joomla ?

Deuxième CMS le plus populaire au monde, Joomla fait de la gestion de contenu une véritable promenade de santé ! Quel que soit le site que vous souhaitez créer, il vous fournira tous les outils nécessaires pour produire des pages étonnantes et maintenir une forte présence en ligne.
Simple et flexible

Même si vous créez votre premier site, la simplicité de Joomla vous surprendra. Configurez-le d'un simple clic de souris et créez un site professionnel sans aucune connaissance en matière de codage !

Une grande communauté

Au fil des ans, Joomla a rassemblé une base massive d'utilisateurs dans tous les coins. Répondez à tous les besoins de votre site et trouvez des solutions à tous les obstacles que vous rencontrez en chemin !

Thèmes et extensions

Avec une bibliothèque massive de thèmes et extensions gratuits, Joomla vous offre la liberté ultime. Ajoutez de nouvelles fonctionnalités en un clin d'œil et impressionnez vos visiteurs avec de magnifiques designs fonctionnels !

Connectez-vous avec l'hébergement Joomla dès aujourd'hui

Lancez votre site Joomla en seulement 3 étapes simples !
01

Choisissez votre plan d'hébergement Joomla

Choisissez l'une des trois solutions et passez en revue les articles du panier. Optez pour un cycle de 12 mois pour bénéficier d'un nom de domaine et d'un SSL gratuits !

02

Terminez le processus de paiement

Complétez votre transaction pour accéder à l'espace membres et commencer à préparer vos commandes.

03

Lancez votre site Joomla

Maintenant le vrai travail commence ! Installer Joomla avec le programme d'installation en 1 clic et commencez à créer votre site !

Nous avons tout ce qu'il faut pour réussir avec Joomla

Avec Hostinger, vous pouvez vous concentrer sur ce qui compte vraiment. Tous les serveurs sont optimisés avec une technologie de pointe pour vous donner le meilleur de l'hébergement Joomla. Nous avons développé un tableau de contrôle personnalisé avec de nombreuses fonctionnalités pour améliorer la sécurité et les performances !
Accélérateur de cache

Accélérez votre site Joomla avec des caches côté serveur et gardez vos visiteurs engagés, quel que soit leur nombre !

Dernière version de PHP

Nos serveurs sont toujours mis à jour avec les dernières versions de PHP et de MySQL afin de garantir des performances optimales et une sécurité absolue.

Certificat SSL/TLS

Comme le HTTPS est en train de devenir la nouvelle norme partout sur le web, tous les plans d'hébergement Joomla annuels comprennent un certificat SSL à vie pour booster la confiance et le référencement !

Sécurité renforcée

La sécurité est toujours prioritaire, et cela s'applique également à votre site. Tous nos plans d'hébergement sont fournis avec des certificats SSL et une protection DDoS pour garantir que vous et ceux qui visitent votre site puissent naviguer en toute sécurité.

Disponibilité de 99,9 %

Des équipes de développeurs et d'ingénieurs dédiés surveillent le serveur 24h/24 pour s'assurer que votre site est toujours opérationnel lorsque c'est le plus important.

Gestionnaire d'accès

Vous créez un site avec plusieurs personnes ? Pas de problème ! Gardez les détails de votre compte sous contrôle et travaillez en coopération avec le gestionnaire d'accès personnalisé.
Garantie satisfait ou remboursé de 30 jours

Si vous n'êtes pas satisfait à 100 %, vous pouvez demander le remboursement de votre paiement dans les 30 jours suivant votre achat. La procédure est simple et sans risque. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre politique de remboursement (des exclusions peuvent s'appliquer).

FAQ sur l'hébergement Joomla

Trouvez les réponses aux questions fréquemment posées sur l'Hébergement Joomla

Qu'est-ce que Joomla ?

Pourquoi l'hébergement Joomla est-il unique ?

Comment puis-je migrer Mon site Joomla existant ?

Quels types de site puis-je créer avec Joomla ?

Joomla est-il adapté au e-commerce ?

L'hébergement Joomla est-il sécurisé ?

Joomla est-il meilleur que WordPress ?

Le respect de votre vie privée, notre priorité

