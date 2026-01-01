Hébergement Joomla
Plans d'hébergement optimisés pour Joomla
Vous obtenez :
Toutes les fonctionnalités du plan Single et :
Toutes les fonctionnalités du plan Premium et :
Vous obtenez :
L'hébergement Joomla qui va vous surprendre
Le meilleur support pour Joomla
Besoin d'aide lors de l'installation ou du transfert de votre site ? Nous sommes là pour vous aider ! Une équipe spécialisés dans Joomla sera prête à vous aider pour toute question ou demande 24h/24, 7j/7, 365 jours par an !
Serveurs optimisés pour Joomla
Expérimentez des temps de chargement rapides comme l'éclair et des performances au top. Tous nos serveurs sont réglés et optimisés pour fournir la meilleure expérience d'hébergement Joomla, quel que soit le type de site que vous utilisez.
Nom de domaine gratuit
Tout projet a besoin d'un bon nom. Réalisez deux choses en un et obtenez-le gratuitement chez Hostinger ! Tous les plans d'hébergement Joomla annuels ou plus longs comprennent un nom de domaine gratuit la première année.
Pourquoi choisir le CMS Joomla ?
Simple et flexible
Même si vous créez votre premier site, la simplicité de Joomla vous surprendra. Configurez-le d'un simple clic de souris et créez un site professionnel sans aucune connaissance en matière de codage !
Une grande communauté
Au fil des ans, Joomla a rassemblé une base massive d'utilisateurs dans tous les coins. Répondez à tous les besoins de votre site et trouvez des solutions à tous les obstacles que vous rencontrez en chemin !
Thèmes et extensions
Avec une bibliothèque massive de thèmes et extensions gratuits, Joomla vous offre la liberté ultime. Ajoutez de nouvelles fonctionnalités en un clin d'œil et impressionnez vos visiteurs avec de magnifiques designs fonctionnels !
Connectez-vous avec l'hébergement Joomla dès aujourd'hui
Choisissez votre plan d'hébergement Joomla
Choisissez l'une des trois solutions et passez en revue les articles du panier. Optez pour un cycle de 12 mois pour bénéficier d'un nom de domaine et d'un SSL gratuits !
Terminez le processus de paiement
Complétez votre transaction pour accéder à l'espace membres et commencer à préparer vos commandes.
Lancez votre site Joomla
Maintenant le vrai travail commence ! Installer Joomla avec le programme d'installation en 1 clic et commencez à créer votre site !
Nous avons tout ce qu'il faut pour réussir avec Joomla
Accélérateur de cache
Accélérez votre site Joomla avec des caches côté serveur et gardez vos visiteurs engagés, quel que soit leur nombre !
Dernière version de PHP
Nos serveurs sont toujours mis à jour avec les dernières versions de PHP et de MySQL afin de garantir des performances optimales et une sécurité absolue.
Certificat SSL/TLS
Comme le HTTPS est en train de devenir la nouvelle norme partout sur le web, tous les plans d'hébergement Joomla annuels comprennent un certificat SSL à vie pour booster la confiance et le référencement !