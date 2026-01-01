Implementeer ExcaliDash met Ã©Ã©n-klik installatie.
Zelf-gehost dashboard voor het organiseren, beheren en samenwerken aan uw Excalidraw-tekeningen met versiegeschiedenis en veilig delen van links.
Kies een VPS-abonnement voor ExcaliDash
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met ExcaliDash kunt bouwen
ExcaliDash is een zelf-gehoste beheerlaag voor Excalidraw die een verzameling verspreide tekeningen omzet in een georganiseerde, doorzoekbare werkruimte. In plaats van te jongleren met individuele .excalidraw-bestanden, krijgt u een centraal dashboard waar schetsen in collecties leven, elke wijziging wordt vastgelegd in de versiegeschiedenis en diagrammen kunnen worden gedeeld via links met beperkte toegang. Het bundelt de volledige Excalidraw-editor met een lichtgewicht backend, zodat tekenen, opslaan en organiseren allemaal plaatsvinden in Ã©Ã©n privÃ©-instantie.
Door ExcaliDash op uw eigen VPS te draaien, blijven elk diagram, architectuurschets en brainstormbord volledig binnen uw infrastructuur. Er zijn geen kosten per gebruiker en geen toegang van derden tot uw gegevens, terwijl optionele multi-user accounts en OIDC single sign-on teams veilig laten samenwerken onder uw eigen controle.
Key features van ExcaliDash
Gecentraliseerd Tekeningen Dashboard
Organiseer al je Excalidraw-schetsen in collecties met miniaturen en zoekfunctie, zodat diagrammen gemakkelijk te vinden zijn in plaats van verspreid over losse bestanden.
Versiegeschiedenis
Elke bewerking wordt automatisch vastgelegd, zodat u eerdere staten kunt bekijken en eerdere versies van een tekening kunt herstellen wanneer er fouten optreden.
Beperkt link delen
Deel individuele tekeningen via links met toegangscontrole, waarbij medewerkers of belanghebbenden kijk- of bewerkingsrechten krijgen zonder uw hele werkruimte bloot te stellen.
Realtime samenwerking
Meerdere mensen kunnen samenwerken aan hetzelfde canvas via WebSockets, waardoor live brainstorm- en ontwerpsessies soepel verlopen voor gedistribueerde teams.
Flexibele authenticatie
Draai in de modus voor Ã©Ã©n gebruiker of schakel accounts voor meerdere gebruikers in met OIDC eenmalige aanmelding, geschikt voor zowel persoonlijk gebruik als grotere teams.
Waarom zou je ExcaliDash op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf Ã©Ã©n centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf Ã©Ã©n centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
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