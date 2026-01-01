ExcaliDash is een zelf-gehoste beheerlaag voor Excalidraw die een verzameling verspreide tekeningen omzet in een georganiseerde, doorzoekbare werkruimte. In plaats van te jongleren met individuele .excalidraw-bestanden, krijgt u een centraal dashboard waar schetsen in collecties leven, elke wijziging wordt vastgelegd in de versiegeschiedenis en diagrammen kunnen worden gedeeld via links met beperkte toegang. Het bundelt de volledige Excalidraw-editor met een lichtgewicht backend, zodat tekenen, opslaan en organiseren allemaal plaatsvinden in Ã©Ã©n privÃ©-instantie.

Door ExcaliDash op uw eigen VPS te draaien, blijven elk diagram, architectuurschets en brainstormbord volledig binnen uw infrastructuur. Er zijn geen kosten per gebruiker en geen toegang van derden tot uw gegevens, terwijl optionele multi-user accounts en OIDC single sign-on teams veilig laten samenwerken onder uw eigen controle.