Installeer Decidim met één-klik installatie.
Open-source platform voor participatieve democratie voor burgerconsultaties, participatieve budgettering en gezamenlijke besluitvorming.
Kies een VPS-abonnement voor Decidim
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Decidim kunt bouwen
Decidim is het raamwerk voor participatieve democratie dat oorspronkelijk is gebouwd voor de stad Barcelona en nu wordt gebruikt door nationale overheden, regionale raden, universiteiten en maatschappelijke organisaties in meer dan dertig landen om online referenda, participatieve budgetten, burgervergaderingen en processen voor beleidsco-creatie te organiseren.
Het zelf hosten van Decidim op uw eigen VPS houdt burgergegevens, stemgegevens en de geschiedenis van beraadslagingen onder uw volledige soevereiniteit — nooit op een SaaS van derden — terwijl u de volledige Ruby on Rails codebase onder AGPL-3.0 krijgt om uit te breiden, te controleren en te federeren met andere Decidim-instanties.
Key features van Decidim
Participatieve begroting
Organiseer meerfasige begrotingsconsultaties waarin burgers voorstellen doen, steun betuigen en stemmen over de toewijzing van overheidsgelden, met ingebouwde stemregels en publicatie van de resultaten.
Burgerberaden
Organiseer deliberatieve processen met voorstellen, debatten, vergaderingen en het volgen van verantwoording, zodat elke bijdrage van burgers traceerbaar is van idee tot resultaat.
Multi-tenant van nature
Host meerdere onafhankelijke participatieruimtes — steden, afdelingen of organisaties — op één Decidim-instantie met geïsoleerde inhoud en beheerders.
Controleerbare beslissingen
Elk voorstel, elke stemming en elke wijziging wordt vastgelegd in een transparante tijdlijn die burgers, journalisten en toezichthoudende instanties op elk moment kunnen inzien.
Integratie van open standaarden
SAML- en OAuth-single sign-on, REST- en GraphQL-API's en ActivityPub-ondersteuning laten Decidim aansluiten op bestaande burgeridentiteitssystemen en het bredere fediverse.
Gelokaliseerd in meer dan 60 talen
Wordt geleverd in vertaalde vorm voor gebruik door overheden en grassroots-organisaties wereldwijd, met ingebouwde tools voor het vertalen van content binnen elke participatieruimte.
Waarom zou je Decidim op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
Alles werkt perfect bij Hostinger, de AI-chatbot én de menselijke chat, voor het geval de AI je vraag niet kan beantwoorden. En die VPS is echt geweldig, geen problemen. Dank aan het ontwikkelteam en iedereen die hieraan heeft meegewerkt. Ga zo door! 🚀
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