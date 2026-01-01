Decidim is het raamwerk voor participatieve democratie dat oorspronkelijk is gebouwd voor de stad Barcelona en nu wordt gebruikt door nationale overheden, regionale raden, universiteiten en maatschappelijke organisaties in meer dan dertig landen om online referenda, participatieve budgetten, burgervergaderingen en processen voor beleidsco-creatie te organiseren.

Het zelf hosten van Decidim op uw eigen VPS houdt burgergegevens, stemgegevens en de geschiedenis van beraadslagingen onder uw volledige soevereiniteit — nooit op een SaaS van derden — terwijl u de volledige Ruby on Rails codebase onder AGPL-3.0 krijgt om uit te breiden, te controleren en te federeren met andere Decidim-instanties.