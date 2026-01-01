Bitwarden is de officiële wachtwoordmanager-server die is gebouwd en onderhouden door Bitwarden Inc. Deze template implementeert Bitwarden lite, de single-container distributie van de leverancier, samen met een dedicated MariaDB-database. In tegenstelling tot community-herimplementaties van de Bitwarden API, draait het dezelfde servercode die Bitwarden aan zijn eigen klanten levert, dus kluisgedrag, cryptografie en updatefrequentie komen rechtstreeks van de leverancier.

Zelf-hosting op je eigen VPS houdt elk kluisitem, bijlage en bestand binnen de infrastructuur die jij beheert, terwijl je apparaten de officiële Bitwarden browserextensies, desktop-apps, mobiele apps en CLI blijven gebruiken. Traefik plaatst de container voor met automatische Let's Encrypt-certificaten, wat voldoet aan de HTTPS-vereiste die Bitwarden-clients afdwingen. Bitwarden beveelt lite aan voor persoonlijk gebruik en thuisomgevingen.