Implementeer Bitwarden met één-klik installatie.
Officiële zelf-gehoste Bitwarden wachtwoordmanager server, gekoppeld aan een speciale MariaDB databaseservice.
Kies een VPS-abonnement voor Bitwarden
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Bitwarden kunt bouwen
Bitwarden is de officiële wachtwoordmanager-server die is gebouwd en onderhouden door Bitwarden Inc. Deze template implementeert Bitwarden lite, de single-container distributie van de leverancier, samen met een dedicated MariaDB-database. In tegenstelling tot community-herimplementaties van de Bitwarden API, draait het dezelfde servercode die Bitwarden aan zijn eigen klanten levert, dus kluisgedrag, cryptografie en updatefrequentie komen rechtstreeks van de leverancier.
Zelf-hosting op je eigen VPS houdt elk kluisitem, bijlage en bestand binnen de infrastructuur die jij beheert, terwijl je apparaten de officiële Bitwarden browserextensies, desktop-apps, mobiele apps en CLI blijven gebruiken. Traefik plaatst de container voor met automatische Let's Encrypt-certificaten, wat voldoet aan de HTTPS-vereiste die Bitwarden-clients afdwingen. Bitwarden beveelt lite aan voor persoonlijk gebruik en thuisomgevingen.
Key features van Bitwarden
Officiële Bitwarden server
Voert de servercode uit die Bitwarden Inc. bouwt en onderhoudt, zodat beveiligingsoplossingen en releases rechtstreeks van de leverancier komen.
Officiële clientcompatibiliteit
Browser-extensies, desktop-apps, mobiele apps en de Bitwarden CLI maken verbinding met uw eigen server zonder enige aanpassing.
End-to-end versleutelde kluis
Items worden op uw apparaten versleuteld volgens een zero-knowledge model, zodat de server uw hoofdwachtwoord nooit ziet.
Organisaties en delen
Deel inloggegevens met familieleden of collega's via organisaties en collecties met toegangscontrole per gebruiker.
Optionele bedrijfsdiensten
SSO, SCIM provisioning en event logging worden meegeleverd in de image en kunnen worden ingeschakeld wanneer een licentie dit vereist.
Waarom zou je Bitwarden op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
Alles werkt perfect bij Hostinger, de AI-chatbot én de menselijke chat, voor het geval de AI je vraag niet kan beantwoorden. En die VPS is echt geweldig, geen problemen. Dank aan het ontwikkelteam en iedereen die hieraan heeft meegewerkt. Ga zo door! 🚀
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Ik heb contact opgenomen met de supportafdeling van Hostinger nadat ik de toegang tot mijn zelfgehoste n8n-instantie was kwijtgeraakt, en ik ben enorm onder de indruk. Kodee en Mohammad van het supportteam waren ontzettend geduldig en grondig.
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