Шаблони сайтів для психологів і терапевтів

Просто оберіть дизайн, який вам подобається – перед редагуванням його можна переглянути.

Hostinger пропонує два типи шаблонів: Конструктор сайтів Hostinger і Horizons. Обидва варіанти адаптивні, готові до SEO та прості у використанні. Різниця – у способі редагування.

У шаблонах Конструктора сайтів використовується класичний редактор із перетягуванням елементів. Ви можете вручну змінювати текст, зображення, кольори та шрифти. Також доступні ШІ-інструменти, наприклад AI Writer.

Шаблони Horizons працюють за принципом vibe coding. Ви можете змінювати текст і зображення напряму або описувати потрібні зміни агенту ШІ – і він застосує їх автоматично.

Обидва варіанти підходять для початківців і дозволяють швидко вносити зміни – просто оберіть той, що зручніший для вас.

Коли сайт буде готовий, натисніть "Опублікувати" – і він одразу стане доступним онлайн.