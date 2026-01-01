Шаблони сайтів для танців

Так. Ви можете налаштовувати шаблони сайтів, змінюючи тексти, зображення, кольори, макети та функції відповідно до свого бренду й цілей. Також ви можете будь-коли додавати або видаляти сторінки та розділи. Усі шаблони повністю редагуються та не потребують навичок програмування чи дизайну.

Залежно від обраного шаблону процес редагування може відрізнятися. Деякі шаблони створено за допомогою Конструктора сайтів Hostinger, а інші – за допомогою Hostinger Horizons.

Шаблони, створені в Конструкторі сайтів Hostinger, використовують редактор із функцією перетягування елементів і вбудованими інструментами ШІ, які допомагають швидко створювати контент і налаштовувати макети.

Шаблони Horizons використовують підхід vibe coding. Замість ручного перетягування елементів ви описуєте бажані зміни та спілкуєтеся з ШІ, який застосовує ці зміни за вас.

Обидва редактори зручні для початківців, тому ви можете просто вибрати шаблон, який вам подобається, і налаштувати його відповідно до своїх потреб.