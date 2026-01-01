Шаблони веб-сайтів для продуктів харчування та напоїв

Просто виберіть дизайн веб-сайту, який вам подобається – ви можете переглянути його, перш ніж почати редагування.

Hostinger пропонує два типи шаблонів веб-сайтів – шаблони Hostinger Website Builder та Horizons. Обидва шаблони зручні для мобільних пристроїв, готові до SEO, їх легко налаштувати та запустити. Різниця полягає в тому, як ви їх редагуєте.

Шаблони Hostinger Website Builder використовують традиційний редактор перетягування, що дозволяє змінювати шрифти, налаштовувати кольори та оновлювати зображення й текст вручну. Також доступні інструменти штучного інтелекту, такі як AI Writer, для пришвидшення роботи.

Шаблони Horizons використовують підхід vibe-кодування. Ви можете оновлювати текст і зображення безпосередньо, а також коригувати шрифти або колірні схеми, описуючи зміни агенту штучного інтелекту, який застосує їх за вас.

Обидва підходи зручні для початківців і дозволяють легко та швидко застосовувати зміни, тому просто виберіть шаблон, який вам найкраще підходить.

Як тільки ви будете задоволені виглядом свого веб-сайту, натисніть «Опублікувати», і він одразу ж буде опублікований.