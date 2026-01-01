Шаблони сайтів про технології
Поширені запитання про шаблони сайтів
Що таке шаблон сайту?
Шаблон сайту (або тема) – це готовий дизайн із уже створеною структурою, елементами оформлення та прикладом контенту. Він слугує основою, яку можна швидко налаштувати під себе — додати власні тексти, зображення, бренд і функції.
Шаблони сайтів Hostinger зазвичай містять:
- макети сторінок (головна, про нас, контакти тощо)
- елементи дизайну: шрифти, кольори, секції
- структуру навігації
- адаптивний дизайн для мобільних пристроїв і комп’ютерів
Використовуючи шаблон, вам не потрібно створювати сайт з нуля. Просто оберіть варіант, який підходить, і змініть його під свої потреби.
Які бувають шаблони сайтів?
Шаблони сайтів Hostinger підходять для різних задач і сфер. Залежно від тематики, дизайн може бути як стриманим і мінімалістичним, так і яскравим та виразним.
Найпопулярніші категорії: інтернет-магазини, портфоліо, бізнес, резюме, блог, маркетинг і мода. Також доступні порожні шаблони, якщо у вас є власне бачення дизайну.
Як обрати шаблон для сайту?
Почніть із визначення мети вашого сайту. Залежно від цього вам підійдуть різні типи шаблонів. Наприклад:
- шаблон бізнес-сайту – для компанії
- шаблон портфоліо – щоб показати свої роботи
- шаблон інтернет-магазину – для продажу товарів онлайн
Далі зверніть увагу на:
- Функціональність. Наприклад, інтернет-магазину потрібні сторінки товарів і оформлення замовлення, а блогерам – зручна структура для публікацій.
- Стиль і структура. Оберіть дизайн, який підходить для вашого контенту.
- Відповідність бренду. Шаблон має легко адаптуватися під ваш стиль.
Яким має бути хороший шаблон дизайну сайту?
Хороший шаблон має бути адаптивним, створеним із використанням сучасних технологій (наприклад, HTML5) і відповідати актуальним трендам дизайну.
Також важливо, щоб шаблон був універсальним. Наприклад, односторінковий сайт має легко розширюватися до інтернет-магазину з додатковими сторінками та функціями.
Як створити сайт за допомогою шаблону?
Просто оберіть дизайн, який вам подобається – перед редагуванням його можна переглянути.
Hostinger пропонує два типи шаблонів: Конструктор сайтів Hostinger і Horizons. Обидва варіанти адаптивні, готові до SEO та прості у використанні. Різниця – у способі редагування.
У шаблонах Конструктора сайтів використовується класичний редактор із перетягуванням елементів. Ви можете вручну змінювати текст, зображення, кольори та шрифти. Також доступні ШІ-інструменти, наприклад AI Writer.
Шаблони Horizons працюють за принципом vibe coding. Ви можете змінювати текст і зображення напряму або описувати потрібні зміни агенту ШІ – і він застосує їх автоматично.
Обидва варіанти підходять для початківців і дозволяють швидко вносити зміни – просто оберіть той, що зручніший для вас.
Коли сайт буде готовий, натисніть "Опублікувати" – і він одразу стане доступним онлайн.
Чи шаблони сайтів Hostinger безплатні?
Ви можете безплатно почати створення проєкту з будь-яким шаблоном Hostinger – без прив'язки картки. Але для публікації потрібно змінити тариф на платний.
Ціни залежать від обраного типу шаблону: від 79 ₴/міс. – для Конструктора сайтів, або від 309 ₴/міс. – для Horizons.
Усі тарифи Hostinger вже включають хостинг і домен, тому не потрібно платити додатково або користуватися сторонніми сервісами.
Чи можна додавати сторінки до обраного шаблону?
Звісно. Шаблони – це лише приклад того, як може виглядати сайт. Ви можете змінювати їх як завгодно, додавати сторінки та секції в будь-який момент.
Чи потрібні навички програмування, щоб користуватися шаблоном?
Ні. Шаблони Hostinger створені так, щоб їх можна було легко змінювати без коду. Ви можете редагувати структуру, текст, зображення та інші елементи й створити професійний сайт без технічних навичок.
Чи шаблони Hostinger підходять для SEO?
Так, усі шаблони оптимізовані для пошукових систем. Незалежно від того, що ви створюєте – лендінг, портфоліо чи інтернет-магазин – сайт матиме швидке завантаження, зручну структуру та вбудовані SEO-можливості.
Чи адаптовані шаблони для мобільних пристроїв?
Усі шаблони повністю адаптивні. Це означає, що сайт виглядатиме коректно на будь-якому пристрої – від смартфона до комп'ютера.
Чи можна змінювати сайт після публікації?
Звісно. Навіть найкращі сайти потребують оновлення. З часом ви можете додавати нові сторінки, оновлювати контент або розширювати функціональність. Наприклад, контактні дані можуть змінитися, або проєкт виросте до повноцінного інтернет-магазину. Просто поверніться до редагування, внесіть зміни й опублікуйте їх.
Чи можна змінювати код сайту?
Залежно від редактора, який ви використовуєте, рівень доступу до коду вашого веб-сайту може відрізнятися.
За допомогою Hostinger Website Builder ви не можете безпосередньо редагувати вихідний код сайту на основі шаблону, але ви можете додавати власні фрагменти коду на свої сторінки. Це дозволяє вам розширити свій веб-сайт додатковими функціями, такими як віджети, інфографіка, інтерактивні карти, форми, анімація тощо.
Завдяки Hostinger AI Builder ви маєте повний доступ до коду свого проекту, що надає вам більшу гнучкість і робить його гарним варіантом для більш досвідчених користувачів, які хочуть глибшого налаштування.