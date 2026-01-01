Шаблони веб-сайтів з посиланнями в біографії
Ідеально підходить для творців, які хочуть мати всі важливі посилання в одному місці
Шаблони веб-сайтів з посиланнями в біографії: поширені запитання
Що таке шаблон веб-сайту?
Шаблон веб-сайту або тема веб-сайту – це попередньо розроблений макет веб-сайту, який включає готову структуру, елементи дизайну та зразок контенту. Він слугує відправною точкою, яку ви можете налаштувати за допомогою власного тексту, зображень, брендингу та функцій, щоб швидко створити повноцінний веб-сайт.
Шаблони веб-сайтів Hostinger зазвичай включають:
- Макети сторінок (головна сторінка, про нас, контакти тощо)
- Елементи дизайну, такі як шрифти, кольори та розділи
- Структуру навігації
- Адаптивний дизайн, щоб сайт працював як на мобільних пристроях, так і на комп’ютерах.
Використання шаблону означає, що вам не потрібно розробляти чи кодувати веб-сайт з нуля. Натомість ви вибираєте шаблон, який відповідає вашим потребам, і змінюєте його відповідно до вашого бренду чи проекту.
Які бувають різні типи шаблонів веб-сайтів?
Шаблони веб-сайтів Hostinger розроблені для різних цілей та галузей. Залежно від ніші, дизайн варіюється від чистого та мінімалістичного до яскравого та сміливого.
Серед найпопулярніших категорій шаблонів є електронна комерція, портфоліо, бізнес, резюме, блог, маркетинг та мода. Також є вибір пустих шаблонів, якщо у вас вже є конкретне бачення, яке ви хочете втілити в життя.
Як мені вибрати шаблон для мого веб-сайту?
Почніть з обмірковування того, чого ви хочете досягти за допомогою свого веб-сайту. Залежно від ваших цілей, вам можуть знадобитися різні типи веб-сайтів. Наприклад, ви можете використовувати:
- шаблон бізнес-сайту для сайту компанії
- шаблон портфоліо для демонстрації вашої роботи
- шаблон електронної комерції для продажу товарів онлайн.
Після того, як ви визначили тип сайту, який вам потрібен, врахуйте наступне:
- Необхідні функції та можливості. Наприклад, сайтам електронної комерції потрібні сторінки товарів та опції оформлення замовлення, тоді як інфлюенсери або творці можуть віддавати перевагу макетам у стилі блогу для обміну історіями та фотографіями.
- Макет та стиль дизайну. Виберіть макет, який відповідає вашому контенту, наприклад, мінімалістичний дизайн для портфоліо або більш динамічний макет для бізнесу.
- Відповідність бренду. Зовнішній вигляд шаблону має бути близьким до стилю вашого бренду, щоб його можна було легко налаштувати відповідно до вашої ідентичності.
Що робить шаблон веб-дизайну хорошим?
Хоча однозначної відповіді немає, хороші шаблони веб-дизайну повинні бути повністю адаптованими для мобільних пристроїв, створеними за допомогою HTML5 та відповідати сучасним принципам і тенденціям дизайну.
Крім того, хороший шаблон макета веб-сайту повинен служити кільком цілям. Наприклад, односторінковий дизайн веб-сайту має бути легким для перетворення на інтернет-магазин, додавши функції електронної комерції та додаткові сторінки.
Як створити веб-сайт за допомогою шаблону?
Просто виберіть дизайн веб-сайту, який вам подобається – ви можете переглянути його, перш ніж почати редагування.
Hostinger пропонує два типи шаблонів веб-сайтів – шаблони Hostinger Website Builder та Horizons. Обидва шаблони зручні для мобільних пристроїв, готові до SEO, їх легко налаштувати та запустити. Різниця полягає в тому, як ви їх редагуєте.
Шаблони Hostinger Website Builder використовують традиційний редактор перетягування, що дозволяє змінювати шрифти, налаштовувати кольори та оновлювати зображення й текст вручну. Також доступні інструменти штучного інтелекту, такі як AI Writer, для пришвидшення роботи.
Шаблони Horizons використовують підхід vibe-кодування. Ви можете оновлювати текст і зображення безпосередньо, а також коригувати шрифти або колірні схеми, описуючи зміни агенту штучного інтелекту, який застосує їх за вас.
Обидва підходи зручні для початківців і дозволяють легко та швидко застосовувати зміни, тому просто виберіть шаблон, який вам найкраще підходить.
Як тільки ви будете задоволені виглядом свого веб-сайту, натисніть «Опублікувати», і він одразу ж буде опублікований.
Чи безкоштовні шаблони веб-сайтів Hostinger?
Ви можете розпочати створення свого проєкту, використовуючи будь-який шаблон Hostinger безкоштовно, без необхідності вказувати дані кредитної картки. Однак, вам потрібно буде перейти на платний план, коли ви будете готові опублікувати свій проєкт онлайн.
Залежно від обраного вами шаблону, ціни на плани починаються від 69,00 ₴/міс. для шаблонів, створених за допомогою конструктора веб-сайтів з функцією перетягування, або 289,00 ₴/міс. для шаблонів, що працюють на базі редактора vibe-coding.
Плани Hostinger вже включають хостинг та власне доменне ім'я, тому вам не потрібно буде платити додатково або користуватися послугами третіх сторін.
Чи можу я додати більше сторінок до обраної теми?
Безумовно – уявіть собі шаблони веб-дизайну як креативні приклади того, як може виглядати веб-сайт. Ви можете вільно налаштовувати їх та додавати нові сторінки чи розділи, коли вам це потрібно, під час редагування вашого проекту.
Чи потрібні мені навички програмування, щоб використовувати шаблон?
Ні. Шаблони дизайну веб-сайтів Hostinger створені таким чином, щоб їх було легко налаштувати без програмування. Ви можете редагувати макети, текст, зображення та інші елементи під час створення свого проєкту, що дозволяє вам створювати професійний веб-сайт без технічних навичок.
Чи шаблони веб-сайтів Hostinger добре підходять для SEO?
Так, усі шаблони веб-сайтів Hostinger оптимізовані для пошукових систем. Незалежно від того, чи створюєте ви цільову сторінку, портфоліо чи інтернет-магазин, ваш веб-сайт отримає вигоду від швидкого завантаження, логічної структури та вбудованих функцій SEO на сторінці.
Чи адаптовані шаблони веб-сайтів для мобільних пристроїв?
Усі шаблони Hostinger для вебсайтів повністю адаптовані для мобільних пристроїв. Це означає, що незалежно від того, який пристрій використовує ваша аудиторія, ваш вебсайт завжди виглядатиме ідеально.
Чи можу я вносити зміни до свого вебсайту після його публікації?
Звичайно. Навіть найкращі вебсайти отримують користь від регулярних оновлень. Час від часу вам може знадобитися створити нові сторінки, оновити існуючий контент або додати нові функції, оскільки ваш вебсайт зростає. Ваші контактні дані можуть змінитися, або ваш проект може перетворитися на повноцінний бізнес електронної комерції. За потреби просто поверніться до свого проекту, внесіть оновлення та опублікуйте зміни.
Чи можу я змінити код свого вебсайту?
Залежно від редактора, який ви використовуєте, рівень доступу до коду вашого веб-сайту може відрізнятися.
За допомогою Hostinger Website Builder ви не можете безпосередньо редагувати вихідний код сайту на основі шаблону, але ви можете додавати фрагменти власного коду на свої сторінки. Це дозволяє вам розширити свій веб-сайт додатковими функціями, такими як віджети, інфографіка, інтерактивні карти, форми, анімація тощо.
З Hostinger Horizons ви маєте повний доступ до коду вашого проекту, що надає вам більшу гнучкість і робить його гарним варіантом для більш досвідчених користувачів, які хочуть глибшого налаштування.
