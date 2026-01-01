Fleetbase — це платформа з відкритим кодом для управління логістикою та транспортом, яка перетворює одне розгортання на повноцінний операційний бекенд — управління замовленнями, диспетчеризацію водіїв, планування маршрутів, відстеження транспортних засобів у реальному часі та сповіщення клієнтів. Її модульна архітектура, побудована на основі встановлюваних розширень, таких як Fleet-Ops, Storefront та Pallet, дозволяє командам запускати робочі процеси доставки, на вимогу, складування та польового обслуговування на одному спільному рівні ідентифікації, дозволів та API.

Самостійне розміщення Fleetbase на вашому власному VPS зберігає адреси клієнтів, місцезнаходження водіїв та історію замовлень всередині інфраструктури, яку ви контролюєте, уникає ціноутворення за кожне робоче місце в міру зростання автопарків та надає розробникам прямий доступ до REST API, подій сокетів та вебхуків, необхідних для створення власних додатків для водіїв або клієнтів.