Розгорніть Fleetbase одним кліком.
Логістична платформа з відкритим кодом для управління автопарком, диспетчеризації, маршрутизації та доставки «останньої милі».
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У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Fleetbase
Fleetbase — це платформа з відкритим кодом для управління логістикою та транспортом, яка перетворює одне розгортання на повноцінний операційний бекенд — управління замовленнями, диспетчеризацію водіїв, планування маршрутів, відстеження транспортних засобів у реальному часі та сповіщення клієнтів. Її модульна архітектура, побудована на основі встановлюваних розширень, таких як Fleet-Ops, Storefront та Pallet, дозволяє командам запускати робочі процеси доставки, на вимогу, складування та польового обслуговування на одному спільному рівні ідентифікації, дозволів та API.
Самостійне розміщення Fleetbase на вашому власному VPS зберігає адреси клієнтів, місцезнаходження водіїв та історію замовлень всередині інфраструктури, яку ви контролюєте, уникає ціноутворення за кожне робоче місце в міру зростання автопарків та надає розробникам прямий доступ до REST API, подій сокетів та вебхуків, необхідних для створення власних додатків для водіїв або клієнтів.
Ключові характеристики Fleetbase
Консоль управління автопарком
Керуйте замовленнями, водіями, транспортними засобами, зонами обслуговування та тарифами з єдиної панелі керування, створеної для диспетчерських команд.
Відстеження транспортних засобів у реальному часі
Слідкуйте за водіями та транспортними засобами на карті в реальному часі з оновленнями місцезнаходження на основі сокетів та повною історією активності.
Планування маршруту
Плануйте маршрути з кількома зупинками та оцінюйте час доставки, використовуючи дані про відстань та тривалість на базі OSRM.
Реєстр розширень
Встановіть розширення, такі як Fleet-Ops, Storefront та Pallet, щоб додати можливості диспетчеризації, комерції та складського обліку.
API, орієнтований на розробників
Створюйте власні драйвери та клієнтські програми на основі документованого REST API з вебхуками та подіями сокетів у реальному часі.
Чому варто запускати Fleetbase у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
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