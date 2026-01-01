Знижка до 68% на Cognee

Розгорніть Cognee одним кліком.

Самостійно розміщений механізм пам'яті на базі штучного інтелекту, який перетворює ваші дані на граф знань, до якого агенти можуть робити запити.

Запустіть застосунок миттєво
Безплатні щотижневі бекапи
VPS на основі ШІ
299/міс.
Вибрати тариф
Гарантія повернення грошей – 30 днів
Розгорніть Cognee одним кліком.

Виберіть тариф VPS для Cognee

Знижка 63%
KVM 1
819
299/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 499 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
1 ядро vCPU
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe: 50 ГБ
Трафік: 4 TБ
Найпопулярніший
Знижка 62%
KVM 2
1 049
399/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 599 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739
549/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 1 199 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079
1 099/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 2 189 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ
Знижка 63%
KVM 1
819
299/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 499 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
1 ядро vCPU
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe: 50 ГБ
Трафік: 4 TБ
Найпопулярніший
Знижка 62%
KVM 2
1 049
399/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 599 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739
549/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 1 199 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079
1 099/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 2 189 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ

У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше

Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік
Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік

Всі тарифи можна придбати за передплатою. Зазначена сума становить загальну вартість продукту, поділену на кількість місяців, протягом яких діятиме тариф.

Що можна створити за допомогою Cognee

Cognee — це механізм штучного інтелекту з відкритим кодом, який замінює крихкі RAG-конвеєри реальним семантичним шаром. Він обробляє документи, розмови, зображення, аудіо та записи бази даних, використовує вибраний вами LLM для вилучення сутностей та зв'язків і зберігає їх як пов'язаний граф знань разом із векторними вбудовуваннями, щоб агенти відповідали на запитання з пов'язаних фактів, а не з ізольованих фрагментів тексту.

Один виклик API обробляє прийом даних, а пошук повертає результати з урахуванням графів, які ваші програми та агентні фреймворки можуть використовувати безпосередньо. Запуск Cognee на власному VPS зберігає власні документи, вбудовані ресурси та результуючий граф на інфраструктурі, якою ви керуєте, тоді як PostgreSQL зберігає реляційні метадані, а постійні томи — сховища векторів та графів.

Почати
Що можна створити за допомогою {name}

Ключові характеристики Cognee

Пам'ять графа знань

Cognee витягує сутності та зв'язки з ваших даних і зберігає їх у вигляді графа, до якого можна робити запити, а не у вигляді фрагментів простого тексту.

Вживати будь-яке джерело

Завантажуйте документи, розмови, зображення, аудіо та записи бази даних через один API та дозвольте Cognee нормалізувати їх у пам'ять.

Пошук з урахуванням графів

Робіть запити природною мовою та отримуйте відповіді, засновані на пов'язаних фактах, що помітно зменшує галюцинації у відповідях агентів.

Використовуйте свій LLM

Змінивши один параметр моделі, направте Cognee на OpenAI, Anthropic, Gemini, Mistral, Groq або локальну кінцеву точку Ollama.

REST API для агентів

Пам'ять надається через автентифікований REST API, тому ваші програми та агентні фреймворки можуть читати та записувати її через HTTPS.

Приватний за замовчуванням

Ваші файли, вбудовані елементи та графіки залишаються в томах Docker на вашому VPS, а не в сторонньому сервісі пам'яті.

Чому варто запускати Cognee у Hostinger

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Рекомендоване розташування сервера:

Перевірка...

Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

Виберіть розташування сервера, найближче до вашої аудиторії, та збільште швидкість завантаження. Ми маємо дата-центри в Північній Америці, Європі, Азії та Південній Америці.
Почати
Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

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Гарантія повернення грошей – 30 днів

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