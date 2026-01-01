Розгорніть Cognee одним кліком.
Самостійно розміщений механізм пам'яті на базі штучного інтелекту, який перетворює ваші дані на граф знань, до якого агенти можуть робити запити.
Виберіть тариф VPS для Cognee
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Cognee
Cognee — це механізм штучного інтелекту з відкритим кодом, який замінює крихкі RAG-конвеєри реальним семантичним шаром. Він обробляє документи, розмови, зображення, аудіо та записи бази даних, використовує вибраний вами LLM для вилучення сутностей та зв'язків і зберігає їх як пов'язаний граф знань разом із векторними вбудовуваннями, щоб агенти відповідали на запитання з пов'язаних фактів, а не з ізольованих фрагментів тексту.
Один виклик API обробляє прийом даних, а пошук повертає результати з урахуванням графів, які ваші програми та агентні фреймворки можуть використовувати безпосередньо. Запуск Cognee на власному VPS зберігає власні документи, вбудовані ресурси та результуючий граф на інфраструктурі, якою ви керуєте, тоді як PostgreSQL зберігає реляційні метадані, а постійні томи — сховища векторів та графів.
Ключові характеристики Cognee
Пам'ять графа знань
Cognee витягує сутності та зв'язки з ваших даних і зберігає їх у вигляді графа, до якого можна робити запити, а не у вигляді фрагментів простого тексту.
Вживати будь-яке джерело
Завантажуйте документи, розмови, зображення, аудіо та записи бази даних через один API та дозвольте Cognee нормалізувати їх у пам'ять.
Пошук з урахуванням графів
Робіть запити природною мовою та отримуйте відповіді, засновані на пов'язаних фактах, що помітно зменшує галюцинації у відповідях агентів.
Використовуйте свій LLM
Змінивши один параметр моделі, направте Cognee на OpenAI, Anthropic, Gemini, Mistral, Groq або локальну кінцеву точку Ollama.
REST API для агентів
Пам'ять надається через автентифікований REST API, тому ваші програми та агентні фреймворки можуть читати та записувати її через HTTPS.
Приватний за замовчуванням
Ваші файли, вбудовані елементи та графіки залишаються в томах Docker на вашому VPS, а не в сторонньому сервісі пам'яті.
Чому варто запускати Cognee у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
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