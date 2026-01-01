Cognee — це механізм штучного інтелекту з відкритим кодом, який замінює крихкі RAG-конвеєри реальним семантичним шаром. Він обробляє документи, розмови, зображення, аудіо та записи бази даних, використовує вибраний вами LLM для вилучення сутностей та зв'язків і зберігає їх як пов'язаний граф знань разом із векторними вбудовуваннями, щоб агенти відповідали на запитання з пов'язаних фактів, а не з ізольованих фрагментів тексту.

Один виклик API обробляє прийом даних, а пошук повертає результати з урахуванням графів, які ваші програми та агентні фреймворки можуть використовувати безпосередньо. Запуск Cognee на власному VPS зберігає власні документи, вбудовані ресурси та результуючий граф на інфраструктурі, якою ви керуєте, тоді як PostgreSQL зберігає реляційні метадані, а постійні томи — сховища векторів та графів.