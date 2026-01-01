PrestaShop hosting

Verkoop meer met supersnelle PrestaShop hosting.
LiteSpeed webserver
1-klik-installatie van PrestaShop
24/7 technische ondersteuning
Gratis domein + gratis SSL
10 datacenters wereldwijd
99,9% uptime-garantie
Kies je PrestaShop webhostingplan

84% KORTING
Business
Meer tools en kracht om te groeien
2,99  € /mnd
Krijg 48 maanden voor 143,52 € (normale prijs 911,52 €). Verlengbaar voor 16,99 €/mnd.
50 websites
Geen Node.js web apps
50 GB NVMe-schijfruimte
2 GB RAM
2 CPU cores
5 mailboxen - 1 jaar gratis
Onbeperkt gratis SSL
Gratis domein voor 1 jaar
Dagelijkse back-ups (t.w.v. 23,88 €)
Onbeperkte bandbreedte
Onbeperkte databases
Gratis website migratie
Managed Hosting voor WordPress
WordPress Acceleratie
Objectcache voor WordPress
WordPress Staging Tool
Website Bouwer
30-dagen-geld-terug-garantie
Wereldwijde Datacenters
Toegewijde Resources
Dedicated IP-adres
MEEST POPULAIR
73% KORTING
Cloud Startup
20x meer kracht voor je websites met Cloud hosting
6,99  € /mnd
Krijg 48 maanden voor 335,52 € (normale prijs 1.247,52 €). Verlengbaar voor 23,99 €/mnd.
100 websites
5 Node.js web apps
NIEUW
100 GB NVMe-schijfruimte
4 GB RAM
2 CPU cores
10 mailboxen - 1 jaar gratis
Onbeperkt gratis SSL
Gratis domein voor 1 jaar
Dagelijkse back-ups (t.w.v. 23,88 €)
Onbeperkte bandbreedte
Onbeperkte databases
Gratis website migratie
Managed Hosting voor WordPress
WordPress Acceleratie
Objectcache voor WordPress
WordPress Staging Tool
Website Bouwer
30-dagen-geld-terug-garantie
Wereldwijde Datacenters
Toegewijde Resources
Dedicated IP-adres
67% KORTING
Cloud Professional
Geoptimaliseerd voor het schalen van professionele websites
14,99  € /mnd
Krijg 48 maanden voor 719,52 € (normale prijs 2.207,52 €). Verlengbaar voor 42,99 €/mnd.
100 websites
10 Node.js web apps
NIEUW
200 GB NVMe-schijfruimte
6 GB RAM
4 CPU cores
10 mailboxen - 1 jaar gratis
Onbeperkt gratis SSL
Gratis domein voor 1 jaar
Dagelijkse back-ups (t.w.v. 23,88 €)
Toegewijde Resources
Dedicated IP-adres
Gratis website migratie
Managed Hosting voor WordPress
WordPress Acceleratie
Objectcache voor WordPress
WordPress Staging Tool
Website Bouwer
30-dagen-geld-terug-garantie
Wereldwijde Datacenters
Onbeperkte bandbreedte
Onbeperkte databases
PrestaShop hosting gebouwd voor succes

Een webshop lanceren hoeft niet moeilijk te zijn. Met Hostinger heeft u alles wat u nodig heeft om de top van de e-commercewereld te bereiken. U bent verzekerd van de beste winkelwagenprestaties en conversieratio's, en de meest betrouwbare hosting voor PrestaShop.
PrestaShop hosting gebouwd voor succes

24/7 Live ondersteuning

De weg naar succes kan lang zijn, maar Hostinger staat altijd aan uw zijde! De gedreven en professionele medewerkers van onze klantenservice staan 24/7/365 klaar om al uw vragen te beantwoorden.

PrestaShop geoptimaliseerde servers

Net als bij een huis, moet ook de fundering van een webshop solide en betrouwbaar zijn. Wij garanderen de beste hostingprestaties door onze servers te verbeteren met individuele instellingen en configuraties.

Gratis domeinnaam

Elke webshop heeft een pakkende en onvergetelijke naam nodig. Maak een goede eerste indruk met de juiste domeinnaam. Alle PrestaShop-webhostingplannen van 12 maanden of langer worden geleverd met een gratis domeinnaam voor het eerste jaar.

Waarom PrestaShop?

Omdat het de beste functies biedt voor het opzetten van een webshop. Of u nu een doorgewinterde webontwikkelaar bent of net aan uw eerste e-commercesite begint, PrestaShop is een van de krachtigste en betrouwbaarste keuzes.

Gebruiksvriendelijk

Het starten van een eigen webshop is nu nóg eenvoudiger. Bij PrestaShop vind je namelijk alle tools die je nodig heeft om succesvol te worden: een flexibel beheerpaneel, uitgebreide documentatie en meer. Je hebt helemaal geen technische kennis nodig!

Mobielvriendelijk

Blijf op de hoogte van de laatste trends en technologische ontwikkelingen. Er is meer mobiel zoekverkeer dan ooit. Leid meer klanten naar je webshop en verhoog je omzet!

E-commerce gericht

Bouw jouw webshop op een goed zakelijk platform! PrestaShop is volledig gericht op e-commerce en biedt de beste prestaties en functies.
Waarom PrestaShop?

Je eigen PrestaShop winkel in een paar stappen!

Volg drie eenvoudige stappen om je webshop te starten.
01

Kies je PrestaShop hostingplan

Kies een van de drie beschikbare opties en bekijk de items in je winkelwagen. Ga voor een 12-maanden plan en ontvang een gratis domein!

02

Start je webshop

Voltooi het afrekenproces en doorloop de eerste instellingen om te kunnen beginnen.

03

Geniet van je PrestaShop hosting

Nu begint de reis pas echt - installeer PrestaShop met één klik, voeg je producten of diensten toe en begin met verkopen.

Alles wat je nodig hebt voor een eersteklas PrestaShop winkel

Wij werken aan je succes – we willen ervoor zorgen dat je over alle tools beschikt die je nodig hebt om je doelen te bereiken. Bekijk deze PrestaShop hostingfuncties die je naar de top brengen.
1-klik-installatie

1-klik-installatie

Tijd is geld. Handmatige installaties kunnen lang duren en vervelend zijn, daarom vind je een betrouwbaar 1-klik-installatieprogramma op je controlepaneel.

SSL-/TLS-beveiligd

SSL-/TLS-beveiligd

Zorg voor goede beveiliging en blijf je concurrenten een stapje voor. Bij alle jaarplannen krijg je een levenslang SSL-/TLS-certificaat voor veilige on-site transacties en betere SEO.

DDoS-bescherming

DDoS-bescherming

Snelheid en uptime zijn cruciaal voor iedere succesvolle webshop. Bescherm je webshop met een ingebouwde bescherming tegen DDoS-aanvallen.

Geïntegreerde caching

Geïntegreerde caching

Hogere snelheden en betere prestaties betekent tevreden bezoekers en hogere conversiepercentages. Dat is waar het bij onze statische server-side caching om draait!

Gericht op groei

Gericht op groei

Hoe groot je webshop ook wordt, wij hebben altijd de juiste oplossing voor je. Begin klein en word groot met Hostinger!

Toegangsbeheer

Toegangsbeheer

Informatie delen met anderen tijdens het bouwen van een webshop kan lastig zijn. Via Toegangsbeheer kun je zonder problemen met anderen samenwerken aan hetzelfde project.

30-dagen-geld-terug-garantie

Ben je niet 100% tevreden? Dan kun je binnen een periode van 30 dagen na aankoop je betaling terugvragen. Zonder gedoe en risicovrij. Raadpleeg ons restitutiebeleid voor meer informatie (uitsluitingen kunnen van toepassing zijn).

PrestaShop hosting FAQ's

Vind antwoorden op veelgestelde vragen over PrestaShop hosting

Wat is PrestaShop?

Wat is PrestaShop hosting? Kan ik mijn PrestaShop winkel op een VPS hosten?

Hoe krijg ik toegang tot de back office van PrestaShop?

Hoe berekent PrestaShop de verzendkosten?

Biedt Prestashop Multistore-functionaliteiten?

Hoeveel modules kan ik installeren met Prestashop-hosting?

Zijn alle Prestashop-modules gratis?

Heeft PrestaShop ingebouwde beveiligingsfuncties? Wat is de beste manier om mijn PrestaShop-winkel te beveiligen?

Kan ik andere e-commercescripts proberen als Prestashop me niet bevalt?

