Ja, je kunt en zou je PrestaShop hosten op een VPS moeten hosten. VPS hosting biedt de allerbeste omgeving voor de groei van je webshop.

Met Hostinger PrestaShop VPS-hosting heb je volledige root-toegang en kun je de LiteSpeed server configureren en de nieuwste PHP- en MySQL-versies installeren. Je profiteert ook van geïntegreerde caching en HTTP/2 voor betere prestaties van je e-commerce site.

Bovendien vergt het upgraden van je serverbronnen slechts een paar klikken zodra je PrestaShop-winkel groter wordt. Hierdoor kunt je consequent een goede winkelervaring aanbieden, hoe druk het ook op je site wordt.