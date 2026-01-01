Hébergement PrestaShop
Choisissez le plan d'hébergement Web PrestaShop
Support en ligne 24h/24 et 7j/7
La route vers le succès peut être difficile, mais Hostinger sera toujours à vos côtés ! Un support client passionné et professionnel sera disponible 24h/24 et 7j/7 pour répondre à toutes vos questions et demandes.
Serveurs PrestaShop optimisés
Comme dans la construction d'une maison, assurez-vous que les fondations de votre boutique en ligne sont solides et fiables. Litespeed Cache garantit les meilleures performances d'hébergement PrestaShop en améliorant nos serveurs avec des paramètres et une configuration personnalisés.
Nom de domaine gratuit
Toute boutique en ligne a besoin d'un nom attrayant et mémorable. Faites une bonne impression avec le bon nom de domaine. Tous les plans d'hébergement PrestaShop de 12 mois ou plus sont accompagnés d'un nom de domaine gratuit la première année.
Pourquoi PrestaShop ?
Il offre toutes les meilleures fonctionnalités pour créer votre boutique en ligne. Que vous soyez un développeur confirmé ou que vous lanciez votre premier site e-commerce, PrestaShop est l'un des choix les plus puissants et les plus fiables.
Facile à utiliser
Adaptée au mobile
e-commerce orienté
Votre propre boutique PrestaShop est à quelques pas !
Choisissez votre plan d'hébergement PrestaShop
Choisissez l'une des trois options disponibles et vérifiez les articles de votre panier. Commandez un cycle de 12 mois pour obtenir un nom de domaine gratuit !
Créez votre boutique en ligne
Complétez le processus de paiement et procédez à la configuration initiale de la commande pour commencer.
Profitez de votre hébergement PrestaShop
C'est là que le vrai voyage commence - installez PrestaShop en un clic, ajoutez vos produits ou services, et commencez à vendre.
Tout ce dont vous avez besoin pour une boutique PrestaShop de premier plan
Installation en 1 clic
Le temps, c'est de l'argent. Les installations manuelles peuvent être longues et ennuyeuses, c'est pourquoi vous trouverez un installateur en 1 clic sur votre tableau de contrôle.
SSL/TLS Sécurisé
Restez en sécurité et dépassez la concurrence. Tous les plans annuels bénéficient d'un certificat SSL/TLS à vie pour des transactions sur site sécurisées et un meilleur référencement.
Protection DDoS
La vitesse et le temps de fonctionnement sont essentiels à la réussite d'une boutique en ligne. Allez de l'avant avec la protection intégrée contre les attaques DDoS.
Cache Intégré
Des vitesses plus rapides et de meilleures performances pour un plus grand nombre de visiteurs et des taux de conversion plus élevés. C'est la raison de la mise en cache statique côté serveur.
Axé sur la Croissance
Quelle que soit la taille de votre boutique en ligne, nous aurons toujours une solution. Commencez petit et développez avec Hostinger !
Gestionnaire d'accès
Le partage d'informations lors de la création d'une boutique avec d'autres personnes peut s'avérer délicat. Le gestionnaire d'accès permet de coopérer facilement avec les personnes travaillant sur le même projet.