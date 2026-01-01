Sur Hostinger, chaque installation de PrestaShop reçoit un nom de répertoire unique pour la zone administrative. Compilé à l'aide de lettres et de chiffres aléatoires, il vise à protéger le back-end de votre site internet contre les tentatives de piratage ou de fraude. Pour trouver l'URL unique de votre zone d'administration PrestaShop, examinez les dossiers installés en utilisant le Gestionnaire de Fichiers. Une fois localisé, accédez-y via votre navigateur (par exemple : http://www.myprestastore.com/exampleadmin).