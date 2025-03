Tak, możesz hostować swój PrestaShop na VPS, i zdecydowanie zalecamy tę opcję. Hosting VPS to doskonałe rozwiązanie, które zapewnia najlepsze środowisko do rozwoju Twojego sklepu internetowego.

Hosting PrestaShop VPS od Hostinger zapewnia pełny dostęp do roota do konfiguracji serwera LiteSpeed oraz instalacji najnowszych wersji PHP i MySQL. Otrzymasz również dostęp do zintegrowanego buforowania oraz protokołu HTTP/2, co oznacza zwiększoną wydajność Twojej strony e-commerce.

Dodatkowo, w miarę rozwoju Twojego sklepu PrestaShop, łatwo możesz dostosować swój plan, aby zwiększyć zasoby serwera. Dzięki temu Twoi klienci zawsze będą mieli doskonałe doświadczenia zakupowe, niezależnie od natężenia ruchu na Twojej stronie.