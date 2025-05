Saber como calcular o valor do frete é importante para qualquer loja online com produtos físicos e a PrestaShop é ideal para isso. Ela calcula o valor do frete baseado no valor do produto ou peso. Alguns outros aspectos são levados em consideração, como a localização, o país e a moeda. Além disso, é possível configurar e editar todos esses valores no painel do administrador.