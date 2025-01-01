PrestaShop Hosting

Süper hızlı PrestaShop web hosting ile satışlarınızı artırın.

LiteSpeed web sunucu
1-Tık PrestaShop Kurucu
7/24 canlı teknik destek
Ücretsiz Domain + Ücretsiz SSL
Küresel olarak dağıtılmış 10 veri merkezi
%99,9 Çalışma Garantisi
Şimdi Başla

Hostinger'ın gelişmiş LiteSpeed önbelleği, maksimum PrestaShop performansı garanti eder.

Prestashop
Litespeed
Cloudflare

PrestaShop Hosting Planınızı Seçin

Ödeme Şartları

PrestaShop Hosting Başarı İçin Tasarlandı

Sanal mağaza açmak zor olmak zorunda değil. Hostinger ile e-ticaret dünyasının zirvesinde olmak için gereken her şeye sahip olacaksınız. En iyi PrestaShop hosting ile en yüksek satış performansını ve dönüşüm oranını sağlayın.
Web Sitenizi Şimdi Kurun
PrestaShop Hosting Başarı İçin Tasarlandı

7/24 Canlı Destek

Başarıya giden yolda engeller çıkabilir. Ancak Hostinger her zaman sizin yanınızda! Tutkulu ve profesyonel müşteri başarı ekibimiz sorularınızı yanıtlamak için 365 gün 7/24 hazır durumda!

PrestaShop Optimizasyonlu Sunucular

Bir ev yaparken olduğu gibi, sanal mağazanızın temelinin de sağlam ve güvenilir olması gerekir. Litespeed Cache, sunucularımızı özel ayar ve yapılandırmalarla geliştirerek en iyi PrestaShop hosting performansını garanti eder.

Ücretsiz Domain

Her sanal mağazanın çarpıcı ve akılda kalıcı bir isme ihtiyacı vardır. Doğru domain ile iyi bir ilk izlenim bırakın. 12 aylık veya daha uzun süreli tüm PrestaShop web hosting planları, ilk yıl için ücretsiz domain sunar.

Neden PrestaShop E-ticaret?

Sanal mağazanızı açmak için en iyi bütün özelliklere sahiptir. İster tecrübeli bir geliştirici olun isterseniz e-ticarete yeni başlayan biri, PrestaShop en güçlü ve güvenilir seçimlerden birisidir!

Kullanımı Kolay

Kendi sanal mağazanızı ve PrestaShop e-ticaret sitenizi kurmak artık daha kolay. PrestaShop, başarıya ulaşmanız için gerekli bütün araçlara sahiptir: esnek yönetici paneli, detaylı rehberler ve daha fazlası. Sanal mağazanızı açmak için teknik bilgiye ihtiyacınız yok!

Mobil Uyumlu

Son trendler ve teknolojik gelişmelerden uzak kalmayın! Günümüzde mobil arama trafiği daha önce hiç olmadığı kadar büyük. Mobil uyumlu PrestaShop mağazanızla bu trafikten yararlanın ve daha fazla satış yapın!

E-ticaret Odaklı

Sanal mağazanızı bu iş için tasarlanan platformda açın! PrestaShop tamamen e-ticaret odaklı bir platformdur bu yüzden en iyi performans ve özellikleri sunmaktadır.
Neden PrestaShop E-ticaret?

Kendi PrestaShop E-ticaret Mağazanız Birkaç Adım Uzakta!

Sanal mağazanızı çalıştırmak için şu üç basit adımı izleyin:

01

PrestaShop hosting planınızı seçin

Üç farklı çözümden birini seçip sepetinize göz atın. 12 aylık siparişlere ücretsiz domain dahildir!

02

E-ticaret sitenizi kurun

Başlamak için sipariş sürecini tamamlayıp ilk kurulumu gerçekleştirin.

03

PrestaShop web hostingin tadını çıkarın

Gerçek yolculuk burada başlıyor! Tek tıkla PrestaShop'u kurun, ürünlerinizi veya hizmetlerinizi ekleyin ve satış yapmaya başlayın.

Birinci Sınıf PrestaShop E-ticaret İçin Gereken Her Şey

Başarınız için çalışıyoruz. Hedeflerinize ulaşmanız için ihtiyacınız olan tüm araçlara sahip olduğunuzdan emin olmak istiyoruz. Sizi zirveye taşıyacak PrestaShop Hosting özelliklerine göz atın.

1-Tık Kurulum

1-Tık Kurulum

Vakit nakittir. Manuel kurulum uzun ve can sıkıcı olabilir, bu nedenle kontrol panelinizdeki güvenilir Tek Tık Kurulum programını kullanın.

SSL/TLS Güvenliği

SSL/TLS Güvenliği

Güvende kalın ve rekabette önde olun. Tüm yıllık planlar, dahili güvenli ödeme ve daha iyi SEO için ömür boyu SSL/TLS sertifikası sunar.

DDOS Koruması

DDOS Koruması

Başarılı bir sanal mağaza için hız ve çalışma süresi olmazsa olmazdır. Dahili DDoS koruması ile hız kaybetmeyin.

Dahili Önbellek

Dahili Önbellek

Daha yüksek hız ve daha iyi performans, mutlu ziyaretçi ve daha yüksek dönüşüm oranı anlamına gelir. Statik sunucu önbelleğimizin amacı da budur.

Büyüme Odaklı

Büyüme Odaklı

Sanal mağazanız ne kadar büyürse büyüsün, her zaman bir çözümümüz olacak. Hostinger ile küçükten başlayın ve büyüyün!

Erişim Yöneticisi

Erişim Yöneticisi

Başkalarıyla bir mağaza kurarken bilgi paylaşmak hassas olabilir. Erişim yöneticisi aracılığıyla aynı projedeki çalışanlarla kolayca işbirliği yapın.

30 gün para iade garantili

%100 memnun kalmadığınız takdirde satın alma işleminizi takip eden 30 gün içerisinde ödemenizin iadesini talep edebilirsiniz. Süreç kolay ve risksizdir. Daha fazla bilgi için lütfen ücret iade politikamızı inceleyin (istisnalar geçerli olabilir).

Şimdi Başla

PrestaShop Hosting SSS

PrestaShop Web Hosting hakkında sık sorulan soruların yanıtlarını bulun

PrestaShop Nedir?

PrestaShop Hosting Nedir? PrestaShop Mağazamı VPS Üzerinde Barındırabilir Miyim?

PrestaShop'un Arka Ucuna Nasıl Erişirim?

PrestaShop Kargo Ücretlerini Nasıl Hesaplıyor?

PrestaShop Çoklu Mağaza Desteğine Sahip Mi?

PrestaShop Hosting ile Kaç Adet Modül Yükleyebilirim?

Bütün PrestaShop Modülleri Ücretsiz Mi?

Herhangi Bir Dahili Güvenlik Özelliğiniz Var mı? Prestashop Mağazamın Güvenliğini Sağlamak İçin En İyi Uygulamalar Nelerdir?

Eğer PrestaShop'u Beğenmezsem Diğer E-ticaret Seçeneklerini Deneyebilir Miyim?