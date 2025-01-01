PrestaShop Hosting
Süper hızlı PrestaShop web hosting ile satışlarınızı artırın.
Hostinger'ın gelişmiş LiteSpeed önbelleği, maksimum PrestaShop performansı garanti eder.
PrestaShop Hosting Planınızı Seçin
PrestaShop Hosting Başarı İçin Tasarlandı
7/24 Canlı Destek
Başarıya giden yolda engeller çıkabilir. Ancak Hostinger her zaman sizin yanınızda! Tutkulu ve profesyonel müşteri başarı ekibimiz sorularınızı yanıtlamak için 365 gün 7/24 hazır durumda!
PrestaShop Optimizasyonlu Sunucular
Bir ev yaparken olduğu gibi, sanal mağazanızın temelinin de sağlam ve güvenilir olması gerekir. Litespeed Cache, sunucularımızı özel ayar ve yapılandırmalarla geliştirerek en iyi PrestaShop hosting performansını garanti eder.
Ücretsiz Domain
Her sanal mağazanın çarpıcı ve akılda kalıcı bir isme ihtiyacı vardır. Doğru domain ile iyi bir ilk izlenim bırakın. 12 aylık veya daha uzun süreli tüm PrestaShop web hosting planları, ilk yıl için ücretsiz domain sunar.
Neden PrestaShop E-ticaret?
Sanal mağazanızı açmak için en iyi bütün özelliklere sahiptir. İster tecrübeli bir geliştirici olun isterseniz e-ticarete yeni başlayan biri, PrestaShop en güçlü ve güvenilir seçimlerden birisidir!
Kullanımı Kolay
Mobil Uyumlu
E-ticaret Odaklı
Kendi PrestaShop E-ticaret Mağazanız Birkaç Adım Uzakta!
Sanal mağazanızı çalıştırmak için şu üç basit adımı izleyin:
PrestaShop hosting planınızı seçin
Üç farklı çözümden birini seçip sepetinize göz atın. 12 aylık siparişlere ücretsiz domain dahildir!
E-ticaret sitenizi kurun
Başlamak için sipariş sürecini tamamlayıp ilk kurulumu gerçekleştirin.
PrestaShop web hostingin tadını çıkarın
Gerçek yolculuk burada başlıyor! Tek tıkla PrestaShop'u kurun, ürünlerinizi veya hizmetlerinizi ekleyin ve satış yapmaya başlayın.
Birinci Sınıf PrestaShop E-ticaret İçin Gereken Her Şey
Başarınız için çalışıyoruz. Hedeflerinize ulaşmanız için ihtiyacınız olan tüm araçlara sahip olduğunuzdan emin olmak istiyoruz. Sizi zirveye taşıyacak PrestaShop Hosting özelliklerine göz atın.
1-Tık Kurulum
Vakit nakittir. Manuel kurulum uzun ve can sıkıcı olabilir, bu nedenle kontrol panelinizdeki güvenilir Tek Tık Kurulum programını kullanın.
SSL/TLS Güvenliği
Güvende kalın ve rekabette önde olun. Tüm yıllık planlar, dahili güvenli ödeme ve daha iyi SEO için ömür boyu SSL/TLS sertifikası sunar.
DDOS Koruması
Başarılı bir sanal mağaza için hız ve çalışma süresi olmazsa olmazdır. Dahili DDoS koruması ile hız kaybetmeyin.
Dahili Önbellek
Daha yüksek hız ve daha iyi performans, mutlu ziyaretçi ve daha yüksek dönüşüm oranı anlamına gelir. Statik sunucu önbelleğimizin amacı da budur.
Büyüme Odaklı
Sanal mağazanız ne kadar büyürse büyüsün, her zaman bir çözümümüz olacak. Hostinger ile küçükten başlayın ve büyüyün!
Erişim Yöneticisi
Başkalarıyla bir mağaza kurarken bilgi paylaşmak hassas olabilir. Erişim yöneticisi aracılığıyla aynı projedeki çalışanlarla kolayca işbirliği yapın.