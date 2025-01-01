Evet, PrestaShop'unuzu bir VPS üzerinde barındırabilirsiniz ve barındırmalısınız. VPS hosting sanal mağazanızın büyümesi için mümkün olan en iyi ortamı sunar.

Hostinger'ın PrestaShop VPS hostingi ile LiteSpeed sunucusunu yapılandırmak ve en son PHP ve MySQL sürümlerini yüklemek için tam root erişimine sahip olacaksınız. Ayrıca e-ticaret sitenizin performansını artırmak için entegre önbellekleme ve HTTP/2'den de yararlanacaksınız.

Ayrıca PrestaShop mağazanız büyüdüğünde, sunucu kaynaklarınızı yükseltmek yalnızca birkaç tık sürer. Bu, siteniz ne kadar yoğun olursa olsun, tutarlı bir şekilde iyi bir alışveriş deneyimi sunmanıza olanak tanır.