Hosting PrestaShop

Le strategie per la gestione delle spedizioni sono importanti per qualsiasi negozio online che venda prodotti fisici. PrestaShop calcola i costi di spedizione in base a fasce di prezzo o di peso. Vengono presi in considerazione anche alcuni altri aspetti come l'area geografica, il paese e la valuta. Non preoccuparti: potrai configurare e modificare tutti questi valori tramite le impostazioni locali della tua area di amministrazione PrestaShop.