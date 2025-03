Bij Hostinger krijgt elke installatie van PrestaShop een unieke mapnaam voor het administratieve gedeelte. Samengesteld uit willekeurige letters en cijfers, het doel is om de back-end van je website te beschermen tegen hacken of brute force pogingen. Je vindt je unieke URL voor het PrestaShop beheergebied door de geïnstalleerde mappen te bekijken in Bestandsbeheer. Als je deze hebt gevonden, kun je deze openen via je browser (bijvoorbeeld: http://www.myprestastore.com/exampleadmin).