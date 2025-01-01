PrestaShop 主机

通过超快的 PrestaShop 主机来增加销售额。

LiteSpeed 网络服务器
一键式 PrestaShop 安装程序
全天候技术支持
免费域名+免费SSL
10个分布在全球的数据中心
99.9% 的正常运行时间保证
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Hostinger 先进的 LiteSpeed 缓存保证了 PrestaShop 的最大性能。

Prestashop
Litespeed
Cloudflare

选择 PrestaShop 虚拟主机套餐

付款须知

专为成功而打造的 PrestaShop 主机

开设在线商店并不一定很困难。借助 Hostinger，您将拥有跻身电子商务世界之巅所需的一切。通过 PrestaShop 的最好的主机确保峰值购物车性能和转化率。
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专为成功而打造的 PrestaShop 主机

全天候实时支持

成功之路可能是艰难的，但Hostinger将永远在您身边！热情而专业的客户支持专家将全天候随时为您解答任何问题或疑问。

为 PrestaShop 优化的服务器

就像建造房屋一样，您必须确保您的在线商店的地基坚固可靠。 Litespeed Cache 通过使用自定义设置和配置增强我们的服务器来保证最好的 PrestaShop 主机性能。

免费域名

每个在线商店都需要一个朗朗上口且令人难忘的名称。使用正确的域名给人留下良好的第一印象。所有 12 个月或更长的 PrestaShop 虚拟主机套餐都附带第一年的免费域名。

为什么选择 PrestaShop ？

它包含构建您的在线商店的所有最好的功能。无论您是经验丰富的开发人员还是刚刚开始创建您的第一个电子商务网站，PrestaShop 都是最强大、最可靠的选择之一。

简单易用

开设自己的在线商店变得更加容易。 PrestaShop 拥有您取得成功所需的工具：灵活的管理面板、广泛的文档等等。您不需要任何技术知识来建立网上商店！

适合移动设备

跟上最新趋势和技术进步。移动搜索流量比以往任何时候都多，因此将其全部转移到适合移动设备的 PrestaShop 商店并增加销售额！

电子商务导向

在一个意味着生意的平台上建立您的商店！ PrestaShop 纯粹专注于电子商务 - 它将为您提供最佳的购物车性能和可用功能。
为什么选择 PrestaShop ？

您自己的 PrestaShop 商店仅几步之遥！

按照三个简单的步骤即可启动并运行您的在线商店。

01

选择您的 PrestaShop 主机套餐

选择三个可用选项之一并查看您的购物车商品。订购 12 个月的周期即可获得免费域名！

02

设置您的在线商店

完成购物车结账流程并完成初始订单设置即可开始。

03

享受您的 PrestaShop 主机

这才是真正的旅程开始的地方——一键安装 PrestaShop，添加您的产品或服务，然后开始销售。

顶级 PrestaShop 商店所需的一切

我们为您的成功而努力——我们希望确保您拥有实现目标所需的所有工具。查看这些 PrestaShop 主机功能，它们将帮助您达到顶峰。

一键设置

一键设置

时间就是金钱。手动安装可能会很漫长且麻烦，这就是为什么您会在控制面板上找到可靠的一键安装程序。

SSL/TLS 确保安全

SSL/TLS 确保安全

保持安全并在竞争中保持领先。所有年度计划均获得终身 SSL/TLS 证书，以实现安全的即时交易和更好的 SEO。

DDoS 防护

DDoS 防护

速度和正常运行时间对于每个成功的在线商店都至关重要。利用内置的 DDoS 攻击防护向前迈进。

集成缓存

集成缓存

更快的速度和更好的性能意味着给访客留下深刻的印象和更高的转化率。这就是我们的静态服务器端缓存的全部内容。

聚焦增长

聚焦增长

无论您的在线商店发展到多大，我们总能找到解决方案。与 Hostinger 一起从小处开始，逐渐壮大！

授权管理器

授权管理器

与他人建立商店时共享信息可能很微妙。通过授权管理器轻松与从事同一项目的人员合作。

30天退款保证

如果你对我们的服务没有达到 100% 满意，可以在购买后 30 天内申请退款。退款过程无缝且无风险。如需了解更多信息，请查看我们的退款政策（除外条款可能适用）。

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PrestaShop 主机常见问题解答

查找有关 PrestaShop 主机的常见问题解答

什么是 PrestaShop？

什么是 PrestaShop 托管？我可以在 VPS 上托管我的 PrestaShop 商店吗？

如何访问PrestaShop后台？

PrestaShop 如何计算运费？

Prestashop 是否提供多商店功能？

我可以使用 Prestashop 主机安装多少个模块？

所有 Prestashop 模块都是免费的吗？

你们有内置的安全功能吗？我应该是用什么手段才能让我的 Prestashop 商店保持最安全的状态？

如果我不喜欢 Prestashop，我可以尝试其他电子商务网站系统吗？