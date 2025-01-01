是的，而且你也必须在VPS上托管PrestaShop。VPS主机为网店发展提供了最好的环境。

使用Hostinger的PrestaShop VPS主机，你将有完全的root权限来配置LiteSpeed服务器，并安装最新的PHP和MySQL版本。

另外，当PrestaShop商店规模扩大时，升级服务器资源也十分简单，只需点击几下鼠标。这样，无论你的网站有多繁忙，都可以始终如一地提供良好的购物体验。