PrestaShop 主机
通过超快的 PrestaShop 主机来增加销售额。
Hostinger 先进的 LiteSpeed 缓存保证了 PrestaShop 的最大性能。
选择 PrestaShop 虚拟主机套餐
专为成功而打造的 PrestaShop 主机
全天候实时支持
成功之路可能是艰难的，但Hostinger将永远在您身边！热情而专业的客户支持专家将全天候随时为您解答任何问题或疑问。
为 PrestaShop 优化的服务器
就像建造房屋一样，您必须确保您的在线商店的地基坚固可靠。 Litespeed Cache 通过使用自定义设置和配置增强我们的服务器来保证最好的 PrestaShop 主机性能。
免费域名
每个在线商店都需要一个朗朗上口且令人难忘的名称。使用正确的域名给人留下良好的第一印象。所有 12 个月或更长的 PrestaShop 虚拟主机套餐都附带第一年的免费域名。
为什么选择 PrestaShop ？
它包含构建您的在线商店的所有最好的功能。无论您是经验丰富的开发人员还是刚刚开始创建您的第一个电子商务网站，PrestaShop 都是最强大、最可靠的选择之一。
简单易用
适合移动设备
电子商务导向
您自己的 PrestaShop 商店仅几步之遥！
按照三个简单的步骤即可启动并运行您的在线商店。
选择您的 PrestaShop 主机套餐
选择三个可用选项之一并查看您的购物车商品。订购 12 个月的周期即可获得免费域名！
设置您的在线商店
完成购物车结账流程并完成初始订单设置即可开始。
享受您的 PrestaShop 主机
这才是真正的旅程开始的地方——一键安装 PrestaShop，添加您的产品或服务，然后开始销售。
顶级 PrestaShop 商店所需的一切
我们为您的成功而努力——我们希望确保您拥有实现目标所需的所有工具。查看这些 PrestaShop 主机功能，它们将帮助您达到顶峰。
一键设置
时间就是金钱。手动安装可能会很漫长且麻烦，这就是为什么您会在控制面板上找到可靠的一键安装程序。
SSL/TLS 确保安全
保持安全并在竞争中保持领先。所有年度计划均获得终身 SSL/TLS 证书，以实现安全的即时交易和更好的 SEO。
DDoS 防护
速度和正常运行时间对于每个成功的在线商店都至关重要。利用内置的 DDoS 攻击防护向前迈进。
集成缓存
更快的速度和更好的性能意味着给访客留下深刻的印象和更高的转化率。这就是我们的静态服务器端缓存的全部内容。
聚焦增长
无论您的在线商店发展到多大，我们总能找到解决方案。与 Hostinger 一起从小处开始，逐渐壮大！
授权管理器
与他人建立商店时共享信息可能很微妙。通过授权管理器轻松与从事同一项目的人员合作。