استضافة PrestaShop
حقق المزيد من المبيعات مع استضافة PrestaShop فائقة السرعة.
اختر خطة PrestaShop لاستضافة المواقع
دعم مباشر 24/7
قد يكون طريق النجاح صعبًا ولكن Hostinger ستكون دائمًا بجانبك! سيكون وكلاء دعم العملاء الشغوفون والمحترفون متاحين 24/7 للإجابة على أي أسئلة أو استفسارات.
خوادم PrestaShop مُحسَّنة
عليك التأكد من متانة وموثوقية أساس متجرك عبر الإنترنت، كأنما كنت تبني منزلا. تضمن ذاكرة التخزين المؤقت Litespeed أفضل أداء لاستضافة PrestaShop من خلال تحسين خوادمنا بإعدادات وتهيئة مخصصة.
اسم دومين مجاني
يحتاج كل متجر إلكتروني إلى اسمٍ جذابٍ وبارزٍ. اترك انطباعًا أوليًا جيدًا باستخدام اسم الدومين المناسب. تأتي جميع خطط PrestaShop لاستضافة المواقع لمدة 12 شهرًا أو أكثر مع اسم دومين مجاني للسنة الأولى.
لماذا PrestaShop؟
يحتوي على أفضل الميزات لبناء متجرك الإلكتروني. سواء كنت مطورًا متمرسًا أو بدأت لتوك أول موقع للتجارة الإلكترونية، فإن PrestaShop هو أحد أقوى الخيارات وأكثرها موثوقية.
سهل الاستخدام
متوافق مع الجوال
مُجهز للتجارة الإلكترونية
متجرك الخاص على PrestaShop على بعد خطوات قليلة!
اختر خطتك لاستضافة PrestaShop
اختر أحد الخيارات الثلاثة المتاحة وقم بمراجعة عناصر سلة تسوقك. اطلب دورة مدتها 12 شهرًا للحصول على دومين مجاني!
جهِّز متجرك الإلكتروني
أكمل عملية الدفع وانتقل إلى إعداد الطلب الأولي للبدء.
استمتع باستضافة PrestaShop
هنا ستبدأ رحلتك الحقيقية، ثبِّت PrestaShop بنقرة واحدة، ثم أضف منتجاتك أو خدماتك وابدأ في تحقيق مبيعات.
كل ما تحتاجه لأجل متجر PrestaShop عالي المستوى
ميزة تثبيت بنقرة واحدة
الوقت من ذهب. قد تكون عمليات التثبيت اليدوية طويلة ومزعجة، لهذا ستجد مثبتًا موثوقًا بنقرة واحدة على لوحة تحكمك.
مؤمَّن بـ SSL/TLS
ابق آمنًا وفي صدارة المنافسة. تحصل جميع الخطط السنوية على شهادة SSL/TLS مدى الحياة لأجل معاملات آمنة في الموقع وتحسين محركات بحث أفضل.
حماية DDos
تعتبر السرعة ووقت التشغيل أمران حاسمان لكل متجر إلكتروني ناجح. إمضِ قدماً مع الحماية ضد هجمات DDoS المضمنة.
ذاكرة تخزين مُؤقت مٌدمجة
سُرعات عالية وأداء موقع أفضل يعني زوار مٌعجبين ومعدلات تحويل أعلى. هذا هو الغرض من التخزين المؤقت الثابت لخوادمنا.
مُجهز للنمو
بغض النظر عن حجم نمو متجرك الإلكترني، سيكون لدينا دائمًا حل. ابدأ صغيرًا وانمو مع Hostinger!
مدير الوصول
قد تكون مشاركة معلومات مع الآخرين عند إنشاء متجر أمرًا حساسًا. تعاون بسهولة مع الأشخاص الذين يعملون في نفس المشروع عبر مدير الوصول.