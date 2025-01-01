استضافة PrestaShop

حقق المزيد من المبيعات مع استضافة PrestaShop فائقة السرعة.

خادم ويب LiteSpeed
ميزة تثبيت PrestaShop بنقرة واحدة
دعم فني 24/7
دومين مجاني + SSL مجاني
10 مراكز بيانات موزعة عالميًا
ضمان وقت تشغيل بنسبة 99.9%
استضافة PrestaShop
Prestashop
Litespeed
Cloudflare

اختر خطة PrestaShop لاستضافة المواقع

63% خصم
Business
المزيد من الأدوات والقوة للنمو
E£  139.00 /الشهر
احصل على 48 شهرًا مقابل E£6,672.00 (السعر العادي E£18,192.00). يتم التجديد بسعر E£349.00/الشهر.
50 موقع
تطبيقات ويب بدون Node.js
تخزين NVMe بسعة 50GB
3GB RAM
2 نوى CPU
5 صناديق بريد مجانية لمدة سنة كاملة
SSL مجاني غير محدود
دومين مجاني لمدة سنة
نسخ احتياطية يومية (E£1,188.00/سنة)
نطاق ترددي غير محدود
قواعد بيانات غير محدودة
نقل مجاني للمواقع الإلكترونية
استضافة ووردبريس مُدارة
تسريع ووردبريس
ذاكرة التخزين المؤقت للعناصر لووردبريس
أداة التشغيل المرحلي لووردبريس
منشئ المواقع
ضمان استعادة الرسوم إلى غاية 30 يوما
مراكز بيانات عالمية
موارد مخصصة
عنوان IP مخصص
الأكثر شهرة
65% خصم
Cloud Startup
احصل على قوة أكبر بـ 20 مرة لمواقعك الإلكترونية مع استضافة Cloud
E£  319.00 /الشهر
احصل على 48 شهرًا مقابل E£15,312.00 (السعر العادي E£43,152.00). يتم التجديد بسعر E£849.00/الشهر.
100 موقع
5 تطبيقات ويب Node.js
جديد
تخزين NVMe بسعة 100GB
4GB RAM
2 نوى CPU
10 صناديق بريد مجانية لمدة سنة كاملة
SSL مجاني غير محدود
دومين مجاني لمدة سنة
نسخ احتياطية يومية (E£1,188.00/سنة)
نطاق ترددي غير محدود
قواعد بيانات غير محدودة
نقل مجاني للمواقع الإلكترونية
استضافة ووردبريس مُدارة
تسريع ووردبريس
ذاكرة التخزين المؤقت للعناصر لووردبريس
أداة التشغيل المرحلي لووردبريس
منشئ المواقع
ضمان استعادة الرسوم إلى غاية 30 يوما
مراكز بيانات عالمية
موارد مخصصة
عنوان IP مخصص
74% خصم
Cloud Professional
الأمثل لترقية المواقع الاحترافية
E£  479.00 /الشهر
احصل على 48 شهرًا مقابل E£22,992.00 (السعر العادي E£89,232.00). يتم التجديد بسعر E£1,749.00/الشهر.
100 موقع
١٠ تطبيقات ويب Node.js
جديد
تخزين NVMe بسعة 200GB
6GB RAM
4 نوى CPU
10 صناديق بريد مجانية لمدة سنة كاملة
SSL مجاني غير محدود
دومين مجاني لمدة سنة
نسخ احتياطية يومية (E£1,188.00/سنة)
موارد مخصصة
عنوان IP مخصص
نقل مجاني للمواقع الإلكترونية
استضافة ووردبريس مُدارة
تسريع ووردبريس
ذاكرة التخزين المؤقت للعناصر لووردبريس
أداة التشغيل المرحلي لووردبريس
منشئ المواقع
ضمان استعادة الرسوم إلى غاية 30 يوما
مراكز بيانات عالمية
نطاق ترددي غير محدود
قواعد بيانات غير محدودة
63% خصم
Business
المزيد من الأدوات والقوة للنمو
E£  139.00 /الشهر
احصل على 48 شهرًا مقابل E£6,672.00 (السعر العادي E£18,192.00). يتم التجديد بسعر E£349.00/الشهر.
50 موقع
تطبيقات ويب بدون Node.js
تخزين NVMe بسعة 50GB
3GB RAM
2 نوى CPU
5 صناديق بريد مجانية لمدة سنة كاملة
SSL مجاني غير محدود
دومين مجاني لمدة سنة
نسخ احتياطية يومية (E£1,188.00/سنة)
نطاق ترددي غير محدود
قواعد بيانات غير محدودة
نقل مجاني للمواقع الإلكترونية
استضافة ووردبريس مُدارة
تسريع ووردبريس
ذاكرة التخزين المؤقت للعناصر لووردبريس
أداة التشغيل المرحلي لووردبريس
منشئ المواقع
ضمان استعادة الرسوم إلى غاية 30 يوما
مراكز بيانات عالمية
موارد مخصصة
عنوان IP مخصص
الأكثر شهرة
65% خصم
Cloud Startup
احصل على قوة أكبر بـ 20 مرة لمواقعك الإلكترونية مع استضافة Cloud
E£  319.00 /الشهر
احصل على 48 شهرًا مقابل E£15,312.00 (السعر العادي E£43,152.00). يتم التجديد بسعر E£849.00/الشهر.
100 موقع
5 تطبيقات ويب Node.js
جديد
تخزين NVMe بسعة 100GB
4GB RAM
2 نوى CPU
10 صناديق بريد مجانية لمدة سنة كاملة
SSL مجاني غير محدود
دومين مجاني لمدة سنة
نسخ احتياطية يومية (E£1,188.00/سنة)
نطاق ترددي غير محدود
قواعد بيانات غير محدودة
نقل مجاني للمواقع الإلكترونية
استضافة ووردبريس مُدارة
تسريع ووردبريس
ذاكرة التخزين المؤقت للعناصر لووردبريس
أداة التشغيل المرحلي لووردبريس
منشئ المواقع
ضمان استعادة الرسوم إلى غاية 30 يوما
مراكز بيانات عالمية
موارد مخصصة
عنوان IP مخصص
74% خصم
Cloud Professional
الأمثل لترقية المواقع الاحترافية
E£  479.00 /الشهر
احصل على 48 شهرًا مقابل E£22,992.00 (السعر العادي E£89,232.00). يتم التجديد بسعر E£1,749.00/الشهر.
100 موقع
١٠ تطبيقات ويب Node.js
جديد
تخزين NVMe بسعة 200GB
6GB RAM
4 نوى CPU
10 صناديق بريد مجانية لمدة سنة كاملة
SSL مجاني غير محدود
دومين مجاني لمدة سنة
نسخ احتياطية يومية (E£1,188.00/سنة)
موارد مخصصة
عنوان IP مخصص
نقل مجاني للمواقع الإلكترونية
استضافة ووردبريس مُدارة
تسريع ووردبريس
ذاكرة التخزين المؤقت للعناصر لووردبريس
أداة التشغيل المرحلي لووردبريس
منشئ المواقع
ضمان استعادة الرسوم إلى غاية 30 يوما
مراكز بيانات عالمية
نطاق ترددي غير محدود
قواعد بيانات غير محدودة

استضافة PrestaShop مخصّصة للنجاح

ليس من الضروري أن يكون إطلاق متجر إلكتروني أمرًا صعبًا. مع Hostinger، ستملكُ كل ما تحتاجه لتصل إلى قمة عالم التجارة الإلكترونية. اضمن أعلى أداء لعربة تسوقك ومعدلات التحويل مع أفضل استضافة PrestaShop.
استضافة PrestaShop مخصّصة للنجاح

دعم مباشر 24/7

قد يكون طريق النجاح صعبًا ولكن Hostinger ستكون دائمًا بجانبك! سيكون وكلاء دعم العملاء الشغوفون والمحترفون متاحين 24/7 للإجابة على أي أسئلة أو استفسارات.

خوادم PrestaShop مُحسَّنة

عليك التأكد من متانة وموثوقية أساس متجرك عبر الإنترنت، كأنما كنت تبني منزلا. تضمن ذاكرة التخزين المؤقت Litespeed أفضل أداء لاستضافة PrestaShop من خلال تحسين خوادمنا بإعدادات وتهيئة مخصصة.

اسم دومين مجاني

يحتاج كل متجر إلكتروني إلى اسمٍ جذابٍ وبارزٍ. اترك انطباعًا أوليًا جيدًا باستخدام اسم الدومين المناسب. تأتي جميع خطط PrestaShop لاستضافة المواقع لمدة 12 شهرًا أو أكثر مع اسم دومين مجاني للسنة الأولى.

لماذا PrestaShop؟

يحتوي على أفضل الميزات لبناء متجرك الإلكتروني. سواء كنت مطورًا متمرسًا أو بدأت لتوك أول موقع للتجارة الإلكترونية، فإن PrestaShop هو أحد أقوى الخيارات وأكثرها موثوقية.

سهل الاستخدام

بدء متجر إلكتروني لأعمالك أصبح أسهل. تمتلك PrestaShop الأدوات التي تحتاجها لتحقيق النجاح: لوحة إدارية مرنة ووثائق شاملة والمزيد. لا تحتاج إلى أي معرفة فنية لإنشاء متجر إلكتروني!

متوافق مع الجوال

واكب أحدث الاتجاهات والتطورات التكنولوجية. أصبحت حركة بحث الجوّال أكبر من أي وقت مضى، لذا قم بقيادتها كلها إلى متجرك PrestaShop المتوافق مع الجوّال وحقق المزيد من المبيعات!

مُجهز للتجارة الإلكترونية

ابنِ متجرك على منصة جُهزتْ للأعمال! تركز PrestaShop بشكل كُلّي على التجارة الإلكترونية، ستوفر لك أفضل أداء عربة تسوق وأفضل ميزات مُتاحة.
لماذا PrestaShop؟

متجرك الخاص على PrestaShop على بعد خطوات قليلة!

اتَّبع ثلاث خطوات بسيطة لتشغيل متجرك الإلكتروني.
01

اختر خطتك لاستضافة PrestaShop

اختر أحد الخيارات الثلاثة المتاحة وقم بمراجعة عناصر سلة تسوقك. اطلب دورة مدتها 12 شهرًا للحصول على دومين مجاني!

02

جهِّز متجرك الإلكتروني

أكمل عملية الدفع وانتقل إلى إعداد الطلب الأولي للبدء.

03

استمتع باستضافة PrestaShop

هنا ستبدأ رحلتك الحقيقية، ثبِّت PrestaShop بنقرة واحدة، ثم أضف منتجاتك أو خدماتك وابدأ في تحقيق مبيعات.

كل ما تحتاجه لأجل متجر PrestaShop عالي المستوى

نحن نعمل جاهدين لأجل نجاحك، نريد التأكد من امتلاكك لجميع الأدوات التي تحتاجها للوصول إلى أهدافك. تفقد ميزات استضافة PrestaShop هذه التي ستوصلك إلى القمة.
ميزة تثبيت بنقرة واحدة

ميزة تثبيت بنقرة واحدة

الوقت من ذهب. قد تكون عمليات التثبيت اليدوية طويلة ومزعجة، لهذا ستجد مثبتًا موثوقًا بنقرة واحدة على لوحة تحكمك.

مؤمَّن بـ SSL/TLS

مؤمَّن بـ SSL/TLS

ابق آمنًا وفي صدارة المنافسة. تحصل جميع الخطط السنوية على شهادة SSL/TLS مدى الحياة لأجل معاملات آمنة في الموقع وتحسين محركات بحث أفضل.

حماية DDos

حماية DDos

تعتبر السرعة ووقت التشغيل أمران حاسمان لكل متجر إلكتروني ناجح. إمضِ قدماً مع الحماية ضد هجمات DDoS المضمنة.

ذاكرة تخزين مُؤقت مٌدمجة

ذاكرة تخزين مُؤقت مٌدمجة

سُرعات عالية وأداء موقع أفضل يعني زوار مٌعجبين ومعدلات تحويل أعلى. هذا هو الغرض من التخزين المؤقت الثابت لخوادمنا.

مُجهز للنمو

مُجهز للنمو

بغض النظر عن حجم نمو متجرك الإلكترني، سيكون لدينا دائمًا حل. ابدأ صغيرًا وانمو مع Hostinger!

مدير الوصول

مدير الوصول

قد تكون مشاركة معلومات مع الآخرين عند إنشاء متجر أمرًا حساسًا. تعاون بسهولة مع الأشخاص الذين يعملون في نفس المشروع عبر مدير الوصول.

ضمان استرداد الرسوم لمدة 30 يومًا

إذا لم تكن راضيًا بنسبة 100%، فيمكنك طلب استرداد رسوم التسجيل خلال فترة 30 يومًا بعد الشراء. العملية سلسة وخالية من المخاطر. لمزيد من المعلومات، يرجى مراجعة سياسة الاسترداد (قد تنطبق استثناءات).

الأسئلة الشائعة حول استضافة PrestaShop

اعثر على إجابات للأسئلة الشائعة حول استضافة PrestaShop

ما هو PrestaShop؟

ما هي استضافة PrestaShop؟

كيف تصل إلى المكتب الخلفي لـ PrestaShop؟

كيف تحسب PrestaShop تكاليف الشحن؟

هل يوفر Prestashop وظيفة تعدد المتاجر؟

كم عدد الوحدات التي يمكنني تثبيتها باستخدام استضافة Prestashop؟

هل جميع وحدات Prestashop مجانية؟

هل لديكم أي ميزات أمان مدمجة؟ ما هي أفضل الممارسات لتأمين متجري على Prestashop؟

هل يمكنني تجربة نصوص تجارة إلكترونية أخرى إذا لم تعجبني Prestashop؟

نحن نولي أهمية قصوى لخصوصيتك

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط الضرورية لعمل الموقع بشكل صحيح ولتجميع بيانات حول كيفية تفاعلك معه، وكذلك لأغراض تسويقية. بقبولك، فإنك توافق على استخدام ملفات تعريف الارتباط للإعلانات والتحليلات كما هو موضح في سياسة ملفات تعريف الارتباط لدينا.