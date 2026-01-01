Hébergement PrestaShop

Augmentez vos ventes grâce à l'hébergement PrestaShop ultra-rapide.
Serveur LiteSpeed
Installateur PrestaShop en 1 clic
Support technique 24h/24
Domaine Gratuit + SSL Gratuit
10 data centers répartis dans le monde entier
Garantie de disponibilité de 99,9 %
Hébergement PrestaShop
Prestashop
Litespeed
Cloudflare

Choisissez le plan d'hébergement Web PrestaShop

-84 %
Business
Plus d'outils et de puissance pour faire évoluer votre entreprise
2,99  € /mois
Obtenez 48 mois pour 143,52 € (prix d'origine : 911,52 €). Renouvellement au prix de 16,99 €/mois.
50 sites web
Aucune application web Node.js
50 Go d'espace disque NVMe
2 Go de RAM
2 cœurs de CPU
5 boîtes mail par site web, gratuites pendant 1 an
SSL gratuit et illimité
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
Sauvegardes quotidiennes (valeur de 23,88 €)
Bande passante illimitée
Bases de données illimitées
Migration de site web gratuite
Hébergement infogéré pour WordPress
Acceleration WordPress
Cache d'objet pour WordPress
Outil staging WordPress
Créateur de sites internet
Garantie satisfait ou remboursé de 30 jours
Data centers mondiaux
Ressources dédiées
Adresse IP dédiée
Le plus populaire
-73 %
Cloud Startup
20 fois plus de puissance pour vos sites web avec l'hébergement cloud
6,99  € /mois
Obtenez 48 mois pour 335,52 € (prix d'origine : 1.247,52 €). Renouvellement au prix de 23,99 €/mois.
100 sites web
5 applications web Node.js
Inédit
100 Go d'espace disque NVMe
4 Go de RAM
2 cœurs de CPU
10 boîtes mail par site web, gratuites pendant 1 an
SSL gratuit et illimité
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
Sauvegardes quotidiennes (valeur de 23,88 €)
Bande passante illimitée
Bases de données illimitées
Migration de site web gratuite
Hébergement infogéré pour WordPress
Acceleration WordPress
Cache d'objet pour WordPress
Outil staging WordPress
Créateur de sites internet
Garantie satisfait ou remboursé de 30 jours
Data centers mondiaux
Ressources dédiées
Adresse IP dédiée
-67 %
Cloud Professional
Optimisé pour développer les sites professionnels.
14,99  € /mois
Obtenez 48 mois pour 719,52 € (prix d'origine : 2.207,52 €). Renouvellement au prix de 42,99 €/mois.
100 sites web
10 applications web Node.js
Inédit
200 Go d'espace disque NVMe
6 Go de RAM
4 cœurs de CPU
10 boîtes mail par site web, gratuites pendant 1 an
SSL gratuit et illimité
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
Sauvegardes quotidiennes (valeur de 23,88 €)
Ressources dédiées
Adresse IP dédiée
Migration de site web gratuite
Hébergement infogéré pour WordPress
Acceleration WordPress
Cache d'objet pour WordPress
Outil staging WordPress
Créateur de sites internet
Garantie satisfait ou remboursé de 30 jours
Data centers mondiaux
Bande passante illimitée
Bases de données illimitées
-84 %
Business
Plus d'outils et de puissance pour faire évoluer votre entreprise
2,99  € /mois
Obtenez 48 mois pour 143,52 € (prix d'origine : 911,52 €). Renouvellement au prix de 16,99 €/mois.
50 sites web
Aucune application web Node.js
50 Go d'espace disque NVMe
2 Go de RAM
2 cœurs de CPU
5 boîtes mail par site web, gratuites pendant 1 an
SSL gratuit et illimité
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
Sauvegardes quotidiennes (valeur de 23,88 €)
Bande passante illimitée
Bases de données illimitées
Migration de site web gratuite
Hébergement infogéré pour WordPress
Acceleration WordPress
Cache d'objet pour WordPress
Outil staging WordPress
Créateur de sites internet
Garantie satisfait ou remboursé de 30 jours
Data centers mondiaux
Ressources dédiées
Adresse IP dédiée
Le plus populaire
-73 %
Cloud Startup
20 fois plus de puissance pour vos sites web avec l'hébergement cloud
6,99  € /mois
Obtenez 48 mois pour 335,52 € (prix d'origine : 1.247,52 €). Renouvellement au prix de 23,99 €/mois.
100 sites web
5 applications web Node.js
Inédit
100 Go d'espace disque NVMe
4 Go de RAM
2 cœurs de CPU
10 boîtes mail par site web, gratuites pendant 1 an
SSL gratuit et illimité
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
Sauvegardes quotidiennes (valeur de 23,88 €)
Bande passante illimitée
Bases de données illimitées
Migration de site web gratuite
Hébergement infogéré pour WordPress
Acceleration WordPress
Cache d'objet pour WordPress
Outil staging WordPress
Créateur de sites internet
Garantie satisfait ou remboursé de 30 jours
Data centers mondiaux
Ressources dédiées
Adresse IP dédiée
-67 %
Cloud Professional
Optimisé pour développer les sites professionnels.
14,99  € /mois
Obtenez 48 mois pour 719,52 € (prix d'origine : 2.207,52 €). Renouvellement au prix de 42,99 €/mois.
100 sites web
10 applications web Node.js
Inédit
200 Go d'espace disque NVMe
6 Go de RAM
4 cœurs de CPU
10 boîtes mail par site web, gratuites pendant 1 an
SSL gratuit et illimité
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
Sauvegardes quotidiennes (valeur de 23,88 €)
Ressources dédiées
Adresse IP dédiée
Migration de site web gratuite
Hébergement infogéré pour WordPress
Acceleration WordPress
Cache d'objet pour WordPress
Outil staging WordPress
Créateur de sites internet
Garantie satisfait ou remboursé de 30 jours
Data centers mondiaux
Bande passante illimitée
Bases de données illimitées

Hébergement PrestaShop conçu pour la réussite

Lancer une boutique en ligne est facile. Avec Hostinger, vous aurez tout ce dont vous avez besoin pour être au top dans de l'e-commerce. Garantissez des paniers performants et un taux de conversion optimal grâce au meilleur hébergement pour PrestaShop.
Hébergement PrestaShop conçu pour la réussite

Support en ligne 24h/24 et 7j/7

La route vers le succès peut être difficile, mais Hostinger sera toujours à vos côtés ! Un support client passionné et professionnel sera disponible 24h/24 et 7j/7 pour répondre à toutes vos questions et demandes.

Serveurs PrestaShop optimisés

Comme dans la construction d'une maison, assurez-vous que les fondations de votre boutique en ligne sont solides et fiables. Litespeed Cache garantit les meilleures performances d'hébergement PrestaShop en améliorant nos serveurs avec des paramètres et une configuration personnalisés.

Nom de domaine gratuit

Toute boutique en ligne a besoin d'un nom attrayant et mémorable. Faites une bonne impression avec le bon nom de domaine. Tous les plans d'hébergement PrestaShop de 12 mois ou plus sont accompagnés d'un nom de domaine gratuit la première année.

Pourquoi PrestaShop ?

Il offre toutes les meilleures fonctionnalités pour créer votre boutique en ligne. Que vous soyez un développeur confirmé ou que vous lanciez votre premier site e-commerce, PrestaShop est l'un des choix les plus puissants et les plus fiables.

Facile à utiliser

Lancer votre propre boutique en ligne devient facile. PrestaShop possède les outils dont vous avez besoin pour réussir : un panneau d'administration flexible, une documentation complète, et plus encore. Vous n'avez besoin d'aucune connaissance technique pour créer une boutique en ligne !

Adaptée au mobile

Suivez les dernières tendances et avancements technologiques. Le trafic de recherche mobile a plus de volume que jamais, alors dirigez-le vers votre boutique PrestaShop adaptée aux mobiles et faites plus de ventes !

e-commerce orienté

Créez votre boutique sur une plateforme professionnelle ! PrestaShop est purement axé sur l'e-commerce - il vous fournira la meilleure performance de panier et les fonctionnalités disponibles.
Pourquoi PrestaShop ?

Votre propre boutique PrestaShop est à quelques pas !

Suivez trois étapes simples pour mettre en place votre boutique en ligne.
01

Choisissez votre plan d'hébergement PrestaShop

Choisissez l'une des trois options disponibles et vérifiez les articles de votre panier. Commandez un cycle de 12 mois pour obtenir un nom de domaine gratuit !

02

Créez votre boutique en ligne

Complétez le processus de paiement et procédez à la configuration initiale de la commande pour commencer.

03

Profitez de votre hébergement PrestaShop

C'est là que le vrai voyage commence - installez PrestaShop en un clic, ajoutez vos produits ou services, et commencez à vendre.

Tout ce dont vous avez besoin pour une boutique PrestaShop de premier plan

Votre succès est notre priorité - nous voulons nous assurer que vous avez tous les outils dont vous avez besoin pour atteindre vos objectifs. Découvrez les fonctionnalités de l'hébergement PrestaShop qui vous permettront d'atteindre vos objectifs.
Installation en 1 clic

Installation en 1 clic

Le temps, c'est de l'argent. Les installations manuelles peuvent être longues et ennuyeuses, c'est pourquoi vous trouverez un installateur en 1 clic sur votre tableau de contrôle.

SSL/TLS Sécurisé

SSL/TLS Sécurisé

Restez en sécurité et dépassez la concurrence. Tous les plans annuels bénéficient d'un certificat SSL/TLS à vie pour des transactions sur site sécurisées et un meilleur référencement.

Protection DDoS

Protection DDoS

La vitesse et le temps de fonctionnement sont essentiels à la réussite d'une boutique en ligne. Allez de l'avant avec la protection intégrée contre les attaques DDoS.

Cache Intégré

Cache Intégré

Des vitesses plus rapides et de meilleures performances pour un plus grand nombre de visiteurs et des taux de conversion plus élevés. C'est la raison de la mise en cache statique côté serveur.

Axé sur la Croissance

Axé sur la Croissance

Quelle que soit la taille de votre boutique en ligne, nous aurons toujours une solution. Commencez petit et développez avec Hostinger !

Gestionnaire d'accès

Gestionnaire d'accès

Le partage d'informations lors de la création d'une boutique avec d'autres personnes peut s'avérer délicat. Le gestionnaire d'accès permet de coopérer facilement avec les personnes travaillant sur le même projet.

Garantie satisfait ou remboursé de 30 jours

Si vous n'êtes pas satisfait à 100 %, vous pouvez demander le remboursement de votre paiement dans les 30 jours suivant votre achat. La procédure est simple et sans risque. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre politique de remboursement (des exclusions peuvent s'appliquer).

FAQ sur l'hébergement PrestaShop

Réponses aux questions les plus fréquentes sur l'hébergement PrestaShop

C'est quoi PrestaShop ?

Qu'est-ce que l'hébergement PrestaShop ? Puis-je héberger ma boutique PrestaShop sur un VPS ?

Comment accéder au back office de PrestaShop ?

Comment PrestaShop calcule-t-il les frais d'expédition ?

Prestashop offre-t-il une fonctionnalité multi-boutique ?

Combien de modules puis-je installer avec l'hébergement Prestashop ?

Les modules Prestashop sont-ils tous gratuits ?

Avez-vous des fonctions de sécurité intégrées ? Quelles sont les meilleures pratiques pour sécuriser ma boutique Prestashop ?

Puis-je essayer d'autres scripts e-commerce si je n'aime pas Prestashop ?

Le respect de votre vie privée, notre priorité

Ce site utilise des cookies essentiels à son bon fonctionnement et pour collecter des données sur la façon dont vous interagissez avec, ainsi qu'à des fins marketing. En cliquant sur « J'accepte », vous consentez à l'utilisation des cookies pour la publicité, la personnalisation et l'analyse, comme décrit dans notre Politique en matière de cookies.