PrestaShop-Hosting

Mehr Umsatz mit superschnellem PrestaShop-Hosting.
LiteSpeed-Webserver
1-Klick-Installer
Support rund um die Uhr
Gratis Domain + SSL
10 weltweit verteilte Rechenzentren
99,9 % Uptime-Garantie
PrestaShop-Hosting
PrestaShop
Litespeed
Wolkenflare

Wählen Sie ein Webhosting-Paket

84 % Rabatt
Business
Mehr Tools und Leistung für Wachstum
2,99  € /Mon.
Erhalten Sie 48 Monate für 143,52 € (regulärer Preis 911,52 €). Verlängerungspreis: 16,99 €/Mon.
50 Websites
Keine Node.js Web-Apps
50 GB NVMe-Speicherplatz
2 GB RAM
2 CPU-Kerne
5 Postfächer pro Website – 1 Jahr lang kostenlos
Unbegrenzt kostenloses SSL
Kostenlose Domain für 1 Jahr
Tägliche Backups (sonst 23,88 €)
Unbegrenzte Bandbreite
Unbegrenzte Datenbanken
Kostenloser Website-Umzug
Managed Hosting für WordPress
WordPress Optimierung
WordPress Objekt-Cache
WordPress Staging-Tool
Website-Baukasten
30 Tage Geld-zurück-Garantie
Globale Datenzentren
Dedizierte Ressourcen
Dedizierte IP-Adresse
BESTSELLER
73 % Rabatt
Cloud Startup
20-fache Website-Leistung mit Cloud Hosting
6,99  € /Mon.
Erhalten Sie 48 Monate für 335,52 € (regulärer Preis 1.247,52 €). Verlängerungspreis: 23,99 €/Mon.
100 Websites
5 Node.js Web-Apps
NEU
100 GB NVMe-Speicherplatz
4 GB RAM
2 CPU-Kerne
10 Postfächer pro Website – 1 Jahr lang kostenlos
Unbegrenzt kostenloses SSL
Kostenlose Domain für 1 Jahr
Tägliche Backups (sonst 23,88 €)
Unbegrenzte Bandbreite
Unbegrenzte Datenbanken
Kostenloser Website-Umzug
Managed Hosting für WordPress
WordPress Optimierung
WordPress Objekt-Cache
WordPress Staging-Tool
Website-Baukasten
30 Tage Geld-zurück-Garantie
Globale Datenzentren
Dedizierte Ressourcen
Dedizierte IP-Adresse
67 % Rabatt
Cloud Professional
Optimiert für die Skalierung professioneller Websites
14,99  € /Mon.
Erhalten Sie 48 Monate für 719,52 € (regulärer Preis 2.207,52 €). Verlängerungspreis: 42,99 €/Mon.
100 Websites
10 Node.js Web-Apps
NEU
200 GB NVMe-Speicherplatz
6 GB RAM
4 CPU-Kerne
10 Postfächer pro Website – 1 Jahr lang kostenlos
Unbegrenzt kostenloses SSL
Kostenlose Domain für 1 Jahr
Tägliche Backups (sonst 23,88 €)
Dedizierte Ressourcen
Dedizierte IP-Adresse
Kostenloser Website-Umzug
Managed Hosting für WordPress
WordPress Optimierung
WordPress Objekt-Cache
WordPress Staging-Tool
Website-Baukasten
30 Tage Geld-zurück-Garantie
Globale Datenzentren
Unbegrenzte Bandbreite
Unbegrenzte Datenbanken
Mit PrestaShop-Hosting zum Erfolg

Der Start eines Online-Shops muss nicht schwer sein. Mit Hostinger haben Sie alles, was Sie brauchen, um sich an die Spitze der E-Commerce-Welt zu setzen. Sorgen Sie mit dem besten Hosting für PrestaShop für höchste Warenkorbleistung und Konversionsrate.
Mit PrestaShop-Hosting zum Erfolg

Live-Support rund um die Uhr

Der Weg zum Erfolg ist oft steinig, aber Hostinger ist immer an Ihrer Seite! Engagierte und professionelle Kundenbetreuer stehen Ihnen rund um die Uhr zur Verfügung, um Ihre Fragen und Anliegen zu beantworten.

PrestaShop-optimierte Server

Wie beim Bau eines Hauses, müssen Sie sicherstellen, dass das Fundament Ihres Online-Shops solide und zuverlässig ist. Wir garantieren die beste Hosting-Leistung, indem wir unsere Server mit individuellen Einstellungen und Konfigurationen verbessern.

Kostenloser Domainname

Jeder Online-Shop braucht einen einprägsamen Namen, den man sich merken kann. Hinterlassen Sie einen guten ersten Eindruck mit dem richtigen Domainnamen. Alle PrestaShop-Pläne mit einer Laufzeit von 12 Monaten oder länger beinhalten einen gratis Domainnamen für das erste Jahr.

Warum PrestaShop?

Es bietet die besten Funktionen für den Aufbau Ihres Online-Shops. Egal, ob Sie ein erfahrener Entwickler sind oder gerade Ihre erste E-Commerce-Website starten, PrestaShop ist eine der leistungsstärksten und zuverlässigsten Lösungen.

Einfach zu bedienen

Die Einrichtung Ihres eigenen Online-Shops ist jetzt noch einfacher. PrestaShop verfügt über die Tools, die Sie zum Erfolg führen: ein flexibles Verwaltungspanel, eine umfangreiche Dokumentation und vieles mehr. Sie brauchen keine technischen Kenntnisse, um einen Online-Shop zu erstellen!

Mobilfreundlich

Seien Sie auf dem neuesten Stand der Trends und technologischen Fortschritte. Der mobile Suchverkehr hat mehr Volumen als je zuvor, also bringen Sie die Kunden in Ihren mobilen Online-Shop und machen Sie mehr Umsatz!

E-Commerce-orientiert

Bauen Sie Ihr Geschäft auf einer Plattform auf, die es ernst meint! PrestaShop ist rein auf E-Commerce ausgerichtet - es bietet Ihnen die beste Leistung und die besten Funktionen.
Warum PrestaShop?

Ihr eigener PrestaShop-Store ist nur ein paar Schritte entfernt!

Folgen Sie diesen drei einfachen Schritten, um Ihren Online-Shop zum Laufen zu bringen.
01

Wählen Sie Ihr Hosting-Angebot aus

Wählen Sie eine der drei verfügbaren Optionen und überprüfen Sie Ihre Warenkorb-Artikel. Erwerben Sie einen 12-monatigen Plan, um eine kostenlose Domain zu erhalten!

02

Richten Sie Ihren Online-Shop ein

Schließen Sie den Zahlungsvorgang ab und befolgen Sie den Einrichtungsprozess nach der Bestellung, um loszulegen.

03

Genießen Sie Ihr Webhosting

Jetzt beginnt die eigentliche Reise - installieren Sie PrestaShop mit einem Klick, fügen Sie Ihre Produkte oder Dienstleistungen hinzu, und beginnen Sie mit dem Verkauf.

Alles, was Sie für einen großartigen Online-Shop benötigen

Wir arbeiten für Ihren Erfolg – wir wollen sicherstellen, dass Sie alle Tools haben, die Sie brauchen, um Ihre Ziele zu erreichen. Schauen Sie sich diese PrestaShop Hosting-Funktionen, die Sie an die Spitze bringen werden.
1-Klick-Installation

1-Klick-Installation

Zeit ist Geld. Manuelle Installationen können lange dauern und lästig sein. Deshalb finden Sie in Ihrem Control Panel einen zuverlässigen 1-Klick-Installer.

SSL/TLS-gesichert

SSL/TLS-gesichert

Bleiben Sie sicher und seien Sie der Konkurrenz voraus. Alle Jahrespläne erhalten ein lebenslanges SSL/TLS-Zertifikat für sichere Transaktionen und ein besseres SEO-Ranking.

DDoS-Schutz

DDoS-Schutz

Geschwindigkeit und Verfügbarkeit sind entscheidend für jeden erfolgreichen Online-Shop. Seien Sie einen Schritt voraus mit dem integrierten DDoS-Angriffsschutz.

Integriertes Caching

Integriertes Caching

Höhere Geschwindigkeit und Leistung bedeutet beeindruckte Besucher und höhere Konversionsraten. Darum geht es bei unserem statischen serverseitigen Caching!

Auf Wachstum ausgelegt

Auf Wachstum ausgelegt

Nach oben ist Ihnen keine Grenze gesetzt! Egal, wie groß Ihr Online-Shop wird, wir haben immer eine Lösung. Mit Hostinger können Sie klein anfangen und groß werden!

Zugriffsmanager

Zugriffsmanager

Der Austausch von Informationen beim Aufbau eines Ladens mit anderen kann heikel sein. Über den Zugangsmanager können Sie problemlos mit Personen kooperieren, die an demselben Projekt arbeiten.

30 Tage Geld-zurück-Garantie

Wenn Sie nicht zu 100 % zufrieden sind, können Sie innerhalb von 30 Tagen nach dem Kauf eine Rückerstattung Ihrer Zahlung beantragen. Der Prozess ist unkompliziert und risikofrei. Weitere Informationen finden Sie in unserer Rückerstattungsrichtlinie (ggf. gibt es Ausnahmen).

PrestaShop-Hosting: Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Antworten auf häufig gestellte Fragen zum Thema PrestaShop Hosting

Was ist PrestaShop?

Was ist PrestaShop-Hosting? Kann ich meinen PrestaShop-Store auf einem VPS hosten?

Wie kann ich auf das Backoffice von PrestaShop zugreifen?

Wie berechnet PrestaShop die Versandkosten?

Bietet Prestashop Multistore-Funktionen?

Wie viele Module kann ich mit PrestaShop-Hosting installieren?

Sind alle PrestaShop-Module kostenlos?

Haben Sie eingebaute Sicherheitsfunktionen? Was sind die besten Praktiken für die Absicherung meines Prestashop-Shops?

Kann ich andere E-Commerce-Programme ausprobieren, wenn mir Prestashop nicht gefällt?

Ihre Privatsphäre ist uns wichtig

