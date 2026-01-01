Unsere Hosting-Pläne schränken die Anzahl der Module, die Sie auf Ihrer Website implementieren können, nicht ein. Solange Sie die Ressourcen haben, können Sie so viele Erweiterungen zu Ihrem Online-Shop hinzufügen, wie Sie benötigen. Wenn Sie mehr Leistung benötigen, ist das Upgrade Ihres Plans nur ein paar Klicks entfernt.