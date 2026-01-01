PrestaShop-Hosting
Live-Support rund um die Uhr
Der Weg zum Erfolg ist oft steinig, aber Hostinger ist immer an Ihrer Seite! Engagierte und professionelle Kundenbetreuer stehen Ihnen rund um die Uhr zur Verfügung, um Ihre Fragen und Anliegen zu beantworten.
PrestaShop-optimierte Server
Wie beim Bau eines Hauses, müssen Sie sicherstellen, dass das Fundament Ihres Online-Shops solide und zuverlässig ist. Wir garantieren die beste Hosting-Leistung, indem wir unsere Server mit individuellen Einstellungen und Konfigurationen verbessern.
Kostenloser Domainname
Jeder Online-Shop braucht einen einprägsamen Namen, den man sich merken kann. Hinterlassen Sie einen guten ersten Eindruck mit dem richtigen Domainnamen. Alle PrestaShop-Pläne mit einer Laufzeit von 12 Monaten oder länger beinhalten einen gratis Domainnamen für das erste Jahr.
Warum PrestaShop?
Es bietet die besten Funktionen für den Aufbau Ihres Online-Shops. Egal, ob Sie ein erfahrener Entwickler sind oder gerade Ihre erste E-Commerce-Website starten, PrestaShop ist eine der leistungsstärksten und zuverlässigsten Lösungen.
Einfach zu bedienen
Mobilfreundlich
E-Commerce-orientiert
Ihr eigener PrestaShop-Store ist nur ein paar Schritte entfernt!
Wählen Sie Ihr Hosting-Angebot aus
Wählen Sie eine der drei verfügbaren Optionen und überprüfen Sie Ihre Warenkorb-Artikel. Erwerben Sie einen 12-monatigen Plan, um eine kostenlose Domain zu erhalten!
Richten Sie Ihren Online-Shop ein
Schließen Sie den Zahlungsvorgang ab und befolgen Sie den Einrichtungsprozess nach der Bestellung, um loszulegen.
Genießen Sie Ihr Webhosting
Jetzt beginnt die eigentliche Reise - installieren Sie PrestaShop mit einem Klick, fügen Sie Ihre Produkte oder Dienstleistungen hinzu, und beginnen Sie mit dem Verkauf.
Alles, was Sie für einen großartigen Online-Shop benötigen
1-Klick-Installation
Zeit ist Geld. Manuelle Installationen können lange dauern und lästig sein. Deshalb finden Sie in Ihrem Control Panel einen zuverlässigen 1-Klick-Installer.
SSL/TLS-gesichert
Bleiben Sie sicher und seien Sie der Konkurrenz voraus. Alle Jahrespläne erhalten ein lebenslanges SSL/TLS-Zertifikat für sichere Transaktionen und ein besseres SEO-Ranking.
DDoS-Schutz
Geschwindigkeit und Verfügbarkeit sind entscheidend für jeden erfolgreichen Online-Shop. Seien Sie einen Schritt voraus mit dem integrierten DDoS-Angriffsschutz.
Integriertes Caching
Höhere Geschwindigkeit und Leistung bedeutet beeindruckte Besucher und höhere Konversionsraten. Darum geht es bei unserem statischen serverseitigen Caching!
Auf Wachstum ausgelegt
Nach oben ist Ihnen keine Grenze gesetzt! Egal, wie groß Ihr Online-Shop wird, wir haben immer eine Lösung. Mit Hostinger können Sie klein anfangen und groß werden!
Zugriffsmanager
Der Austausch von Informationen beim Aufbau eines Ladens mit anderen kann heikel sein. Über den Zugangsmanager können Sie problemlos mit Personen kooperieren, die an demselben Projekt arbeiten.