Openship is een open-source, zelf-hostbaar implementatieplatform dat elke server omzet in je eigen platform-as-a-service. Richt het op een Git-repository en het detecteert de stack, bouwt een container, voorziet databases, domeinen en TLS, en levert het resultaat — zonder pipelinebestanden of YAML om te onderhouden. Push-to-deploy, preview-omgevingen, staging- en productieprocessen, en rollbacks met één klik zijn ingebouwd.

Openship zelf hosten houdt je build-pipeline, applicatiegegevens en infrastructuur volledig op machines die jij beheert, zonder prijs per gebruiker of vendor lock-in. Beheer alles via een webdashboard, desktop-app, CLI of REST API, en verplaats standaard Docker-containers tussen providers wanneer je maar wilt.