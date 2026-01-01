Implementeer Openship met één-klik installatie.
Open-source, zelf-hostbaar implementatieplatform met ingebouwde CI/CD voor het uitrollen van elke stack naar uw eigen servers.
Kies een VPS-abonnement voor Openship
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Openship kunt bouwen
Openship is een open-source, zelf-hostbaar implementatieplatform dat elke server omzet in je eigen platform-as-a-service. Richt het op een Git-repository en het detecteert de stack, bouwt een container, voorziet databases, domeinen en TLS, en levert het resultaat — zonder pipelinebestanden of YAML om te onderhouden. Push-to-deploy, preview-omgevingen, staging- en productieprocessen, en rollbacks met één klik zijn ingebouwd.
Openship zelf hosten houdt je build-pipeline, applicatiegegevens en infrastructuur volledig op machines die jij beheert, zonder prijs per gebruiker of vendor lock-in. Beheer alles via een webdashboard, desktop-app, CLI of REST API, en verplaats standaard Docker-containers tussen providers wanneer je maar wilt.
Key features van Openship
Ingebouwde CI/CD
Push-to-deploy met preview-omgevingen, staging- en productieprocessen, en één-klik rollbacks — geen pipelinebestanden om te schrijven.
Elke stack, elke server
Implementeer Node, Python, Go, Rust, PHP, Ruby, Java, .NET, Docker, of monorepo's naar elke VPS, dedicated server, of homelab.
Volledig beheerde backend
Lever Postgres, MySQL, MongoDB en Redis naast workers, WebSockets en objectopslag vanuit één controlepaneel.
Domeinen en SSL
Automatische HTTPS-certificaten, wildcard-ondersteuning en onbeperkte domeinen met automatische verlenging afgehandeld voor elke implementatie.
Drie manieren om te werken
Voer implementaties uit vanuit een volledige desktop-app, een teamwebdashboard, of een scriptbare CLI ondersteund door een REST API.
Containerportabiliteit
Alles draait als standaard Docker-containers, zodat u workloads vrijelijk kunt verplaatsen tussen providers of zelf-gehoste hardware.
Waarom zou je Openship op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
Alles werkt perfect bij Hostinger, de AI-chatbot én de menselijke chat, voor het geval de AI je vraag niet kan beantwoorden. En die VPS is echt geweldig, geen problemen. Dank aan het ontwikkelteam en iedereen die hieraan heeft meegewerkt. Ga zo door! 🚀
Eindelijk een VPS-hostingbedrijf dat het goed doet! Goede prijs-kwaliteitverhouding. Uitstekend portaal dat de tijd van de gebruikers respecteert. Naadloze back-ups. Goede ondersteuning. Betrouwbaar. Voelt ijzersterk aan.
Ik heb contact opgenomen met de supportafdeling van Hostinger nadat ik de toegang tot mijn zelfgehoste n8n-instantie was kwijtgeraakt, en ik ben enorm onder de indruk. Kodee en Mohammad van het supportteam waren ontzettend geduldig en grondig.
Hartelijk dank aan Carla voor haar hulp bij deze N8N-upgrade op mijn Hostinger VPS. Professioneel en deskundig, nogmaals bedankt Carla.
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Het bedrijf doet het goed, ik ben erg tevreden over de diensten die ik van hen afneem. Niet zo duur als sommige andere aanbieders met echt goede VPS-oplossingen en prijsplannen.