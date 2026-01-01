Whatsapp automatisering hosting

Implementeer WhatsApp-apps en -bots met Hostinger

Gratis domein voor 1 jaar
Gratis zakelijke e-mail gedurende 1 jaar
Gratis beheerde SSL's
vanaf3,99â‚¬/mnd
Start nu
30-dagen-geld-terug-garantie
whatsapp automation hosting

Eenvoudige maandelijkse prijzen, geen verborgen kosten

Deploy de apps en automatiseringen die je voor WhatsApp bouwt op betrouwbare infrastructuur, en lanceer met vertrouwen dankzij de 30 dagen niet-goed-geld-teruggarantie die inbegrepen is bij elk plan.
MEEST POPULAIR
79% korting
Business
Meer tools en kracht om te groeien
18,99â‚¬
3,99â‚¬/mnd
Kies dit plan
Krijg 48 maanden voor 191,52 â‚¬ (normale prijs 911,52 â‚¬). Verlengbaar voor 16,99 â‚¬/mnd.
5 Web Apps
50 websites
2 CPU cores
3 GB RAM
50 GB van 's werelds snelste NVMe-opslag
5 mailboxen per website - gratis gedurende 1 jaar

Business voordelen

Aansluiting inbegrepen
GRATIS
Bouwen met Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Gratis domein voor 1 jaar
Beheerde SSL-certificaten
GRATIS
Wereldwijd intern CDN
GRATIS
GitHub-integratie met automatische implementaties
IDE-gebaseerde implementaties
NIEUW
Dagelijkse en on-demand back-ups
Webtoepassing Firewall
AI-bots voor verkeersmanagement
Onbeperkte bandbreedte
Beheerde MySQL-database
69% korting
Cloud Startup
20x meer kracht voor je websites met Cloud hosting
25,99â‚¬
7,99â‚¬/mnd
Kies dit plan
Krijg 48 maanden voor 383,52 â‚¬ (normale prijs 1.247,52 â‚¬). Verlengbaar voor 23,99 â‚¬/mnd.
10 Web Apps
NIEUW
Onbeperkt websites
4 CPU cores
4 GB RAM
100 GB van 's werelds snelste NVMe-opslag
Onbeperkt mailboxen per website - gratis gedurende 1 jaar

Alles in Business, plus:

24/7 prioriteitsupport van experts
Krijg meer controle en stabiliteit met een dedicated IP-adres
Verwerk piekverkeer met een powerboost voor een week/maand
Hogere databaseprestaties en hogere verbindingslimieten
MEEST POPULAIR
79% korting
Business
Meer tools en kracht om te groeien
18,99â‚¬
3,99â‚¬/mnd
Kies dit plan
Krijg 48 maanden voor 191,52 â‚¬ (normale prijs 911,52 â‚¬). Verlengbaar voor 16,99 â‚¬/mnd.
5 Web Apps
50 websites
2 CPU cores
3 GB RAM
50 GB van 's werelds snelste NVMe-opslag
5 mailboxen per website - gratis gedurende 1 jaar

Business voordelen

Aansluiting inbegrepen
GRATIS
Bouwen met Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Gratis domein voor 1 jaar
Beheerde SSL-certificaten
GRATIS
Wereldwijd intern CDN
GRATIS
GitHub-integratie met automatische implementaties
IDE-gebaseerde implementaties
NIEUW
Dagelijkse en on-demand back-ups
Webtoepassing Firewall
AI-bots voor verkeersmanagement
Onbeperkte bandbreedte
Beheerde MySQL-database
69% korting
Cloud Startup
20x meer kracht voor je websites met Cloud hosting
25,99â‚¬
7,99â‚¬/mnd
Kies dit plan
Krijg 48 maanden voor 383,52 â‚¬ (normale prijs 1.247,52 â‚¬). Verlengbaar voor 23,99 â‚¬/mnd.
10 Web Apps
NIEUW
Onbeperkt websites
4 CPU cores
4 GB RAM
100 GB van 's werelds snelste NVMe-opslag
Onbeperkt mailboxen per website - gratis gedurende 1 jaar

Alles in Business, plus:

24/7 prioriteitsupport van experts
Krijg meer controle en stabiliteit met een dedicated IP-adres
Verwerk piekverkeer met een powerboost voor een week/maand
Hogere databaseprestaties en hogere verbindingslimieten
Bekijk alle functies

De weergegeven prijs is het maandbedrag exclusief belastingen. De totale prijs voor het plan dat vooraf bij de checkout moet worden betaald, is inclusief het maandtarief vermenigvuldigd met het aantal maanden in jouw plan, plus eventuele van toepassing zijnde belastingen.

Gebouwd voor WhatsApp-automatiseringsworkflows

Deploy je WhatsApp-app of -bot op Node.js-hosting zonder te moeten worstelen met serverconfiguratie. Push je code en krijg een eenvoudige weg van development naar productie, zodat webhooks, berichtverwerking en API-integraties meteen klaar zijn om te draaien. Je project blijft draaien op managed infrastructuur die gebouwd is voor betrouwbaarheid, met voldoende ruimte om verkeer op te vangen naarmate het gebruik groeit. Zo heb je minder deploymenttaken te beheren en meer tijd om te focussen op de logica achter je WhatsApp-workflow.
whatsapp automation hosting

Upload je code. Wij nemen het vanaf hier over.

1. Verbind je project

1. Verbind je project

Verbind GitHub, upload een ZIP-bestand of deploy via een AI-codeassistent. Je framework wordt automatisch herkend, build-commandoâ€™s regelen wij, en jij bent klaar om live te gaan.

2. Direct implementeren

2. Direct implementeren

Start je Node.js-webapp in enkele seconden. Servers, beveiliging en schaalbaarheid â€” alles wordt voor je geregeld.

3. Beheren en schalen

3. Beheren en schalen

Blijf in controle en schaal met vertrouwen. Houd prestaties in de gaten, koppel domeinen en laat alles automatisch herdeployen.

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Lokale implementatie. Wereldwijd bereik

Kies een serverlocatie of CDN dicht bij je bezoekers voor sneller laden. We hebben datacenters en CDNâ€™s over de hele wereld: Noord-Amerika, Europa, AziĂ«, Zuid-Amerika, Zuid-Afrika en AustraliĂ«.
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Lokale implementatie. Wereldwijd bereik

Whatsapp automation hosting FAQs

Get answers to the most frequently asked questions about Whatsapp automation hosting services.
Hosting voor WhatsApp-automatisering is Node.js-hosting voor de app die je WhatsApp-workflows, bots of webhook-handlers in productie draait. Dit is belangrijk omdat je automatisering een stabiel proces, een publiek endpoint en voorspelbare uptime nodig heeft om berichten en gebeurtenissen te blijven verwerken.
Met een VPS beheer je zelf het besturingssysteem, de Node.js-versie, process manager, firewall en updates. Met onze Node.js-hosting wordt die infrastructuur voor je beheerd, zodat je je WhatsApp-automatiseringsapp kunt deployen in plaats van de server te moeten beheren.
Ja. Koppel je GitHub-account, geef toegang tot de privĂ©-repository en implementeer vanuit de gewenste branch. Updates werken op dezelfde manier als bij openbare repositories.
Ja, abonnementen omvatten vaste resourcelimieten voor CPU, geheugen en opslag, en als uw app daarbovenuit groeit, moet u upgraden. Wij brengen geen verborgen extra kosten in rekening voor normale verkeerspieken, maar aanhoudend hoger gebruik kan een groter abonnement vereisen.
Pusht de app naar een GitHub-repo, verbind deze met Hostinger en implementeer de gewenste branch. Als je het al elders draait, verplaats je omgevingsvariabelen en webhook-URL's, en wijs WhatsApp dan naar het nieuwe eindpunt.

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